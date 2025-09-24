الدوحة - أكمل أربعة خريجين قطريين من ذوي المهارات من بنك HSBC قطر برنامج الخريجين العالمي في لندن بنجاح خلال شهر أغسطس. حيث جمع هذا البرنامج المكثف نخبة من المهارات الصاعدة من 15 دولة مختلفة عبر شبكة HSBC العالمية لتزويدهم بالمهارات والمعرفة والخبرة الدولية اللازمة للنجاح في ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها القطاعين المالي والمؤسسي حالياً.

كما ساهم البرنامج في تعميق فهمهم لأهداف HSBC واستراتيجيته وقيمه، بالإضافة إلى بناء علاقات تمتد عبر العالم.

وفي تعليقه، قال عبد الحكيم مصطفوي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC قطر: "نلتزم في إتش إس بي سي، بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ووزارة العمل، بتطوير مهارات الشباب القطريين لإعدادهم ليكونوا قادة الغد. وإننا نفخر بنجاح دفعة جديدة من الشباب القطري وإكمالهم برنامج الخريجين العالمي و عودتهم من لندن محملين بمهارات جديدة وخبرة عالمية وأسس متينة للمساهمة في تطوير القطاع المالي القطري وقيادته المستقبلية."

كما أشار السيد/ محمد السلطان رئيس الموارد البشرية في بنك HSBC قطر: "إن توفير فرص التعليم التطبيقي وإكتساب الخبرات العالمية يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجيتنا لتطوير الخريجين. كما أن تزويد الخريجين بمنظور عالمي ومهارات جوهرية هو بمثابة إعدادهم لمسيرة النجاح والتقدم في القطاع المالي الذي يشهد تحولات سريعة في عالم اليوم."

ويأتي هذا الإنجاز ليبرز مدى التزام بنك HSBC قطر المستمر بأهداف برنامج التوطين القطري وتطوير وإعداد القادة المستقبليين في القطاع المصرفي القطري. وسيقوم الخريجون الآن بتطبيق خبراتهم ومعارفهم الدولية محلياً، ليكونوا سفراءً للمهارات القطرية الناشئة وتعزيز إمكاناتهم على الساحة العالمية.

وتضمنت مجموعة الخريجين القطريين : حصة آل ثاني ، مهدي الماجد، نايف المحسن، لولوة الدوسري

حول HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في بنك الأول ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وفي 31 ديسمبر 2024، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 73 مليار دولار أمريكي.

