شهدت مدينة العبور توقيع اتفاقية تعاون بين شركة الأشراف للتطوير العقاري ومجموعة فنادق ومنتجعات IHG العالمية، لإطلاق فندق هوليداي إن العبور ضمن مشروع متكامل تقيمه الشركة على مساحة 65 فدانًا في قلب مدينة العبور، ضمن رؤية أوسع لمجموعة الأشراف تستهدف تطوير نمط الحياة والمشروعات في مدينة العبور.

ووقع على الاتفاقية المهندس أحمد أمين مسعود، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الأشراف للتطوير العقاري، وهيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات IHG لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحضور النائب أمين مسعود امين سر لجنة الإسكان في مجلس النواب، وعدد من قيادات الشركة.

ويعد الفندق الجديد أول فندق عالمي يحمل علامة هوليداي إن في مدينة العبور، ضمن خطط التوسع الاستراتيجي لكل من "الأشراف للتطوير العقاري" و"مجموعة IHG" في السوق المصري، لتقديم تجربة فندقية متكاملة بمعايير عالمية تلبي احتياجات السوق المتنامي في المدن الجديدة.

وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، قال المهندس أحمد أمين مسعود، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الأشراف للتطوير العقاري: "نفخر بإطلاق أول فندق عالمي في مدينة العبور بالشراكة مع واحدة من كبرى سلاسل الفنادق العالمية، مما يعكس ثقة الشركات الدولية في المناخ الاستثماري بمصر، ويدعم خططنا لتحويل العبور إلى وجهة متكاملة تجمع بين السكن الفاخر والخدمات الفندقية والسياحية."

ومن جانبه، أعرب هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات IHG لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، عن سعادته بالتعاون مع شركة الأشراف للتطوير العقاري، مؤكدًا: "نحن ملتزمون بتوسيع وجودنا في السوق المصري من خلال انتقاء الشراكات بشكل دقيق لتكون على مستوى التعاون الذي تم مع شركة الأشراف، والتي يعتمد عليها بشكل رئيسي في هذا التوسع، بجانب أن فندق هوليداي إن العبور يعزز حضورنا في واحدة من أسرع المدن نموًا، وليوفر تجربة ضيافة عصرية تلبي تطلعات النزلاء المحليين والدوليين".

ومن المتوقع، أن يمثل المشروع الجديد إضافة نوعية لقطاع السياحة والضيافة في القاهرة الكبرى، ويدعم توجه الدولة لتعزيز الاستثمار في المدن الجديدة وتطوير بنية تحتية متكاملة في شرق القاهرة.

