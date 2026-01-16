دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت Help AG، ذراع الأمن السيبراني التابع لشركة” (e& enterprise) إي آند إنتربرايز" والمزود الرائد لخدمات الأمن المدارة في المنطقة، عن تجديد وتوسيع شراكتها طويلة الأمد مع سيكيورونيكس، الرائدة عالمياً في حلول إدارة معلومات وأحداث الأمن (SIEM) المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويدعم هذا التعاون مجموعة من أحدث عروض مراكز عمليات الأمن السحابية (Cloud SOC) التي تقدّمها Help AG للمؤسسات في دولة الإمارات، والتي تدمج تحليلات متقدمة، وقدرات أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وعمليات كشف التهديدات على مستوى السحابة، في خدمة مُدارة موحَّدة.

ومع توسّع المنظومات الرقمية، تواجه المؤسسات تعقيدات أكبر في البيئات السحابية والهجينة والموزَّعة. وتواصل Help AG الاستثمار في قدرات الجيل التالي لتجاوز هذه التحديات. فمن خلال شراكتها مع سيكيورونيكس، تستفيد الشركة من منصة موحَّدة تجمع بين حلول إدارة معلومات وأحداث الأمن، وتحليلات سلوك المستخدمين والكيانات (UEBA)، وتدمجها مع خدمات الكشف والاستجابة المُدارة التي توفرها، مما يتيح تسريع التحقيقات، وتعزيز مستوى الرؤية، وتحقيق كشف عالي الدقة للتهديدات على نطاق واسع.

وأطلقت سيكيورونيكس مؤخراً وكلاء ذكاء اصطناعي صُمِّموا خصيصاً لفرق مراكز عمليات الأمن، مع القدرة على أتمتة سير العمل عالي الكثافة عبر المستويات L1/L2/L3، وتسريع عملية اتخاذ القرار على امتداد مراحل عمليات كشف التهديدات والاستجابة لها. وتُدرج Help AG هذه القدرات المتقدمة في الأتمتة ضمن عروضها لخدمات الأمن المُدارة، مما يرسّخ مكانتها الرائدة في السوق في توفير عمليات أمنية ذاتية التشغيل وقائمة على السحابة (Cloud-native).

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور ألكسندر فالجاريفيتش، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة Help AG: "تواصل Help AG دورها الرائد في تقديم خدمات الدفاع السيبراني السيادي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتيح لنا تعميق تعاوننا مع سيكيورونيكس دمج قدرات ناضجة لإدارة معلومات وأحداث الأمن والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن عروضنا للدفاع السيبراني المقدَّمة سحابياً، بما يحقق أقصى كفاءة للمحللين ويرتقي بمستوى كشف التهديدات لعملائنا. ومع مواصلتنا توسيع نموذج ’Help AG كخدمة‘، تشكّل سيكيورونيكس شريكاً محورياً في مهمتنا الرامية إلى تقديم 90% من خدماتنا بصيغة مُدارة بالكامل".

وفي هذا السياق، قال أجاي بياني، نائب الرئيس للمبيعات، منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، سيكيورونيكس: "نجحت Help AG في بناء واحدة من أكثر عمليات الأمن المُدار موثوقيةً في الشرق الأوسط، ونفخر بتعميق هذه الشراكة للارتقاء بمخرجات مراكز عمليات الأمن السحابي على مستوى المنطقة. ومن خلال الجمع بين حلول إدارة معلومات وأحداث الأمن المدعومة بالذكاء الاصطناعي من سيكيورونيكس، وتحليلات سلوك المستخدمين والكيانات، والأتمتة القائمة على الوكلاء القادرة على تولّي مهام سير العمل عالية الكثافة من المستوى L1 إلى L2، يصبح بإمكان العملاء الانضمام بسرعة أكبر، وتحقيق عمليات أكثر اتساقاً منذ اليوم الأول، وتوجيه محللي مراكز العمليات الأمنية إلى مجالات التحقيق والاستجابة ذات القيمة الأعلى، حيث تتجلى قيمتهم الحقيقية".

وتحظى مكانة Help AG الريادية في المنطقة بتقدير السوق، إذ صُنِّفت الشركة قائداً لعامين متتاليين في تقرير IDC MarketScape: خدمات الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) في الشرق الأوسط لعامي 2024 و2025. وفي السياق نفسه، حازت سيكيورونيكس على تصنيف قائد لحلول إدارة معلومات وأحداث الأمن لمدة ست سنوات متتالية في تقرير Gartner Magic Quadrant، بما يبرهن على موثوقية التقنيات التي ترتكز إليها عروض Help AG.

ويواصل الطرفان، بالاعتماد على ابتكاراتهما المشتركة ومقاربتهما القائمة على السحابة، دعم رؤية الإمارات لضمان تحوّل رقمي آمن وتمكين المؤسسات من تحديث بيئاتها لمراكز عمليات الأمن بالاستناد إلى أُسس متينة وموثوقة.

نبذة حول (Help AG)

تقدّم شركة (Help AG) خدمات وحلول الأمن السيبراني المتطوّرة كجزء من شركة "إي آند إنتربرايز". وتمزج الشركة بين الاستشارات الاستراتيجية وحلول وخدمات أمن المعلومات المخصّصة، لمساعدة الحكومات والمؤسسات في كلّ أنحاء منطقة الشرق الأوسط على تأمين مسار التحوّل الرقمي واكتساب ميزة تنافسية.

نحن شركة رائدة معترف بها في مجال الأمن السيبراني في المنطقة، مستفيدين من نقاط القوة الكامنة في موقعنا كجزء من شركة e&، والتزامنا بالابتكار في مجال الأمن السيبراني لا يتزعزع. نحن نضمن لعملائنا الاستفادة من المرونة القوية واللازمة للازدهار في العصر الرقمي المتنامي.

لمزيدٍ من المعلومات حول شركة (Help AG)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.helpag.com

نبذة حول " إي آند انتربرايز "، من " إي آند "

نحن في إي آند إنتربرايز متخصصون في دعم الحكومات والمؤسسات الكبيرة في إجراء عمليات تحوّل رقمي ناجحة. فمن خلال تحسين الكفاءات التشغيلية، وتعزيز مشاركة العملاء، وتمكين اتّخاذ القرارات القائمة على البيانات، نتيح الانتقال السلس والمستدام والآمن إلى العصر الرقمي المتطوّر دائماً.

تعمل إي آند إنتربرايز حالياً في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وسلطنة عُمان. حلولنا الرقمية المتطوّرة مُصمَّمة خصيصاً لتقديم قيمة ملموسة للأعمال ومعالجة التحديات الفريدة التي تواجهها المؤسسات والمدراء التنفيذيين في مختلف القطاعات.

وبفضل سجلنا الحافل والخبرة الاستشارية الواسعة والخبرة التقنية التي لا مثيل لها والقدرة على نشر الحلول المعقدة وإدارتها، نتعاون بشكل وثيق مع عملائنا ونقدّم حلولاً مُصمَّمة خصيصاً لتمكينهم من خوض تجربة التحوّل الرقمي الشاملة وتحويل رؤيتهم إلى واقع ملموس.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي: https://eandenterprise.com/en/index.jsp.

