القاهرة– في خطوة جديدة تعكس التزامه الراسخ بريادة الابتكار وتعزيز معايير الأمن السيبراني، أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن تنفيذ أحدث إصدار من نظام SailPoint IIQ، وهو أحد أبرز حلول إدارة الهوية والصلاحيات (IAM)، وذلك بالتعاون مع شركة "حماية لتقنية المعلومات"، في إطار التزامه الكامل بإطار عمل البنك المركزي المصري للأمن السيبراني، مما يضمن حوكمة قوية للهوية وأماناً متقدماً في إدارة الوصول.

وقد تم تنفيذ أداة إدارة الهوية والوصول (IAM) بنجاح نتيجة للتعاون بين "حماية"، الشريك التكنولوجي للبنك، وعدد من القيادات الداخلية الرئيسية، من بينهم باسل قلادة، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك أبوظبي الأول مصر، ومحمد لاشين، رئيس إدارة أعمال العمليات، وأحمد الشركسي ، رئيس إدارة الهوية والوصول ومعايير التطبيقات في البنك.

ويُعد بنك أبوظبي الأول مصر من أوائل البنوك في السوق المصرية التي تُطبّق هذه الأداة المتقدمة بهذا المستوى من التكامل، ما يعكس رؤيته الاستباقية في تبنّي أحدث حلول الحوكمة الرقمية وإدارة الامتثال. فقد ساهمت الأداة الجديدة في أتمتة عمليات إدارة الصلاحيات، وتحسين عمليات مراقبة الدخول. يتم ذلك على مرحلتين، فقد شهدت المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع التكامل الناجح مع خمس تطبيقات أساسية داخل البنك، على أن تشمل المرحلة الثانية خمس تطبيقات إضافية، مما يعزز قدرة البنك على مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، ويضمن حماية بيئة العمل الرقمية وبيانات العملاء.

وفي هذا الصدد، صرح الأستاذ محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، قائلًا: "يُعدّ تنفيذ أداة IAM لإدارة الهوية والصلاحيات بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي حماية لتقنية المعلومات، إنجازًا نوعيًا يُجسّد التزام البنك بالتحوّل الرقمي الآمن والامتثال الكامل لإطار عمل البنك المركزي المصري للأمن السيبراني. تكمن أهمية هذا الإنجاز في أتمتة مراجعة الصلاحيات لأكثر من ٣٢٠٠ موظف، ما يرفع من كفاءة الحوكمة ويُبسّط إجراءات الامتثال، ويُعزّز ثقة عملائنا في البيئة الرقمية التي نقدم من خلالها خدماتنا. نحن لا نعتمد التقنية كغاية بحد ذاتها، بل كأداة لتحقيق رؤيتنا في الريادة المصرفية القائمة على الابتكار والأمن والتميز التشغيلي."

ومن جانبه، صرح اللواء سعيد إبراهيم، رئيس مجلس اداره لشركة حماية لتقنية المعلومات: "يمثل تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول مصر محطة هامة في مسيرة الأمن السيبراني والتحول الرقمي في القطاع المصرفي المصري. يسهم هذا المشروع في تعزيز أمان المعاملات المالية وزيادة الثقة في الخدمات المصرفية الرقمية، بما يتماشى مع المعايير العالمية ورؤية البنك المركزي المصري التنظيمية. تفخر شركة حماية بقيادتها لمثل هذه المشاريع المعقدة وعالية التأثير، مع اعتماد أكثر من 85٪ من البنوك المصرية على خبراتنا التقنية وشراكاتنا مع أكثر من 60 مزودًا عالميًا للتكنولوجيا. ونؤكد التزامنا بتعزيز إجراءات الحماية بشكل مستمر وتمكين المؤسسات المالية من النجاح في مشهد رقمي دائم التطور."

ويأتي هذا الإنجاز في إطار خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى دمج المنظومة الكاملة لإدارة الهوية والصلاحيات خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يعزز من مكانة البنك كمؤسسة مصرفية رائدة في مجال الأمن السيبراني وحوكمة الهوية. كما يؤكد هذا التوجه على التزام البنك المستمر بتقديم تجربة مصرفية رقمية تتماشى مع أعلى المعايير العالمية، وتُلبي تطلعات العملاء في بيئة أكثر أمنًا وكفاءة.

عن بنك أبوظبي الأول مصر:

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 73 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية؛ كما يحرص بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتناسب احتياجات مُختَلف عملائه من المؤسسات الكبيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي. ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.

ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.

