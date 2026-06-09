في إطار حملتها الصيفية "لا تكتفِ برؤية العالم... عش تفاصيله"، طرحت شركة طيران الجزيرة، وهي شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الكويت، عرضاً حصرياً يمنح المسافرين خصماً بنسبة 50% على أسعار التذاكر إلى أبرز الوجهات الأوروبية ضمن شبكة الشركة.

ويمنح العرض المسافرين فرصة السفر مباشرة من الكويت إلى أنطاليا، وباتومي، وبودابست، وكراكوف، ولارنكا، ولندن لوتون، وميلانو بيرغامو، وبراغ، وسراييفو، وسوتشي، وتيفات، وطرابزون، والعودة منها بأسعار مخفضة ضمن هذه الحملة.

ويتوفر العرض خلال الفترة من 10 يونيو وحتى 14 يونيو 2026 باستخدام الرمز الترويجي J9SUMMER وذلك عبر جميع قنوات الحجز، على أن يكون السفر خلال الفترة من 10 يونيو وحتى 31 يوليو 2026.

ويأتي هذا العرض لفترة محدودة في إطار التوسع المستمر لشبكة طيران الجزيرة في أوروبا وجدولها الصيفي المتنامي، مما يتيح للمسافرين من الكويت فرصاً أكثر للسفر إلى بعض الوجهات الأوروبية الأكثر جاذبية لقضاء العطلات أو لرحلات قصيرة.

ومن بين أحدث الوجهات التي أضافتها طيران الجزيرة إلى شبكتها كل من لندن لوتون وميلانو بيرغامو. وستبدأ الشركة تشغيل رحلاتها إلى لندن لوتون اعتباراً من 8 يوليو، موفرةً رحلة مريحة إلى العاصمة البريطانية لندن وما بعدها، فيما يُعد مطار ميلانو بيرغامو بوابة مثالية إلى إيطاليا لما يتيحه من سهولة استكشاف عالم الأزياء ونمط الحياة في ميلانو، إلى جانب الاستمتاع بالمأكولات والثقافة والمناظر الطبيعية الإيطالية الخلابة.

وقال بول كارول، رئيس القطاع التجاري في طيران الجزيرة: "تركز حملتنا الصيفية على إلهام المسافرين لاكتشاف وجهات جديدة والاستمتاع برحلات لا تُنسى. ومن خلال إضافة هذا العرض الخاص بخصم 50% إلى وجهاتنا الأوروبية، نجعل بعد من أكثر الوجهات الأوروبية طلباً في متناول شريحة أكبر من المسافرين، مع مواصلة التزامنا بتقديم قيمة مميزة وخيارات سفر أوسع لعملائنا من الكويت."

ويكمل هذا العرض البرنامج الصيفي الأوسع لطيران الجزيرة، والذي يشمل شبكة متنامية من الوجهات السياحية في آسيا الوسطى وجنوب آسيا والشرق الأوسط.

ونظراً لمحدودية المقاعد المتاحة ضمن العرض، تدعو طيران الجزيرة المسافرين إلى الحجز المبكر عبر موقعها الإلكترونيjazeeraairways.com أو من خلال التطبيق باستخدام الرمز الترويجي J9SUMMER قبل انتهاء فترة العرض.

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