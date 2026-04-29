القاهرة، مصر- أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات IHG، إحدى المجموعات الفندقية الرائدة في عالم الضيافة، عن توقيع اتفاقيتي تشغيل وإدارة فندقين جديدين تحت علامة هوليداي إن في مدينة أسوان، في خطوة تمثل دخول العلامة إلى إحدى أبرز وجهات مصر التراثية والسياحية. وتم توقيع الاتفاقيتين مع شركتي مصر هولندا وأفينيو للتطوير العقاري، ليشمل المشروع إطلاق فندقي هوليداي إن أسوان وهوليداي إن ريزورت نيو أسوان، بما يضيف إجمالي 400 غرفة فندقية إلى محفظة المجموعة المتنامية في السوق المحلية.

وعلى المستوى العالمي، تُعد علامة هوليداي إن واحدة من أكثر العلامات الفندقية شهرة وموثوقية، حيث تضم شبكة واسعة تزيد على 1,200 فندق حول العالم. وتقوم العلامة على مبدأ توفير تجارب إقامة استثنائية وتعزيز التواصل والتآلف، مما يمكّن الضيوف من تحقيق أقصى استفادة من كل رحلة.

وسيضم فندق هوليداي إن أسوان 200 غرفة، ويقع بالقرب من وسط المدينة وأبرز المعالم السياحية، ما يجعله خياراً مثالياً للمسافرين المحليين والدوليين الباحثين عن سهولة الوصول إلى المواقع الثقافية والتاريخية في أسوان. ومن المقرر افتتاح الفندق في عام 2029، على أن يضم ثلاث وجهات طعام، إلى جانب مرافق متكاملة للاجتماعات والأعمال تُلبّي احتياجات مسافري العمل.

أما هوليداي إن ريزورت نيو أسوان، فمن المقرر افتتاحه في منطقة أسوان الجديدة التي تشهد تطوراً عمرانياً متسارعاً، ليقدم خيارات إقامة عالية الجودة تحت مظلة علامة عالمية في منطقة تشهد نموا متسارعا. ومن المتوقع افتتاح المنتجع في عام 2030، حيث سيضم 200 غرفة صُممت فائقة لتجذب المسافرين الباحثين عن تجربة إقامة بطابع المنتجعات في وجهة تتميز بجمال طبيعتها وثرائها الثقافي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: " تبقى مصر سوق ذو أولوية استراتيجية لدعم نمو مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في المنطقة، حيث نمتلك فيها تاريخًا عريقًا وحضورًا راسخًا يمتد لسنوات طويلة. ونفتخر بأن نواصل البناء على هذا الإرث من خلال توقيع فندقي اتفاقيتي هوليداي إن أسوان وهوليداي إن ريزورت نيو أسوان، بما يعزّز توسّعنا في واحدة من أهم الوجهات السياحة في البلاد. تواصل أسوان استقطاب المسافرين من داخل مصر وخارجها، وتتيح لنا هذه الاتفاقيات مواكبة النمو المتسارع في الطلب على أماكن إقامة عالية الجودة تحمل علامات تجارية موثوقة عالميً. كما تعكس هذه الخطوة التزامنا الراسخ وطويل الأمد بالتوسع في مصر، من خلال التعاون مع أبرز الشركاء المحليين، بما يعزّز نمو حضورنا في السوق المصري."

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال الدكتور المهندس ابراهيم صادق المدير التنفيذي لشركة مصر هولندا للاستثمار السياحي والفندقي وشركة أفينيو للتطوير العقاري: " تعكس شراكتنا مع مجموعة فنادق ومنتجعات IHG ثقتنا بمحفظتها القوية من العلامات التجارية وخبرتها التشغيلية العالمية. ويُعد فندق هوليداي إن أسوان وهوليداي إن ريزورت في أسوان الجديدة، إضافة استراتيجية لنا في إطار توسعنا في قطاع الضيافة. مع استمرار تطور المنطقة، تتوفر فرص واعدة لتقديم خدمات ضيافة عالمية تلبي احتياجات الزوار المحليين والدوليين على حد سواء نحن على ثقة بأن هذه الاتفاقية ستشكل إضافة نوعية لقطاع الضيافة في الوجهة، بفضل خبرة مجموعة فنادق ومنتجعات IHG العالمية والحضور الراسخ لعلامة هوليداي إن. "

وتدير مجموعة فنادق ومنتجعات IHG حالياً 10 فنادق في مصر تحت خمس علامات تجارية تشمل إنتركونتيننتال، وكراون بلازا، وفوكو، وهوليداي إن، وستايبريدج سويتس. كما تؤكد المجموعة التزامها طويل الأمد بالتوسّع في السوق المصرية من خلال خططها لافتتاح 23 فندقاً جديداً على امتداد السنوات المقبلة.

لمحة عن مجموعة فنادق ومنتجعات IHG:

مجموعة فنادق ومنتجعات (المدرجة في بورصة لندن تحت الرمزLON:IHG للأسهم العادية؛ وفي بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:IHG من إيصالات الإيداع الأمريكية (تهدف مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، الشركة العالمية الرائدة في قطاع الفنادق، إلى توفير الضيافة الراقية الدائمة. وتضم محفظة المجموعة 20 علامة فندقية، إلى جانب نادي مكافآت IHG، أحد أكبر برامج الولاء في العالم مع أكثر من 145 مليون عضو. كما تمتلك المجموعة ما يزيد على 1 مليون غرفة و6,700 فندق في أكثر من 100 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد على 2,200 فندق في مرحلة الإنشاء.

