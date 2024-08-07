أعلنت شركة (Influence Public Affairs) IPA، الرائدة في شوؤن الاستثمار والاستشارات الحكومية والسياسات العامة، عن شراكة استراتيجية جديدة مع شركة Crescendo Worldwide، المتخصصة في الاستشارات التجارية العالمية والتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر. تعمل Crescendo Worldwide مع عملاء في أكثر من 150 دولة. تمثل هذه الشراكة خطوة هامة لتعزيز فرص الأعمال ودفع النمو في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم بأسره.

تمثل الشراكة الجديدة بين IPA وCrescendo Worldwide تعاونًا قويًا يهدف إلى الاستفادة من خبرات الشركتين لدفع النمو وتوسيع الصادرات والوصول إلى الأسواق العالمية، خاصة للشركات في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا. بفضل شبكة IPA الواسعة وفهمها العميق للسوق المصري، إلى جانب الانتشار العالمي لشركة Crescendo Worldwide ورؤيتها الشاملة، ستعمل هذه الشراكة علي تمكين الشركات المصرية من توسيع نطاقها والوصول إلى أسواق جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذا التعاون سيساهم في النمو الاقتصادي الشامل وتطوير مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال وليد رمضان، مدير شركة IPA: "نحن سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع Crescendo Worldwide ونسعى لتحقيق نمو كبير وتعزيز الفرص الاستثمارية لعملائنا في جنوب آسيا وعلى المستوى العالمي، بالإضافة إلى جذب فرص الاستثمار إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا". وأضاف، " من خلال خبراتنا واستراتيجياتنا المشتركة، سنتمكن من إقامة شراكات فعالة وتنظيم بعثات تجارية وعروض ترويجية، واستخدام مواردنا المشتركة لبناء منصة قوية للنجاح."

كما قالت سايالي إنجاوالي، نائب رئيس شركة Crescendo Worldwide، معبرة عن حماسها بشأن الشراكة: "تمثل هذه الشراكة مع IPA خطوة كبيرة في توسيع خدماتنا وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا الذين يسعون لتوسيع أعمالهم دوليًا، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التجارة الدولية." وأضافت، "نحن متحمسون للعمل عن كثب مع IPA لتحقيق أهدافنا المشتركة وتحقيق نتائج ملموسة."

ومن الجدير بالذكر أن شركة IPA تأسست في عام 2015 كشركة تابعة لشركة Influence Group، الوكيل الحصري لشركةAPCO Worldwide في مصر. تتمتع IPA بشبكة قوية تضم أكثر من 90 عميلًا محليًا ودوليًا، وهي متخصصة في الشؤون الحكومية والسياسات العامة والاستشارات الاستثمارية، مع خبرة تمتد إلى الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، وتقديم خدمات الوصول إلى الأسواق، ووضع استراتيجيات للتوسع الاستثماري.

Crescendo Worldwide هي شركة استشارات تجارية عالمية متخصصة في تقديم حلول مبتكرة لتحقيق النمو لعملائها في مختلف الصناعات. تتميز الشركة بالحضور الدولي القوي والتزامها بالتميز، وتوفر Crescendo Worldwide خبرات ورؤى فريدة لدعم المشاريع التجارية الناجحة. قامت الشركة بتسهيل استثمارات أجنبية مباشرة تزيد عن 76 مليار دولار، وسهلت اتفاقيات تجارة عالمية بقيمة 35 مليار دولار، وتقدم خدماتها لأكثر من 40,000 عميل عالمي.

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