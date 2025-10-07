القاهرة، أعلنت شركة هايد بارك للتطوير العقاري، إحدى الشركات الرائدة في السوق المصري، عن إطلاق مشروعها الجديد Hyde Park Signature في غرب القاهرة على مساحة 57 فدانًا، ليكون ثالث مشروعاتها في مدينة السادس من أكتوبر بعد النجاح الكبير لمشروعي تاوني الذي بدأ تسليمه حاليًا وجاردن ليكس الذي تم بيعه بالكامل. ويأتي هذا الإطلاق في إطار استراتيجية الشركة للتوسع المتوازن شرقًا وغربًا وشمالًا، حيث تترسخ بصمة الشركة كعلامة قوية وموثوقة، تعكس قوة علامتها التجارية وثقة عملائها.

ويضم مشروع Hyde Park Signature نحو 910 وحدة سكنية متنوعة تشمل ڤيلات مستقلة، توين ڤيلا، وتاون هاوس، مصممة لتلبية احتياجات مختلف الأُسر. كما يتميز المشروع بموقع استراتيجي بجوار نادي الجزيرة وعلى بُعد 10 دقائق فقط من المتحف المصري الكبير، إلى جانب حديقة رئيسية تمتد على 15 فدانًا تتضمن مناطق عمل خارجية ومساحات مكتبية مبتكرة ومرافق متكاملة، ما يجعله مجتمعًا متكاملًا يجمع بين الحياة والعمل في بيئة واحدة.

وقال المهندس أمين سرّاج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقاري: "يمثل إطلاق مشروع Hyde Park Signature خطوة جديدة في مسيرة توسعنا في السوق المصري، ونعمل من خلاله على ترسيخ مكانتنا كأحد أبرز المطورين في غرب القاهرة. نجاح مشروعي Tawny وGarden Lakes كان دافعًا قويًا لنا لتقديم مشروع جديد بمستوى متميز و عالى الجودة، يعكس التزامنا بتقديم مجتمعات متكاملة تتميز بالجودة والتصميم المبتكر، وتمنح عملاءنا قيمة حقيقية وتجربة معيشية استثنائية."

وأضاف سراج: "تعكس خططنا للتوسع المستدام رؤيتنا في دعم التنمية العمرانية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، من خلال تطوير محفظة الأراضي لتمتد على أكثر من 2,200 فدان. ويجسد مشروع Hyde Park Signature هذا التوجه عبر مزيج فريد من الفخامة، والاستدامة، والتكامل، ما يعزز مكانتنا كأحد أبرز المطورين في السوق المصري."

يُذكر أن شركة هايد بارك للتطوير العقاري تواصل تسليم وحدات مشروع تاوني قبل نهاية عام 2025، وهو أول بوتيك كومباوند متكامل في غرب القاهرة، كما أطلقت المرحلة الأخيرة من مشروع جاردن ليكس تحت اسم "بارك ريزيدنس" بعد تحقيق مبيعات قياسية في وقت قياسي.

نبذة عن شركة هايد بارك للتطوير العقاري

تأسست شركة هايد بارك للتطوير العقاري عام 2007، وهي مملوكة لمجموعة من أبرز الكيانات الاستثمارية في مصر، تشمل بنك التعمير والإسكان، البنك الأهلي المصري، الشركة القابضة للاستثمار والتنمية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة التعمير للاستثمار والتطوير العقاري. تمتلك الشركة محفظة أراضٍ تمتد على 2,200 فدان وتشمل مشاريع رئيسية في شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي، من بينها هايد بارك القاهرة الجديدة، تاوني، جاردن ليكس، سي شور، ومشروعات جديدة قيد التطوير مثل هايد بارك سنترال بالتجمع السادس و Hyde Park Signatureبالسادس من أكتوبر.

