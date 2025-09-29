أبوظبي: أعلنت "إنوفايسر" (Innovaccer)، الشركة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية ومقرها الرئيسي سان فرانسيسكو إذ تتخذ من أبوظبي مركزاً لأعمالها الإقليمية، اليوم عن تأسيس مجلس استشاري خاص بدول الخليج، يضم مجموعة من أبرز الخبراء في الرعاية الصحية وقادة الصحة الرقمية في المنطقة، مثل الدكتور وليد عباس زاهر والدكتور حامد الهاشمي. وتعكس هذه الخطوة الاستراتيجية التزام "إنوفايسر" الراسخ بتعزيز الرعاية الصحية المبنية على تحسين النتائج ودفع عجلة الابتكار في الشرق الاوسط.

في عام 2022، وقّع "مكتب أبوظبي للاستثمار (AIDO) " شراكة مع "إنوفايسر" بهدف تعزيز إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية وتحسين القدرة على تحمل تكاليفها، بالإضافة إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية في دول الخليج. وأتت هذه المبادرة في إطار "برنامج الابتكار" التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار والذي تبلغ قيمته 2 مليار درهم (545 مليون دولار أمريكي)، والذي يهدف إلى دفع عجلة الابتكار في الإمارة.

سيشكل المجلس الاستشاري الجديد ركيزة أساسية في صياغة استراتيجيات النمو الإقليمي لشركة "إنوفايسر". من خلال تقديم المشورة للفريق التنفيذي ولشركاء الشركة، سيسهم المجلس في ضمان توافق منصة البيانات وحلول الذكاء الاصطناعي مع أولويات الرعاية الصحية الإقليمية، مما يدعم مقدمي الخدمات وشركات التأمين والجهات التنظيمية في مساعيهم لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين النتائج السريرية وتعزيز تجربة المرضى.

يعد الدكتور وليد عباس زاهر عالم سعودي بارز وطبيب متخصص في الطب التجديدي. وقد قاد العديد من المبادرات البارزة في المنطقة، بما في ذلك "تجارب فور هيومانتي الخاصة بكوفيد-19" (4Humanity COVID-19 trials) ومشروع "الجينوم الإماراتي" (Emirati Genome Project). وبفضل خبرته العميقة في الطب التجديدي والبحوث السريرية والابتكار في الرعاية الصحية، يقدم الدكتور زاهر رؤية مستقبلية ثاقبة لمفهوم الرعاية الصحية التي تركز على المريض في المنطقة.

وقال الدكتور زاهر: "تتوافق رؤية "إنوفايسر" بشكل وثيق مع السعي الإقليمي للتوصل إلى منظومة رعاية صحية ذكية تعتمد على النتائج. ومن خلال تسخير البيانات والذكاء الاصطناعي، لدينا فرصة لإعادة تصميم نظام الرعاية الصحية ليكون أكثر استباقية واستدامة وتخصصية للأفراد. يسرني دعم هذه المهمة والمساهمة في دفع عجلة التحول نحو نماذج قائمة على تحسين النتائج لتلبية احتياجات المرضى والمجتمعات بشكل فعّال في منطقة."

أما الدكتور حامد الهاشمي، المستشار السابق لرئيس "دائرة الصحة – أبوظبي" ورئيس "استراتيجية الصحة الرقمية" (Digital Health Strategy)، فيحظى بخبرة واسعة في مجال تحوّل النظم الصحية والابتكار الرقمي. وقاد الدكتور الهاشمي خلال فترة عمله في الدائرة عملية تطوير منصة "ملفي" (Malaffi)، إحدى أبرز شبكات تبادل المعلومات الصحية، إضافة إلى صياغة الأطر التنظيمية الخاصة بالطب عن بعد والذكاء الاصطناعي والعلاجات الرقمية. كما قام بتطوير الشراكات العالمية ودعم منظومة التكنولوجيا الصحية في المنطقة عبر برامج احتضان الشركات الناشئة والمشاريع التجريبية للذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور حامد الهاشمي: "نشهد تقارباً ملحوظاً بين الرؤية والسياسات والتكنولوجيا لإعادة تشكيل مستقبل الرعاية الصحية في الشرق الأوسط. من خلال تعاوننا مع شركة "إنوفايسر"، نسعى إلى تسخير قوة البيانات والذكاء الاصطناعي لتسريع هذا التحول، مما سيمكّننا من تطوير أنظمة أكثر ذكاءً وتوفير رعاية مخصصة وتعزيز النماذج المستدامة المبنية على تحسين النتائج على نطاق واسع".

ومن جانبه، قال أبيناف شاشانك، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إنوفايسر": " تمهّد أنظمة الرعاية الصحية في المنطقة الطريق لتحولات طويلة المدى من خلال إعطاء الأولوية للبيانات والنتائج والابتكار. ويمثل تأسيس المجلس الاستشاري الخاص بدول الخليج خطوة استراتيجية في وقت نقوم فيه بترسيخ شراكاتنا الإقليمية. إن العمل مع قادة مثل الدكتور زاهر والدكتور الهاشمي يعزز قدرتنا على إحداث تغيير ملموس على نطاق واسع. وستكون رؤاهم حاسمة بينما نعمل على تطوير الرعاية الصحية المبنية على تحسين النتائج في المنطقة.

وسيشرف المجلس الاستشاري الخاص بدول الخليج على عمل "إنوفايسر" في المنطقة، مع التركيز على تحقيق تحسينات ملموسة في جودة الرعاية وكفاءة الأنظمة ونتائج المرضى.

تصب جهود "إنوفايسر" بتعزيز تدفّق بيانات الرعاية الصحية، مما يمكّن مقدمي الخدمات وشركات التأمين والهيئات الحكومية من تقديم تجارب ذكية ومترابطة تعزز النتائج الصحية. وتوفّر "سحابة الذكاء الصحي" (Healthcare Intelligence Cloud) بيئة متكاملة لكل الأطراف في رحلة المريض لتحويل البيانات المجزأة إلى إجراءات استباقية منسّقة ترتقي بجودة الرعاية وتدعم الأداء التشغيلي. وقد وضعت مؤسسات صحية رائدة مثل " كومنسبيريت هيلث " (CommonSpirit Health) و "أتلانتت هيلث" (Atlantic Health) و "بانر هيلث" (Banner Health) ثقتها في "إنوفايسر" لدمج النظم الذكية في بنيتها التحتية الحالية، مما يعزز البعد الإنساني في الرعاية الصحية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.innovaccer.com.

-انتهى-

#بياناتشركات