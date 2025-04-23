الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت شركة أمنكس، الرائدة في مجال التحول الرقمي وحلول التكنولوجيا المبتكرة، اليوم عن توقيع اتفاقية شراكة مع Hyperfusion - المزود الرائد لحلول الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي. وستعمل الشركتان معًا على توفير حلول متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي، وقدرات متميزة في مجال الحوسبة عالية الأداء إلى جانب التقنيات السحابية القابلة للتوسع والمدعومة ببنية تحتية محلية متطورة لوحدات معالجة الرسومات التي تقدمها Hyperfusion في دولة الإمارات وفي أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

ومن خلال الأهداف الاستراتيجية المشتركة، تسعى أمنكس إلى توسيع محفظتها من الحلول المستقبلية بينما تعمل Hyperfusion على تعزيز حضورها وتوسيع نطاق عملياتها في الأسواق الإقليمية سريعة النمو. وستوفر الشركتان للمؤسسات الأدوات والمنصات اللازمة للاستفادة القصوى من إمكانات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، مدعومة بموارد محلية لضمان مستويات أفضل من السرعة والأمان والامتثال للأنظمة.

وفي تعليقه على الأمر قال وليد جمعة، الرئيس التنفيذي لشركة أمنكس: "يسعدنا التعاون مع Hyperfusion، المزود الرائد لحلول الحوسبة عالية الأداء بتقنيات متطورة تلبي احتياجات المؤسسات في ظل التغيرات المتسارعة في عالم الذكاء الاصطناعي. ومن خلال مذكرة التفاهم ستكون أمنكس قادرة على دعم المؤسسات في تسريع تنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي من خلال توفير بنية تحتية قوية لوحدات معالجة الرسومات، مما يمكنها من تحسين التكاليف وتعظيم العائد على الاستثمار"

ومن جانبه قال كوينتن رييس، الرئيس التنفيذي لشركة Hyperfusion : "ستمكّننا هذه الشراكة الجديدة من تعزيز أهدافنا التوسعية في الشرق الأوسط، بالاستفادة من الخبرة القوية التي تمتلكها أمنكس في المنطقة، ونتطلع إلى العمل سويًا لتلبية الطلب المتزايد على الحوسبة عالية الأداء ومساعدة الشركات في تسريع تحوّلها الرقمي."

تركّز مذكرة التفاهم على تطوير الأدوات القابلة للتوسع والمدعومة بالذكاء الاصطناعي في قطاعات تعتمد بشكل مكثف على البيانات مثل الرعاية الصحية والتمويل والاتصالات والجهات الحكومية. كما ستعمل الشركتان على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والمنصات السحابية المشتركة لمساعدة المؤسسات على تسريع التحول الرقمي. وتشمل مجالات التركيز الرئيسية تطوير نماذج تعلم الآلة، وتحليلات البيانات الآنية وبيئات الحوسبة المتقدمة المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الإقليمية والقطاعية.

بالإضافة إلى ذلك، ستجري الشركتان أبحاثًا مشتركة وتنفذان استراتيجية دخول السوق تتضمن المشاريع التجريبية والبرامج التفاعلية مع العملاء والمشاركة في أبرز الفعاليات الصناعية.

وتسهم هذه الشراكة في ترسيخ مكانة أمنكس وHyperfusion في طليعة مشهد الذكاء الاصطناعي وتحول البيانات في المنطقة من خلال تقديم حلول متقدمة قوية وفعالة ومتاحة محليًا، ما يتيح اعتمادًا أسرع وأثرًا أعمق للمؤسسات في القطاعين العام والخاص.

نبذة عن أمنكس إنترناشونال

أمنكس إنترناشونال هي شركة رائدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، متخصصة في تقديم حلول البنية التحتية الرقمية والتحول الرقمي والهندسة بالحاسوب والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والخدمات المدارة. تتمتع الشركة بأكثر من 30 عامًا من الخبرة وسجل حافل بالنجاحات عالميًا، وتحتل مكانة مرموقة كمزود موثوق للحلول الشاملة التي تلبي مختلف الاحتياجات التشغيلية للمؤسسات على اختلاف أحجامها، مما يمكّن العملاء من تحقيق مستويات جديدة من الابتكار في الخدمة، وتجربة العملاء، وتحقيق الإيرادات.

نبذة عن Hyperfusion

Hyperfusion هي شركة تكنولوجيا رائدة مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، متخصصة في حلول الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي. باعتبارها مزودًا رئيسيًا للبنية التحتية المدعومة بوحدات معالجة الرسومات (GPU) وخدمات الذكاء الاصطناعي، تلتزم الشركة بجعل الحوسبة المتقدمة في متناول المؤسسات بمختلف أحجامها في الإمارات ومنطقة الخليج. ويضم مركز البيانات المتطور التابع لـ Hyperfusion في الإمارات أحدث وحدات NVIDIA H100 وRTX6000 Ada، مما يوفّر قوة حوسبية استثنائية لأعمال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. ومن خلال التركيز على سيادة البيانات والأمن والامتثال تضمن Hyperfusion بقاء بيانات عملائها ضمن حدود الدولة مع تقديم حلول تكنولوجية متقدمة. وسواء كانت الجهة مؤسسة بحثية أو كيانًا حكوميًا أو شركة تسعى للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، تقدم Hyperfusion حلولًا مخصصة واستشارات خبيرة ودعمًا على مدار الساعة لمساعدة المؤسسات على تحقيق أهدافها التقنية.

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