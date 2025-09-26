بكين، الصين– أعلنت شركة وادي جدة، الذراع الاستثماري لجامعة الملك عبدالعزيز، عن انضمامها إلى عضوية المنظمة الدولية لمناطق وواحات الابتكار (IASP)، وذلك خلال المؤتمر الدولي الثاني والأربعين للمنظمة، الذي انعقد في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر 2025.

وقد تسلّم درع العضوية الدكتور ماجد بن كمال نور، مستشار الابتكار وريادة الأعمال في شركة وادي جدة، وذلك بالنيابة عن سعادة الرئيس التنفيذي الدكتور سطام لنجاوي، وبحضور نخبة من خبراء الابتكار ورواد الأعمال وممثلي مناطق الابتكار من مختلف أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة، أعرب سعادة الرئيس التنفيذي لشركة وادي جدة، الدكتور سطام لنجاوي، عن اعتزازه بهذه الخطوة، قائلاً: "نفخر بانضمامنا إلى عضوية المنظمة الدولية لمناطق الابتكار، فهي تمثل محطة مهمة لتعزيز حضور وادي جدة على الساحة العالمية. هذه العضوية ستفتح أمامنا آفاقًا أوسع للتعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الشركاء العالميين، بما يعزز مكانة وادي جدة كمركز إقليمي رائد للابتكار والمعرفة."

وتجسد هذه الخطوة التزام شركة وادي جدة بدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال محليًا وإقليميًا، والمضي قدمًا نحو تعزيز الاقتصاد المعرفي من خلال الشراكات العالمية الفاعلة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبناء بيئة جاذبة للابتكار والاستثمار.

تعكس هذه الخطوة التزام وادي جدة ببناء منظومة ابتكار متكاملة تربط بين البحث العلمي والقطاع التجاري، وتسهم في تحويل المعرفة إلى مشاريع عملية ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس. كما تعزز هذه العضوية جهود الشركة في توفير بيئة حاضنة للطلاب والخريجين ورواد الأعمال، وتمكينهم من الاستفادة من شبكات عالمية متخصصة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية.

وتؤكد هذه العضوية مكانة وادي جدة كمنصة رائدة تربط جامعة الملك عبدالعزيز بمحيطها العالمي، وتعزز دورها في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تنويع الاقتصاد، وتطوير قطاع ريادة الأعمال، وتمكين الشباب والشركات الناشئة من الانخراط في الاقتصاد المعرفي والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

عن وادي جدة:

تأسست شركة وادي جدة بالمرسوم الملكي رقم م/20 بتاريخ 15/04/1431هـ بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 117 بتاريخ 13/04/1431هـ بما نصه:

الموافقة على الترخيص في تأسيس شركة وادي جدة (شركة مساهمة) وفقاً لنظامها الأساسي المرافق. تُعَد شركة وادي جدة الذراع الاستثماري لجامعة الملك عبدالعزيز، وتهدف إلى لعب دور محوري في بناء وتطوير اقتصاد المعرفة في المملكة.

تعمل الشركة على تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الأعمال، وتحويل المخرجات الأكاديمية إلى فرص استثمارية وتجارية.

كما تركز على الاستثمار في المشاريع المشتركة التي تتيح نقل الخبرات والتطبيق العملي لطلبة الجامعة وأساتذتها، بما يساهم في دعم الابتكار والتنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030

