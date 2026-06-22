دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت دار الدواء العربية، إحدى شركات مجموعة غباش، عن حصولها على شهادة ISO 31000:2018 لإدارة المخاطر، في إنجاز بارز يعكس التزام الشركة المستمر بالتميز في الحوكمة، وتعزيز منهجيات الإشراف المنهجي على المخاطر، ودعم النمو المستدام على المدى الطويل.

وتُعد ISO 31000:2018 معيارًا دوليًا معترفًا به يوفّر مبادئ وإرشادات شاملة لتصميم وتنفيذ وتحسين أطر إدارة المخاطر بشكل مستمر. ويؤكد هذا الاعتماد أن دار الدواء العربية قد طوّرت نظامًا متكاملًا لإدارة المخاطر على مستوى المؤسسة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويدعم اتخاذ قرارات مدروسة ومنضبطة على جميع المستويات التنظيمية.

إن العمل في قطاع توزيع الرعاية الصحية، الذي يتسم بدقة التنظيم والأهمية القصوى، يتطلب نهجاً هيكلياً واستشرافياً للتعامل مع المخاطر. وبناءً عليه، نفذت دار الدواء العربية إطار عمل شامل يتيح التحديد المنهجي للمخاطر وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها عبر الوظائف التشغيلية والمالية والتنظيمية والاستراتيجية، بالإضافة إلى سلاسل التوريد. وقد أصبحت اعتبارات المخاطر جزءاً لا يتجزأ من تخطيط الأعمال والعمليات اليومية، مما يضمن بقاء الرقابة متسقة واستباقية.

ويعزز الحصول على شهادة ISO 31000:2018 من هيكل الحوكمة لدى الشركة، حيث يرسّخ مبادئ المساءلة، ويعزز الضوابط الداخلية، ويدعم نشر ثقافة الوعي بالمخاطر عبر مختلف الإدارات. كما يسهم هذا النهج المتكامل في تعزيز استمرارية الأعمال، بما يمكّن الشركة من التنبؤ بالتحديات المحتملة، وحماية سلامة سلاسل الإمداد، وضمان استمرارية تزويد المنتجات الطبية للمستشفيات والصيدليات والعيادات والشركاء في القطاع الصحي في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

ومن خلال مواءمة ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر مع المعايير الدولية، تعزز دار الدواء العربية امتثالها التنظيمي وجاهزيتها لعمليات التدقيق، كما تعزز ثقة أصحاب الشركات عبر إظهار مستوى عالٍ من الانضباط التشغيلي والشفافية. وفي الوقت ذاته، يدعم هذا الإطار المنهجي عملية التخطيط الاستراتيجي بشكل أكثر فعالية، حيث يتيح للإدارة تقييم المخاطر الناشئة والاستجابة لتغيرات السوق ومتابعة فرص النمو برؤية أوضح ورقابة مدروسة.

وكجزء من مجموعة غباش، تواصل دار الدواء العربية مواءمة ممارساتها مع توجهات المجموعة في مجالات الاستدامة والمسؤولية. ومن خلال التحسين المستمر والمراقبة الدائمة للمخاطر، تعزز الشركة من مرونتها التشغيلية واستقرارها على المدى الطويل. ويؤكد هذا الإنجاز مكانة دار الدواء العربية كشريك موثوق في توزيع الرعاية الصحية، ملتزم بأعلى معايير النزاهة وتحقيق قيمة مستدامة ضمن منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن "دار الدواء العربية"

تأسست "دار الدواء العربية " في عام 1977، وهي شركة رائدة في توزيع الأدوية والرعاية الصحية في الإمارات، وهي إحدى شركات مجموعة غباش. تركز الشركة على الأدوية، والصحة الاستهلاكية، ورعاية الحيوانات. تساعد الشركة الشركاء العالميين على التنقل في السوق الإماراتي من خلال الخبرة التنظيمية، والعلاقات القوية بين القطاعين العام والخاص، وفهمها العميق للأسواق الإقليمية. مع محفظة تشمل مجالات علاجية عالية التأثير مثل السرطان والسكري، تلتزم "دار الدواء العربية " بتحسين الوصول إلى المرضى وتعزيز نتائج الرعاية الصحية في المنطقة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع https://arabianethicals.ae/:

أو الكتابة إلى info@arabianethicals.ae :

يمكنكم أيضاً متابعة "دار الدواء العربية " على LinkedIn

معلومات الاتصال

طوني حمد

مدير تنفيذي للتسويق للمجموعة

-انتهى-

#بياناتشركات