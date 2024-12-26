سول، كوريا الجنوبية- أعلنتi-ESG، وهي إحدى الشركات التي تُقدِّم حلول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، عن تأسيس مشروع مشترك في أبوظبي، بالإمارات العربية المتحدة، مما يمثل خطوة مهمة في توسُّعها في سوق الشرق الأوسط. تعتزم الشركة إطلاق مشاريع إثبات المفهوم (PoC) مع القطاعين العام والخاص في المنطقة لتعزيز مكانتها.

وانطلاقًا من برنامج المشاريع الداخلية لإحدى المجموعات التجارية العالمية، تعالج i-ESG التحديات المتزايدة التي تواجهها المؤسسات في الامتثال للوائح الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) المعقدة من خلال تقديم حلول إدارة بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) المصمَّمة خصيصًا. وصُمِّم حل i-ESG استنادًا إلى رؤى مستمدة من أكثر من 100 مقابلة مع مختلف الشركات، وقد أثبت قيمته في أسواق متنوعة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وسنغافورة واليابان وأستراليا، وأكمل بنجاح إجراء التحقُّق من السوق في خمس دول.

وإزاء الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، تُسهِّم حلول i-ESG في تبسيط عمليات جمع بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ومراقبتها وتحسينها، مما يتيح للشركات الاستجابة بكفاءة للوائح ومتطلبات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) العالمية. تهدف الشركة من تأسيس مكتبها في أبوظبي إلى تقديم حلول ممارسات بيئية واجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) محلية مصمَّمة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لسوق الشرق الأوسط.

عزِّزت شركة i-ESG حضورها الإقليمي من خلال المشاركة بصفة مستمرة في معرض GITEX لمدة ثلاث سنوات متتالية كعضو متميز في اللجنة الاستشارية. وتجدر الإشارة إلى أنها كانت المزود الوحيد لحلول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) الرقمية في القطاع الخاص الذي تمت دعوته للانضمام إلى وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة (MOCCAE) والمعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) في مشروع سياسة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) كممارس أعمال. وتجري الشركة أيضًا مناقشات مع شركات الطاقة المحلية الرائدة لتعزيز إدارة بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في قطاعي النفط والغاز والطاقة، في الوقت الذي تتعاون فيه مع الشركات المالية وشركات المنصَّات لتطوير خدمات قائمة على الاستدامة.

صرَّح Bell Kim، الرئيس التنفيذي لشركة i-ESG، قائلاً: "كان الدعم من الحكومة وجمعيات الصناعة، بما في ذلك جمعية صناعة البرمجيات الكورية (KOSA)، فعَّالاً في تسريع عجلة التحقُّق من سلامة سوقنا والدخول إليه. وبإنشاء مكتبنا في أبوظبي وبدء عمليات إثبات المفاهيم، نعمل جاهدين إلى تأمين مكانتنا والحفاظ عليها باعتبارنا المزود الرائد لحلول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في الشرق الأوسط، وربط التعاون بين القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء المنطقة".

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