القاهرة: أعلنت مجموعة التنمية الصناعية (IDG)، الرائدة في تطوير وتشغيل وإدارة وصيانة المناطق الصناعية المتكاملة في مصر، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة DCarbon، المتخصصة في الاستشارات البيئية وحلول الاستدامة، وذلك بهدف تقديم حلول متكاملة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتقليل البصمة الكربونية في المجمعات الصناعية التابعة لـ IDG، بما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين تنافسية الصناعات المصرية.

تأتي هذه الخطوة في إطار التزام مجموعة IDG بتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة، وتعزيز جاهزية شركائها الصناعيين للتكيف مع التحديات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية والالتزامات الدولية، وعلى رأسها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).

وبموجب الاتفاقية، ستحقق مجموعة IDG رؤية أوضح لانبعاثاتها البيئية من خلال نهج جماعي يتيح الحصول على شهادات كربونية معتمدة تعزز ميزتها التنافسية، فيما ستعمل شركة DCarbon على دعم رفع كفاءة استخدام الموارد داخل المناطق الصناعية عبر الإدارة المتكاملة للطاقة والمياه والنفايات، بما ينعكس على خفض ملموس في تكاليف التشغيل وتحسين الأداء البيئي.

كما تفتح هذه الشراكة المجال أمام مجموعة IDG لجذب استثمارات مستدامة تتماشى مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، مدعومة بالتقارير المعتمدة للبصمة الكربونية. كما تمنح مصانعها ميزة تنافسية أكبر لدخول سلاسل التوريد العالمية، بفضل الالتزام بمعايير الاستدامة المطلوبة من كبار المشترين الدوليين. وإلى جانب ذلك، ستتيح شركة DCarbon لمجموعة IDG الوصول إلى التمويل الأخضر بشروط ميسّرة من خلال إظهار مؤشرات أداء واضحة لخفض الانبعاثات، إضافة إلى تعزيز العلاقة الإيجابية مع المجتمع المحلي والجهات التنظيمية عبر تقليل الأثر البيئي ورفع مستويات الشفافية.

وتعليقاً على هذه الشراكة الاستراتيجية، قال السيد/ شادي ويليام، الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية: "توقيع مذكرة التفاهم مع شركة DCarbon يؤكد التزامنا بأن تكون مجمعات IDG الصناعية في صدارة المشهد الصناعي المستدام في مصر والمنطقة. نحن لا نكتفي بتوفير بنية تحتية متطورة، بل نمنح شركاءنا ميزة استراتيجية حقيقية تساعدهم على خفض تكاليف التشغيل، وتلبية المتطلبات التنظيمية الأكثر صرامة عالميًا مثل CBAM، بما يفتح أمامهم أبواب النفاذ إلى أكبر الأسواق الدولية، ويوفر لهم فرصًا تصديرية أكبر، ويعزز من قدرتهم التنافسية على المدى الطويل".

ومن جانبه، قال الدكتور/ أحمد بلال، الرئيس التنفيذي لشركة DCARBON: " نفخر بشراكتنا مع مجموعة التنمية الصناعية IDG، فهي تمثل خطوة استراتيجية نحو إرساء معايير جديدة لإدارة الانبعاثات الكربونية والاستدامة داخل المناطق الصناعية في مصر. إن العمل الجماعي على هذا المستوى لا يحقق فقط كفاءة أعلى في إدارة الانبعاثات والموارد، بل يمنح المصانع المصرية قدرة حقيقية على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، والوصول إلى التمويل الأخضر، وتحويل الاستدامة إلى ميزة اقتصادية ملموسة".

الجدير بالذكر أن مجموعة التنمية الصناعية (IDG) تعد من أبرز المطورين الصناعيين في مصر، حيث تدير مجمعات متكاملة تقدم خدمات تشغيلية ولوجستية وإدارية للمستثمرين المحليين والدوليين، مع التركيز على الابتكار والكفاءة التشغيلية، وتبني أفضل الممارسات العالمية في الاستدامة لتعزيز القدرة التنافسية للمصانع داخل مجمعاتها.

