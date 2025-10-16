المنامة، البحرين: وقعت شركة بتلكو، إحدى شركات Beyon، شراكة استراتيجية مع Infobip، الرائدة عالميًا في مجال الاتصالات السحابية، خلال معرض جايتكس العالمي 2025، الحدث الإقليمي الأبرز في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي حتى 17 أكتوبر.

من خلال هذه الشراكة، ستطلق بتلكو منصة لقنوات التسويق الشاملة وهي منصة "اتصالات كخدمة" (CPaaS) مدعومة من Infobip، والتي صممت خصيصًا لتمكين الشركات، لا سيما في قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبنوك والتمويل، من إحداث تحول مبتكر وفعال في طريقة تواصلها مع الزبائن.

تُعد المنصة حلاً متكاملاً ومتعدد القنوات للتواصل، تتيح للشركات التفاعل مع زبائنها بسلاسة عبر واجهة موحدة وآمنة، من خلال مجموعة متنوعة من قنوات التواصل، بما في ذلك الرسائل النصية القصيرة (SMS)، وواتساب، والبريد الإلكتروني، والمكالمات الصوتية، والرسائل داخل التطبيقات، وغيرها.

بفضل قدرات واجهات برمجة التطبيقات (API) المتقدمة، تندمج المنصة بسهولة مع أنظمة الأعمال الحالية، مما يوفر تحليلات فورية وأتمتة مخصصة لتحسين الكفاءة التشغيلية. تُمكّن هذه الخصائص الشركات من تكييف استراتيجياتها وتوسيع نطاق التواصل، وتقديم تجارب مخصصة واستثنائية للزبائن، كل ذلك مع الحفاظ على أعلى معايير أمان البيانات والامتثال الكامل للوائح.

وتتميز المنصة بقدرتها على اختيار القناة الأنسب لكل تفاعل، بما يضمن تسليم الرسائل بأمان وكفاءة وسرعة، ويعزز تواصل الشركات مع عملائها، ويقوّي علاقاتها بهم، ويُرسّخ الثقة المتبادلة.

وعلق عبد الله دانش، المدير العام للقطاع التجاري في بتلكو، قائلاً: "تمثل شراكتنا مع Infobip خطوة محورية في التزام بتلكو بدعم رحلة التحول الرقمي للشركات في البحرين والمنطقة. من خلال إطلاق هذه المنصة، نوفر للمؤسسات منصة اتصالات متطورة تُمكنها من التواصل مع زبائنها بفعالية وأمان وذكاء غير مسبوق ."

وأضاف قائلًا: " تواصل بتلكو التزامها بتوفير أسرع وأوثق أدوات التواصل الرقمي المتاحة للمؤسسات البحرينية."

من جانبه، قال ماتيا رازيم، المدير التجاري لشركة Infobip في قطاع الاتصالات: "نفخر بالتعاون مع بتلكو، إحدى شركات Beyon، لتمكين المؤسسات البحرينية من تحقيق آفاق جديدة في الأداء الرقمي، وذلك من خلال حلولنا لقنوات التسويق الشاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تُقدّم منصتنا تكاملاً سلساً وأتمتة ذكية، إلى جانب تسليم آمن على نطاق واسع، مما يمنح الشركات القدرة على الاستجابة لاحتياجات الزبائن في الوقت الفعلي وتقديم تجارب مخصصة وذات معنى عبر كل قناة."

تُجسِّد هذه الشراكة الالتزام المشترك بين بتلكو و Infobip بدعم وتمكين الشركات والمؤسسات المحلية من تحقيق التميز الرقمي والحفاظ على تنافسيتها في ظل المشهد الرقمي المتسارع.

-انتهى-

#بياناتشركات