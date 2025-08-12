نظام تسجيل رقمي ذكي يقلل التكاليف والتعقيدات المرتبطة بتأسيس الشركات والامتثال التنظيمي

دبي، الإمارات: أعلنت شركة ماستركارد عن تعاونها مع منطقة IFZA الحرة، إحدى أسرع المناطق الحرة نمواً في دولة الإمارات، و Global Tax Assistant شركة الاستشارات الدولية، لإطلاق تجربة رقمية بالكامل لتسجيل الأعمال في الإمارات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويهدف هذا التعاون إلى تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، ودعم توسعها نحو أسواق أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الإماراتي، حيث تشكل أكثر من 94% من إجمالي عدد الشركات في الدولة، وتسهم بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي. وتسعى "الأجندة الوطنية لريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة" إلى ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة لريادة الأعمال، وضمن أفضل ثلاث دول في مؤشر ريادة الأعمال العالمي بحلول عام 2031. ويُعتبر هذا التعاون من أوائل المبادرات في المنطقة التي تطلق تجربة تسجيل أعمال رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يعكس شراكة مميزة بين القطاعين العام والخاص تركّز على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال يوخن كنخت، المدير التنفيذي لـIFZA : "يشكل اقتصاد الشركات الصغيرة والمتوسطة المزدهر محور مشهد الأعمال المتنوع في دولة الإمارات. ونحن في IFZAنؤمن بأن هذه الشركات هي النواة الحقيقية لشركات المستقبل العالمية، فهي تقود الابتكار وتخلق فرص العمل، وتعزز الصادرات ونماذج الأعمال الجديدة. نعمل مع شركائنا لتزويد مجتمع الشركات الصغيرة بالأدوات والموارد التي يحتاجها لتحقيق النجاح. ونحن على ثقة بأن مبادرتنا المشتركة الأخيرة ستُسهم في تعزيز تنافسية الإمارات كمركز أعمال عالمي يتمتع ببنية تحتية متقدمة."

وتتميز تجربة التسجيل الجديدة بأنها رقمية بالكامل، حيث تبدأ من تقديم الوثائق وتنتهي بالحصول على الرخصة، وكل ذلك مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يجعل العملية أسرع وأكثر كفاءة. وتُسهم الأتمتة في تسريع استكمال النماذج، والتحقق من المستندات، وتبسيط عمليات التواصل، مما يقلل من الوقت والجهد اللازمين لتأسيس الشركات.

وفي إطار هذا التعاون، سيتمكن حاملو بطاقات ماستركارد للأعمال من الاستفادة من خدمات مبسطة وبأسعار مخفّضة لتأسيس أعمالهم، مما يساعد على تقليل التكاليف والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة والصغيرة في الإمارات.

ومن جهته، قال أونور كورسون، رئيس قسم منصات الدفع الجديدة في شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد: "يعزز تعاوننا مع IFZA وGlobal Tax Assistant القيمة التي نقدمها لعملائنا من الشركات، ويدعم في الوقت ذاته رؤية دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد رقمي مزدهر. تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة عنصراً أساسياً في نمو المنطقة، وهذه المبادرة تؤكد التزامنا بتمكين هذه الشركات من خلال التكنولوجيا والشراكات والشمول المالي."

وأضاف: "هدفنا هو جعل الاقتصاد الرقمي متاحاً لكل فرد، في كل مكان حول العالم. واعتباراً من عام 2024، تمكّنت ماستركارد من ربط 960 مليون شخص و65 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بالاقتصاد الرقمي."

ويتماشى هذا التعاون بشكل وثيق مع أجندة التحول الرقمي الأوسع لدولة الإمارات، والتزامها بتعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهما ركيزتان أساسيتان في استراتيجية التنويع الاقتصادي للدولة. ومن خلال رقمنة الجوانب الأساسية لتأسيس الأعمال والامتثال التنظيمي، يُسهم هذا التعاون في دعم الأهداف الوطنية الرامية إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة.

ومن جانبه، قال سمبات أليخانيان، الرئيس التنفيذي لشركةGlobal Tax Assistant : "نلتزم بدعم أصحاب الشركات الصغيرة لمساعدتهم على اكتشاف فرص جديدة. ونحن متحمسون للتعاون مع ماستركارد و IFZA في مبادرة تهدف إلى بناء بيئة محفّزة لريادة الأعمال في دولة الإمارات، من خلال تسريع وتبسيط الوصول الرقمي لعملية تأسيس الأعمال. هذا التعاون يعزز دورنا في تقديم خدمات امتثال واستشارات متكاملة وسلسة للشركات الصغيرة في الدولة. كما سنعمل على استكشاف إمكانية استخدام التكنولوجيا الأساسية لهذه المبادرة ضمن مسارات خدمة العملاء في القطاع المصرفي."

وتُعد IFZA واحدة من أبرز المناطق الحرة في دبي، حيث تستضيف شركات ناشئة من أكثر من 160 دولة، وتتميّز ببنية تحتية عالمية المستوى، ومرافق متطورة، ولوائح تنظيمية داعمة للأعمال.

وتتمتع شركة Global Tax Assistant بخبرة دولية تمتد لأكثر من 10 سنوات، وتقدّم خدمات المحاسبة، والاستشارات القانونية، والتدقيق المالي، والاستشارات الضريبية لأكثر من 350 عميل في كل من الإمارات، وسلطنة عُمان، والكويت، وقطر.

