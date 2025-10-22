يسهم هذا التعاون في تسريع نمو الشركات الناشئة في مجالي الطفولة المبكرة والتقنيات الصحية من خلال تمويل المشاريع التجريبية، بما يعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار الموجّه للأسرة.

أبوظبي تعزّز مكانتها العالمية كمنصّة لانطلاق الشركات التقنية الناشئة، من خلال دمج مبادرة "أنجال زِ" ضمن برنامج Access التابع لمنصة Hub71 ، مع تخصيص خمسة مقاعد لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة وتمويل المشاريع التجريبية.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ومنصة Hub71 منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي عن شراكة جديدة تهدف إلى دمج مبادرة "أنجال زِ" التي تقودها الهيئة ضمن برنامج "Access" لبناء الشركات التابع لمنصة Hub71، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الشركات الناشئة التي تطوّر حلولاً مبتكرة تعزّز رفاهية الأطفال والأسر والمجتمعات.

وبموجب هذه الشراكة، ستنضم خمس شركات ناشئة إلى المجموعة 19 من برنامج Access التابع لمنصة Hub71، حيث ستحصل كل شركة على توجيهات مخصّصة، وفرص حقيقية للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تمويل لتنفيذ مشاريعها التجريبية في أبوظبي. ويُعد Access برنامجًا رئيسيًا من Hub71 يمكّن مؤسسي الشركات الناشئة من الحصول على حزمة دعم شاملة والوصول المباشر إلى منظومة أبوظبي المتكاملة لتوسيع أعمالهم عالمياً انطلاقًا من العاصمة الإماراتية.

وبموجب الاتفاقية ستقوم Hub71 بتصميم وتنفيذ رحلة نمو وتوطين مدتها 12 أسبوعاً للشركات الناشئة التابعة للهيئة ضمن البرنامج "، تغطي جميع مراحل التشغيل من الاستقطاب والتوجيه المتخصّص حتى تأسيس الشركات، والتفاعل المجتمعي، وتنظيم الفعاليات، وتطوير الشراكات، وتنسيق التجارب الأولية.

وبصفتها مُمكِّناً استراتيجياً، ستعمل هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على تحديد المجالات ذات الأولوية، ودعم مشاركة الشركات الناشئة التي تركّز على تنمية الطفولة المبكّرة وتعزيز صحة ورفاهية الأسرة. كما ستشارك في مراجعة الطلبات، وتصميم المشاريع التجريبية، وتقديم التمويل اللازم لمساعدة الشركات الناشئة المُختارة على توطين حلولها المبتكرة والتحقق من فعاليتها ومدى جدواها ضمن الإمارة.

وستحصل الشركات الناشئة المشاركة على مجموعة من المزايا القياسية التي يقدمها برنامج "Access"، تشمل حوافز عينية بقيمة 500 ألف درهم، وبرامج توجيه وإرشاد، وفرص التواصل مع المستثمرين والشركات، إلى جانب الانضمام إلى مجتمع مزدهر يُمكّنها من تسريع نموها وتوسيع نطاق أعمالها ضمن منظومة الابتكار والريادة في أبوظبي.

وقال سعادة الدكتور يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع المعرفة والريادة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: تجسد هذه الشراكة مع Hub71، التزامنا الراسخ برعاية جيل جديد من الشركات الناشئة التي تضع رفاهية وصحة الأطفال كأولوية وركيزة أساسية للابتكار، مما يسهم في تحقيق تأثير حقيقي وملموس، ويعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار في مجال الطفولة المبكرة".

ومن جانبه، قال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71: ""تُعد هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة شريكًا محورياً في مسيرة Hub71، ويسرنا تعزيز هذا التعاون من خلال دعم برنامج Anjal Z. هذا التعاون سيسهم في تمكين مؤسسي الشركات الناشئة الذين يسعون إلى تحويل أفكارهم إلى حلول ملموسة ذات تأثير من أبوظبي".

وستتقدّم الشركات الخمس التابعة لبرنامج "انجال ز"ضمن برنامج Access بالتوازي مع بقية أعضاء المجموعة، لتحصل على دعم مصمَّم خصيصًا لتسريع تنفيذ التجارب الأولية في القطاعات الحكومية والخاصة بأبوظبي. وستبقى عملية الاختيار تنافسية قائمة على الجدارة، حيث تُقيَّم الطلبات بشكل مشترك من قبل هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة وHub71 وفق معايير الملاءمة بين التحدّي والحل، وقابلية التوسّع، ومدى توافق الحلول مع أولويات أبوظبي.

وسيستفيد مؤسسو الشركات الناشئة التابعة للهيئة من مجتمع Hub71 الذي يضم مستثمرين وشركات كبرى وجهات تنظيمية ومواهب عالمية، إلى جانب الخبرة المؤسسية للهيئة وشبكتها من الشركاء، بما يمكّن المنتجات عالية الإمكانات من الاندماج السريع والتحقّق عبر التجارب والتحوّل السلس إلى تطبيقات مستدامة على نطاق واسع.

عن هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة:

تعمل هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على تحقيق النمو الأمثل للأطفال وتعزيز رفاهيتهم ابتداء من فترة الحمل وحتى سن الثامنة، من خلال التعاون مع الشركاء وتمكينهم ودعم تطوير السياسات ذات الصلة، وتوجيه عملية صنع القرار من خلال الأبحاث، واحتضان الأفكار المبتكرة، وتمكين قطاع تنمية الطفولة المبكرة، وتقييم التقدم الذي يشهده القطاع، وذلك من خلال التركيز على مجالات الصحة والتغذية، وحماية الطفل، والدعم الأسري، والتعليم والرعاية المبكرين. رؤيتنا هي تمكين كل طفل صغير من تحقيق الازدهار والوصول إلى أقصى قدراته في بيئة آمنة وداعمة للأسرة.

نبذة حول Hub71:

Hub71 منظومة تكنولوجية عالمية في أبوظبي تتيح للمؤسسين بناء شركات تكنولوجيا محلية ناجحة في أي قطاع من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية ومنظومة رأس المال، وإلى شبكة عالمية من الشركاء ومجتمع حيوي زاخر بالمواهب عالية المهارة تدعمه أطر تنظيمية متقدمة.

تعمل Hub71 بدعم من حكومة أبوظبي وشركة مبادلة للاستثمار على تنمية مجتمع شركات التكنولوجيا الناشئة والمستثمرين وشركائها الحكوميين والمؤسسيين لضمان توفّر الاستثمار والأنشطة التجارية والحوافز من القطاعين العام والخاص. ويمكن للمؤسسين من خلال البنية التحتية لريادة الأعمال في Hub71 وبرامج القيمة المضافة وخدمات التمكين وحزم الدعم بناء تكنولوجيا معتمدة على نطاق واسع لها تأثير ملحوظ. وتسعى Hub71 إلى إثراء أبوظبي بالتكنولوجيا وطرق التفكير المبتكرة، وإيجاد سبل جديدة لبناء شركات تكنولوجيا ناجحة على مستوى العالم واستدامة النموّ الاقتصادي في الدولة.

