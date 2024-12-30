دبي، أعلن متجر HUAWEI AppGallery واتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية (EESF) عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الابتكار والنمو في منظومة الرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى المنطقة. وجرى توقيع مذكرة التفاهم رسميًا من قِبَل سمو الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، والسيد ويليام هو، المدير العام للتنمية البيئية والعمليات في الشرق الأوسط وإفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين. يُمثل هذا التوقيع خطوة جوهرية نحو تعزيز التعاون وتوسيع الفرص في أحد أسرع أسواق الألعاب نموًا على مستوى العالم.

تُبرز هذه الشراكة التزامًا مشتركًا بدعم الابتكار ودفع عجلة النمو في قطاع الألعاب الإلكترونية الذي يشهد تطورًا سريعًا. من خلال توظيف خبرات هواوي التقنية وانتشارها العالمي، جنبًا إلى جنب مع ريادة اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية في تنظيم هذا القطاع، تركّز الشراكة على دعم وتنمية المواهب المحلية وفتح آفاق جديدة أمام اللاعبين والمطورين. من المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز الرياضات الإلكترونية كمحرّك رئيسي للتنمية الثقافية والاقتصادية في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال ويليام هو، المدير العام للتنمية البيئية والعمليات في الشرق الأوسط وإفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين:"يمثل التعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤيتنا لمستقبل أكثر تطورًا للرياضات والألعاب الإلكترونية. من خلال هذه الشراكة، نهدف إلى بناء منصة متكاملة تعزز الابتكار وتوفر بيئة حاضنة يزدهر فيها اللاعبون والمطوّرون على حد سواء. تعد الإمارات بمثابة محور مثالي لتشكيل مستقبل القطاع بفضل نظامها البيئي سريع التطور."

من جهته، صرّح سمو الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية:

"تُشكل هذه الشراكة مع متجر HUAWEI AppGallery علامة فارقة في جهودنا الرامية إلى تعزيز منظومة الرياضات والألعاب الإلكترونية في الإمارات وخارجها. إن تضافر خبراتنا ومواردنا المشتركة سيُمكننا من تطوير فرص مبتكرة تسهم في تنمية المواهب المحلية وتعزيز التعاون العالمي ضمن هذه الصناعة الحيوية."

تركّز الشراكة على التعاون المشترك لتعزيز قطاع الرياضات الإلكترونية والألعاب المحمولة، حيث سيعمل الطرفان على إطلاق بطولات وحملات مبتكرة. وضمن إطار هذا التعاون، سيوفر اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية الدعم الحكومي ودعم اللاعبين المحترفين لبطولات كأسAppGallery Gamers Cup (AGC) التي تقام في دولة الإمارات. كما تهدف الشراكة إلى دعم تطوير الألعاب المحمولة والترويج لها عبر متجر HUAWEI AppGallery.

تُبرز هذه الشراكة التزام هواوي واتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية بتطوير الرياضات الإلكترونية كمحرك رئيسي للابتكار والنمو الاقتصادي، ما يُمهّد الطريق لمستقبل مشرق في صناعة الألعاب.

حول متجر AppGallery - ضمن أفضل 3 منصات لتوزيع التطبيقات عالميًا

يُعد متجر AppGallery منصة التوزيع الرسمية للتطبيقات من هواوي، ويُوفر نظامًا إيكولوجيًا ذكيًا ومبتكرًا يمكّن المطورين من إنشاء تجارب فريدة ومتميزة للمستخدمين. بفضل منصة HMS Core الخاصة بهواوي، تُتيح التطبيقات تكاملاً سلسًا بين مختلف الأجهزة، مما يوفر تجربة مستخدم مريحة ومتكاملة.

تسعى هواوي إلى جعل متجر AppGallery منصة توزيع تطبيقات مفتوحة ومبتكرة تخدم المستهلكين، مع الالتزام الصارم بحماية الخصوصية والأمان، وتقديم تجربة ذكية وفريدة من نوعها. كواحد من أكبر 3 متاجر تطبيقات عالميًا، يُقدم AppGallery مجموعة واسعة من التطبيقات العالمية والمحلية تغطي 18 فئة، منها التنقل والنقل، والأخبار، ووسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها. يتوفر متجر AppGallery في أكثر من 170 دولة ومنطقة، مع قاعدة تضم أكثر من 580 مليون مستخدم نشط شهريًا. وقد تعاونت هواوي مع أكثر من 6 ملايين مطور مسجل حول العالم.

عن اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية:

يُعد اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية الجهة الرسمية المسؤولة عن تطوير وتنظيم قطاع الرياضات الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعمل الاتحاد على دمج التكنولوجيا والرياضة لخلق بيئة ترفيهية وتعليمية مستدامة، وتوفير فرص واعدة للشباب الإماراتي.



تستند رؤية الاتحاد إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي تعزيز مكانة الدولة كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للرياضات الإلكترونية، ودعم المواهب المحلية، وتعزيز الابتكار التكنولوجي في هذا المجال.



ترتكز أهداف اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية على خمسة محاور رئيسية: تنظيم القطاع، تمكين المواهب، تعزيز البنية التحتية، الترويج للرياضات الإلكترونية، واستضافة الفعاليات الكبرى. ومن خلال هذه الأهداف، يسعى الاتحاد إلى المساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2030، التي تركز على التنويع الاقتصادي، والابتكار، ودعم المواهب الشابة.



يحرص الاتحاد على تنويع أنشطته وإطلاق مبادرات متعددة لتحقيق أهدافه ورؤيته. وتشمل قائمة أنشطته تنظيم بطولات محلية ودولية، والتعاون مع الهيئات الدولية، وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتعزيز برامج تمكين الشباب.

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