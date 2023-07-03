كأحد أضخم التمويلات المقدمة في تاريخ العملات الرقمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سجلت Islamic Coin، العملة الرقمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مجدداً إنجازاً آخر مع تلقيها لتمويل قيمته 200 مليون دولار من شركة "ABO Digital أي بي أو ديجيتال" التابعة لـ Alpha Blue Ocean. ووصل إجمالي التمويل الذي تلقته هذه العملة إلى 400 مليون دولار، لتتخطى Circle و BlockFiو Solana، وتصبح أحد أكبر التمويلات المقدمة لعملة واحدة في تاريخ العملات الرقمية.

وتلبي عملة Islamic Coin وشبكة Haqq Network التي تدعمها تطلعات 1.9 مليار مسلم وغيرهم، وتركز على منتجات وخدمات سباقة. وتلقت هذه العملة الرقمية الحائزة على الجوائز إشادة عالمية من شخصيات دولية بارزة وقيادات حكومية وإقليمية، حيث يعمل فريق العمل على تحقيق مهمته المتمثلة في تمكين المجتمع الإسلامي حول العالم بأداة مالية مواتية للعصر الرقمي. ومنذ عرضها في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27" في شرم الشيخ، إلى تكريمها كمشروع العملات الرقمية الواعد للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات خلال جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين في أبوظبي، تلقى الفريق التنفيذي للعملة دعماً دولياً استثنائياً من المستثمرين في القطاع الخاص وصناديق التمويل والمجتمع المالي العالمي.

وبموجب اتفاقية التمويل الجديدة، سيتم طرح Islamic Coin أمام شبكة " ABO Digital أي بي أو ديجيتال" من المستثمرين ومساعدة فريق العملة على هيكلة منتجات مالية مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ويمكن استخدامها ضمن فضاء الأصول الرقمية لتوفير أداة تمويل بديلة. وتوفر هذه الصفقة وصولاً إلى تمويل بحد أقصى يبلغ 200 مليون دولار عند الحاجة بما يضمن استقرار العملة على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، قال أمين نجاي، الرئيس التنفيذي لشركة " ABO Digitalأي بي أو ديجيتال": "يسعدنا في ’ ABO Digital أي بي أو ديجيتال‘ التعاون مع عملة Islamic Coin كمزود للتمويل البديل. ولاشك أن هذا المشروع الطموح الذي يحظى بدعم فريق عمل متميز، سيقود نحو نقلة نوعية في أسواق المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال رقمنة تلك المنتجات. ويشرفنا اختيارنا لنكون شريكاً لهذه العملة".

ويأتي هذا التحالف في أعقاب إنجاز آخر لفريق العملة الرقمية، مع توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة DDCAP التي تتخذ من لندن مقراً لها، بما يمهد الطريق لتكامل شبكة Haqq Network مع أكثر من 300 مصرف إسلامي عالمي. وستشهد الاتفاقية تطوير عدد من الحلول للتمويل الإسلامي تشمل بديلاً لنظام التحويل المصرفي SWIFT متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وقائم على تقنيات الويب 3.0، ومنصة للأصول الرقمية، وعملات رقمية للبنك المركزي، ورموز رقمية وغيرها من المشاريع.

من جانبه قال محمد الكاف الهاشمي الشريك المؤسس لمشروع عملة Islamic Coin: "نعمل على تأسيس منصة مالية ستمثل نقلة نوعية في عالم التمويل الإسلامي وتجمع بين الأطر الأخلاقية ومبادئ الشريعة الإسلامية للتمويل الإسلامي، وتقدم حلاً موثوقاً وقادراً على تحقيق التكامل مع الأنظمة التقليدية ليحسن بشكل كبير من مشهد التمويل العالمي".

وتلقت عملة Islamic Coin دعماً واسعاً من قيادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويحظى المجلس الاستشاري بتمثيل رفيع المستوى من قبل شخصيات من الأسر الحاكمة لدبي وأبوظبي، بمن فيهم حفيد مؤسس دولة الإمارات الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وقائد القوات البحرية الإماراتية الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان (كمستشار خاص)، والشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وسمو الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم، وسمو الشيخة مريم سهيل عبيد سهيل آل مكتوم. ويضم الفريق أيضاً أسماء بارزة في قطاع التمويل التقليدي والإسلامي، في حين يتألف المجلس التنفيذي لعملة Islamic Coin من حسين الميزا من شركة إعمار (وهو أيضاً مؤسس مشارك)، وهو مصرفي حائز على الجوائز ويتمتع بخبرة تناهز 45 عاماً في قطاع الصيرفة الإسلامية والتمويل والتأمين، وأحد الشخصيات الرئيسية المشاركة في تأسيس بنك دبي الإسلامي، أول بنك إسلامي متكامل على مستوى العالم. ويضم المجلس التنفيذي أيضاً جريج جيجليوتي، المدير التنفيذي، والرئيس التنفيذي للاستثمار، والشريك المؤسس لشركة Xtellus Advisors ، وهو مدير صندوق مرموق مع خبرة في مؤسسة غولدمان ساكس ومؤسسات عالمية أخرى بمحفظة تزيد عن 16 مليار دولار خلال حياته المهنية.

سيتم إدراج عملة Islamic Coin في منصات التداول في وقت قريب.

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حول "أي بي أو ديجيتال"

"أي بي أو ديجيتال" هي ذراع الاستثمار في الأصول الرقمية الخاصة والتابعة لشركة "ألفا بلو أوشن"، وتقدم تمويل الاستثمار الخاص في الملكية العامة للشركات المدرجة في أسواق المال حول العالم، ونفذت أكثر من ملياري دولار من التزامات التمويل على مدار خمسة أعوام. وتقدم "أي بي أو ديجيتال" خبراتها المؤسسية العميقة لمنح خيارات تمويل مبتكرة وبديلة لمشاريع العملات الرقمية.