الرياض، المملكة العربية السعودية- أعلنت اليوم شركة Innovaccer Inc.‎، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الفاعلة في قطاع الرعاية الصحية، عن إبرام شراكة إستراتيجية مع The Company for Cooperative Insurance (Tawuniya)، واحدة من أكبر وأبرز شركات التأمين الموثوقة في المملكة العربية السعودية، بهدف تسريع اعتماد الرعاية الصحية المبنية على القيمة وإدارة صحة السكان في كل أنحاء المملكة العربية السعودية.

يجمع هذا التعاون، الذي جرى توثيقه عن طريق مذكرة تفاهم، بين خبرة Innovaccer العالمية في مجال توحيد بيانات الرعاية الصحية وتحليلها مع خبرة Tawuniya الثرية في مجال التأمين الصحي وإدارة المخاطر. كما ينصب تركيز المؤسستين على تحقيق هدف بناء منظومة متكاملة تركز على النتائج بدلاً من التركيز على النشاط فحسب، وتسهم في تعزيز الصحة الوقائية، ودعم أجندة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الهادفة إلى إرساء نظام رعاية صحية أكثر استدامة واهتمامًا بالمرضى.

صرح Abhinav Shashank، أحد مؤسسي Innovaccer ومديرها التنفيذي، قائلاً: "تلعب شركة Tawuniya دورًا محوريًا في رسم ملامح آليات تمويل الرعاية الصحية وتقديمها وتجربة المرضى معها في المملكة العربية السعودية. فنحن يجمعنا هدف واحد، ألا وهو تجاوز التركيز على المطالبات والتكاليف، وربط الرؤى والبيانات عبر مسار الرعاية الصحية بأكمله، وتفعيل نماذج الرعاية الصحية المبنية على القيمة التي تحسن النتائج وتعزز مبادئ الاستدامة. وأود أن أشير إلى أنَّ هذه الشراكة البنَّاءة تمثل الخطوة التالية في مسيرة بناء أساس قوي من البيانات والاستخبارات لدعم رؤية 2030".

في ضوء هذه الشراكة، ستتيح أدوات إدارة صحة السكان من Innovaccer توحيد البيانات وتصنيف المخاطر والتحليلات التنبؤية وآليات العمل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لدعم مبادرات Tawuniya في مجال صحة السكان ونماذج التأمين المبنية على القيمة، وعن طريق ربط أنظمة البيانات المجزأة عبر المؤسسة، ستساعد هذه الشراكة على توفير رؤية متكاملة لصحة السكان، وتمكين جميع الأطراف المعنية من اتخاذ قرارات أسرع تعتمد على البيانات، بما يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتقليل التكلفة والارتقاء بتجربة الأعضاء.

صرح الدكتور هادي العنزي، المدير التنفيذي الأول لقسم الجودة والحوكمة والتحول في قطاع الصحة في Tawuniya، قائلاً: "باعتبارها واحدة من شركات التأمين الرائدة في المملكة العربية السعودية، تتحمل Tawuniya مسؤولية الإسهام في تشكيل مستقبل صحة السكان، وأود أن أشير إلى أنَّ الشراكة مع Innovaccer تمكننا من الاستفادة من البيانات والاستخبارات لفهم فئات أعضائنا بشكل أعمق، والتنبؤ بالمخاطر مبكرًا، وتصميم برامج صحية مخصصة تساعد على الحفاظ على صحة الأفراد لفترة أطول".

تمثل هذه الشراكة خطوة محورية نحو بناء منظومة صحية متكاملة ومترابطة في المملكة العربية السعودية، وتحويل استخبارات شركات التأمين إلى آليات فاعلة تسهم في تحسين صحة السكان، وذلك في ظل الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الريادة الإقليمية في مجال الرعاية الصحية الرقمية المبنية على القيمة.

نبذة عن Innovaccer

ينصب تركيز شركة Innovaccer على تفعيل آليات تدفق بيانات الرعاية الصحية، ما يمكّن مقدمي الخدمات، وشركات التأمين، والجهات الحكومية من تقديم تجارب ذكية ومترابطة تسهم في تحسين النتائج الصحية. كما تمكّن منصة Healthcare Intelligence Cloud جميع الأطراف المعنية في رحلة المرضى من تحويل البيانات المجزأة إلى إجراءات استباقية ومنسقة، تعزز جودة الرعاية الصحية وترفع كفاءة الأداء التشغيلي. هذا، وتثق المؤسسات الرائدة في مجال الرعاية الصحية، مثل Orlando Health وAdventist Healthcare وBanner Health بشركة Innovaccer لدمج نظام استخبارات فاعل ضمن بنيتها التحتية الحالية، بما يضفي لمسة بشرية مؤثرة في مجال الرعاية الصحية. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة www.innovaccer.com.

نبذة عن Tawuniya

شركة التأمين السعودية الرائدة

تُعدّ The Company for Cooperative Insurance (Tawuniya) شركة مساهمة سعودية، تأسست في 18 يناير 1986، بموجب السجل التجاري رقم 1010061695. كما تُعدّ شركة Tawuniya أول شركة تأمين وطنية مرخصة في المملكة العربية السعودية تمارس كل أنواع أنشطة التأمين وفقًا لمبدأ التأمين التعاوني المعتمد بما يتناسب مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وتبلغ قيمة رأس المال الصادر والمدفوع لشركة Tawuniya‏ 1,5 مليون ريال سعودي

تُقدّم شركة Tawuniya لعملائها أكثر من 90 نوعًا من خدمات التأمين، بما في ذلك التأمين الطبي، وتأمين المركبات، والتأمين ضد الحريق، والتأمين على الممتلكات، والتأمين الهندسي، والتأمين ضد الحوادث، والتأمين البحري، والتأمين الجوي، والتأمين التكافلي، وتأمين المسؤولية، بالإضافة إلى العديد من أنواع التأمين الأخرى، وبالاعتماد على خبرتها الثرية الممتدة على مدار 38 عامًا، تمكنت الشركة من تعزيز مزاياها التنافسية وجودة خدماتها، لتصبح الخيار الأول لكل فئات عملاء التأمين في المملكة العربية السعودية.

