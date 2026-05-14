دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت HONOR العلامة الرائدة عالمياً في الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عن تعاون إستراتيجي مع منصة OWN eSIM لتقديم حلول اتصال رقمية سلسة لمستخدمي الهواتف الذكية في مختلف دول الخليج العربي. وبموجب هذا التعاون، سيتم تثبيت تطبيق OWN eSIM مسبقاً على مجموعة مختارة من هواتف HONOR الذكية عبر Google PAI، ما يتيح للعملاء الوصول إلى خدمات الاتصال العالمية وتفعيلها مباشرةً من أجهزتهم بسهولة ومرونة.

ومن خلال دمج منصة الاتصال الرقمية الخاصة بـ OWN eSIM داخل أجهزة HONOR، سيتمكن العملاء من تفعيل خدمات البيانات الدولية فورياً، دون الحاجة إلى شرائح اتصال فعلية، ما يوفر تجربة اتصال أكثر سلاسة وراحة، خصوصاً أثناء السفر والتنقل بين الدول.

تجربة اتصال ذكية وسلسة للمستخدم

في ظل التحول السريع لأنماط الحياة الرقمية، أصبح العملاء يتطلعون إلى هواتف توفر لهم وصولاً سهلاً وسلساً إلى الخدمات التي تسهّل حياتهم اليومية. ويأتي تعاون HONOR وOWN eSIM استجابةً لهذه التوقعات، عبر دمج قدرات اتصال متقدمة مباشرةً ضمن منظومة الهواتف الذكية. ويسمح هذا التكامل لعملاء HONOR في مختلف دول الخليج العربي بإدارة اتصالهم بشكل أسهل، لا سيما عند السفر أو استخدام أكثر من شبكة اتصال.

يعكس هذا التعاون التزام HONOR بتقديم ابتكارات استثنائية تتجاوز حدود الأجهزة، إذ تعمل الشركة على تحويل هواتفها إلى منصات ذكية تدعم أنماط الحياة الرقمية الحديثة. ومن خلال دمج حلول اتصال جاهزة للاستخدام، يسهم تثبيت تطبيق OWN eSIM مسبقاً على أجهزة HONOR في تمكين العملاء من الوصول بسهولة إلى منصة الاتصال الخاصة بنا، ما يوسع قاعدة المستخدمين ويزيد من انتشار التقنية في المنطقة.

وقال ديبو تشانغ، المدير العام لشركة HONOR في منطقة الخليج : "أصبح الاتصال اليوم جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، ويجب أن يكون بالمرونة نفسها التي نعيش بها. ويعكس تعاوننا مع OWN eSIM التزام HONOR بتقديم تجربة رقمية أكثر ذكاءً وتكاملاً. أصبحت الهواتف الذكية محوراً أساسياً للعمل والإبداع والترفيه، ومن خلال دمج تقنيات eSIM مباشرةً في أجهزتنا، نتيح للعملاء البقاء على اتصال بسهولة وثقة أينما أخذتهم رحلاتهم."

توسيع نطاق الاتصال الرقمي في الخليج

يمثل التعاون مع HONOR خطوة مهمة لشركة OWN eSIM لتوسيع حضورها في دول الخليج العربي وتعزيز مكانتها ضمن منظومة eSIM التي تشهد نمواً سريعاً. ومع دمج التطبيق مباشرةً داخل أجهزة HONOR، ستتمكن OWN eSIM من الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء في المنطقة.

وقال مارتين فان دير فين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة OWN eSIM:"يسعدنا التعاون مع HONOR لتمكين العملاء من الوصول بسهولة إلى منصة الاتصال الخاصة بنا في مختلف دول الخليج العربي. ويعكس هذا التعاون طموحاً مشتركاً لتسهيل اتصال الناس أثناء السفر أو التنقل بين الدول. ومن خلال دمج OWN eSIM مباشرةً في هواتف HONOR الذكية، نقدم تجربة اتصال سلسة ومواكبة للمستقبل، مصممة لتلبية احتياجات العملاء في عالم رقمي متسارع."

إلى جانب التكامل التقني، سيدعم هذا التعاون مجموعة من المبادرات التسويقية والإعلامية المشتركة لتعزيز الوعي وتشجيع تبني تقنية eSIM في مختلف أنحاء المنطقة. وستتعاون الشركتان في حملات تسلط الضوء على مزايا التقنية المدمجة وفوائدها للعملاء.

نحو اتصال رقمي مرن ومبتكر

مع التحول المتسارع في قطاع الاتصالات نحو حلول رقمية أكثر مرونة، يعكس تعاون HONOR وOWN eSIM توجه القطاع نحو خدمات الاتصال المدمجة التي تبسط تجربة الاستخدام. ومن خلال الجمع بين ابتكارات HONOR في الأجهزة وخبرة OWN eSIM في الاتصال الرقمي، يهدف التعاون إلى منح العملاء حرية أكبر وراحة استثنائية للبقاء على اتصال أينما كانوا.

ويعزز هذا التعاون تجربة الهواتف الذكية ويؤسس لمستقبل اتصال رقمي أكثر ذكاءً وسلاسة في مختلف دول الخليج العربي.

نبذة عن HONOR

تُعد HONOR شركة رائدة عالميًا في مجال أنظمة الأجهزة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتلتزم بإحداث ثورة في طرق التفاعل بين الإنسان والجهاز، بهدف ربط منظومة الذكاء الاصطناعي بكافة فئات المستهلكين في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل وما بعده. وتسعى الشركة إلى كسر الحواجز الصناعية من خلال التعاون المفتوح والسلس، لتأسيس منظومة تشاركية قائمة على تبادل القيم مع شركاء القطاع.

ومن خلال محفظة منتجات مبتكرة تشمل هواتف الذكاء الاصطناعي، والحواسيب، والأجهزة اللوحية، والأجهزة القابلة للارتداء وغيرها، تهدف HONOR إلى تمكين كل إنسان من احتضان العالم الذكي الجديد والانطلاق بثقة نحو المستقبل.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع HONOR https://www.honor.com

