دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلق المشرق واجهة برمجة تطبيقات للتحقق من رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، مصممة خصيصاً لعملائه من الشركات والمؤسسات. وتؤكد هذه الخطوة مكانة البنك الرائدة في مجال الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية.

وتتكامل واجهة برمجة التطبيقات الجديدة بسلاسة مع البنية التحتية لنظام الدفع لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مما يضمن عملية تحقق دقيقة من تفاصيل حساب المستفيد بما يتوافق مع المعايير التنظيمية. ويمكن لعملاء المشرق الوصول إلى هذه الأداة العملية من خلال بوابة مطور واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالبنك، ودمجها في أنظمتهم الحالية بسهولة وسلاسة، واستخدامها للتحقق من أرقام الحسابات المصرفية الدولية بشكل فوري، مما يحول دون أي تأخير في تنفيذ العمليات المصرفية ويحسّن من كفاءة عملية الدفع.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال ديفيندرا كومار، رئيس قنوات خدمات المعاملات المصرفية العالمية في المشرق: "نحن ملتزمون بتزويد عملائنا بآليات مبتكرة لتوفير تجربة مصرفية سلسة، كما أننا ندرك جيداً بأن المعاملات المالية الآمنة مهمة للغاية بالنسبة لكل من لأفراد والشركات. وسواء كان العميل متمثل في شركة متعددة الجنسيات أو مؤسسة محلية، فإن معلومات الحساب المصرفي الدقيقة تعد ضرورية جداً لضمان توجيه الأموال بشكل صحيح إلى الجهة المستفيدة المقصودة. وتتيح واجهة برمجة التطبيقات للشركات من جميع الأحجام التحقق من رقم الحساب المصرفي الدولي قبل عملية الدفع، مما يوفر لها الطمأنينة والثقة. ونحن في المشرق نشجع عملاءنا على التحقق من رقم الحساب المصرفي الدولي للجهة المستفيدة قبل إجراء أي تحويل أموال أو مدفوعات للموردين، لا سيما عندما يكون هناك تغيير في تفاصيل حساب المستفيدين".

وجدير بالذكر أن رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) هو صيغة موحدة تستخدم عالمياً لتحديد الحسابات المصرفية من خلال تقديم اسم المستفيد ورقم الحساب واسم البنك والبلد ورمز السويفت (SWIFT). ويعد توفير رقم حساب مصرفي دولي دقيق أمراً بالغ الأهمية لتنفيذ المدفوعات المحلية وكذلك العابرة للحدود، وتحويل الرواتب وتنفيذ تسويات الموردين والمعاملات المالية الأخرى. ويمكن للشركات عبر استخدام واجهة برمجة تطبيقات التحقق من صحة رقم الحساب المصرفي الدولي على الفور، مما يقلل من الأخطاء ومخاطر الاحتيال ويضمن تنفيذ تحويلات مالية بكل سلاسة.

نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة ورواد الأعمال الطموحين. تميز المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّي اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان. وقد تم الاعتراف بالمشرق بوصفه العلامة التجارية الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحسب تصنيف شركة براند فاينانس لأفضل 500 بنك في عام 2024.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا