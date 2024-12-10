أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع مصرف أبوظبي الإسلامي، احد المصارف الاسلامية الرائدة في العالم. وبموجب هذه الاتفاقية، تستفيد الشركات الناشئة في منظومة Hub71 من الدعم المالي الذي يوفره مصرف أبوظبي الإسلامي، وما يتيحه لهم من فرص التوسع في الأسواق المحلية والعالمية، بما يعزز مكانة أبوظبي كمنصة عالمية لانطلاق ونمو الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا.

ومن خلال هذه الشراكة، سيعمل مصرف أبوظبي الإسلامي من خلال مبادرة ADIB Ventures على تحديد ودعم الشركات الناشئة التي يتماشى عملها مع تطلعاته وأهدافه الاستراتيجية، حيث سينفذ ما لا يقل عن مشروعين تجريبيين مدفوعي التكلفة سنويًا. وتوفر هذه المبادرات فرصة مميزة لأصحاب المشاريع ومؤسسي الشركات للتحقق من جدوى حلولهم وتوسيع نطاقها لتعزيز النتائج التجارية. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر مصرف أبوظبي الإسلامي التوجيه والإرشاد في قطاعات محددة، وسيشارك في فعاليات هادفة لتقديم خبراته في مجالات مثل إدارة المخاطر والامتثال التنظيمي وأمن البيانات، لتمكين الشركات الناشئة من مواجهة التحديات المعقدة وتحقيق النمو المستدام.

ويتعاون مصرف أبوظبي الإسلامي مع الشركات الناشئة ضمن منصة Hub71 مثل "لين تكنولوجيز"، التي أسست بنية تحتية تساعد المطورين على الابتكار وإحداث نقلة في قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، وشركة "لون" المختصة في توفير تقنيات مبتكرة لإتاحة البيانات المالية على نطاق واسع وتقديم تجارب مالية تناسب تطلعات العملاء وتدعمهم في رحلتهم المالية.

ويهدف مصرف أبوظبي الإسلامي من خلال شراكته مع Hub71، إلى تعزيز منظومة الشركات الناشئة عبر تزويد شركات التكنولوجيا المالية بتوجيه الخبراء حول سبل وآليات توسيع نطاق أعمالها. ويستفيد المصرف من خبراته الواسعة في إدارة المخاطر والامتثال التنظيمي وأمن البيانات، لضمان جاهزية الشركات الناشئة للتعامل مع الأطر التنظيمية المعقدة وتطبيق التدابير الأمنية القوية، وتعزيز أمن ومرونة بيئة التكنولوجيا المالية وامتثالها للوائح التنظيمية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لمنصة Hub71: "تسلط شراكتنا مع مصرف أبوظبي الإسلامي الضوء على التزامنا المشترك بتمكين مؤسسي الشركات الناشئة من النمو والازدهار ورعاية الابتكار في أبوظبي. ونهدف إلى تزويد الشركات الناشئة بالإرشاد والدعم المالي والفرص التجارية التي تمكنهم من ابتكار حلول تكنولوجية جذرية لأهم التحديات التي تواجه عالمنا وتحقيق النجاح والنمو على المستوى العالمي. ونسعى إلى الاستفادة من موارد المصرف وخبراته لتزويد الشركات الناشئة بالفرص اللازمة لإحداث الأثر الإيجابي المنشود".

بدوره، قال فرناندو لوبيز، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في مصرف أبوظبي الإسلامي: "يشكل الابتكار ركيزة أساسية في استراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي، ونفخر بدعمنا لمنظومة الشركات الناشئة في دولة الإمارات من خلال تعاوننا مع منصة Hub71. ونحرص من خلالها مشاركة خبراتنا و تمكين رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية ومساعدتهم على توسيع نطاق أعمالهم بنهج مستدام ومسؤول، تماشياً مع رؤيتنا لتعزيز الابتكار المالي وضمان الأمن والشمول للجميع".

وتتيح الشراكة للشركات الناشئة فرصة الانضمام إلى منظومات +Hub71 الخاصة بقطاعات محددة مثل الأصول الرقمية وتكنولوجيا المناخ، هذه المبادرات بين الشركات الناشئة وقادة القطاع والمستثمرين والجهات التنظيمية العالمية لتأسيس منصة لانطلاق الشركات الناشئة وتوسيع حضورها العالمي وتعزيز الابتكارات المؤثرة من أبوظبي.

وبفضل وجود ما يزيد على 330 شركة ناشئة من أكثر من 60 جنسية، أصبحت منظومة Hub71 مركزاً متنوعاً لريادة الأعمال، بحيث تتيح للشركات الناشئة الوصول إلى رأس المال والأسواق والمجتمع النابض بالحياة في قلب أبوظبي. وبدعم من دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وشركة مبادلة للاستثمار، تواصل منصة Hub71، انطلاقاً من مقرها في سوق أبوظبي العالمي، سعيها لتعزيز إمكانات مؤسسي الشركات التي تعمل على تطوير ونشر التقنيات المؤثرة على المستوى العالمي.

نبذة حول Hub71:

Hub71 منظومة تكنولوجية عالمية في أبوظبي تتيح للمؤسسين بناء شركات تكنولوجيا محلية ناجحة في أي قطاع من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية والمنظومة الرأسمالية وإلى شبكة عالمية من الشركاء ومجتمع حيوي زاخر بالمواهب عالية المهارة تحكمه تنظيمات تطلّعية.

تعمل Hub71 بدعم من حكومة أبوظبي وشركة مبادلة للاستثمار على تنمية مجتمع شركات التكنولوجيا الناشئة والمستثمرين وشركائها الحكوميين والمؤسسيين لضمان توفّر الاستثمار والأنشطة التجارية والحوافز من القطاعين العام والخاص. ويمكن للمؤسسين من خلال البنية التحتية لريادة الأعمال في Hub71 وبرامج القيمة المضافة وخدمات التمكين وحزم الدعم بناء تكنولوجيات معتمدة على نطاق واسع لها تأثير ملحوظ. وتسعى Hub71 إلى إثراء أبوظبي بالتكنولوجيات وطرق التفكير المبتكرة، وإيجاد سبل جديدة لبناء شركات تكنولوجيا ناجحة على مستوى العالم والحفاظ على التنمية الاقتصادية في الدولة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.hub71.com ومتابعتنا عبر @Hub71AD #Hub71.

نبذة حول مصرف أبوظبي الإسلامي:

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي مصرفًا رائدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة بقاعدة أصول تبلغ قيمتها 223 مليار درهم إماراتي، ويقدم خدمات مصرفية رقمية عالمية المستوى عبر شبكة الإنترنت وعبر الهاتف ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، مما يوفر للمتعاملين إمكانية الوصول بسهولة تامة إلى حساباتهم عبر المنصات الرقمية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي حلولًا مصرفية متنوعة للأفراد والمؤسسات والشركات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس المصرف عام 1997 ويتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يتميز مصرف أبوظبي الإسلامي بحضوره القوي في خمس أسواق استراتيجية تشمل مصر، حيث يمتلك 70 فرعًا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والعراق.

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