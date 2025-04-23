الشاحنة الجديدة تعكس التزام جميل للسيارات بتوفير حلول تنقل متقدمة وصديقة للبيئة.

الإعلان عن المركبة الجديدة يندرج ضمن اتفاقية التوزيع الاستراتيجية التي وقعتها جميل للسيارات مع فاريزون أوتو في يناير 2025.

جميل للسيارات تساهم في تلبية الطلب المتزايد على حلول التنقل التجاري الأكثر كفاءة واستدامة في دولة الإمارات.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جميل للسيارات، الرائدة في تقديم الحلول في مجال التنقل والشريك المفضل للعديد من أرقى العلامات التجارية للسيارات، عن إطلاق شاحنة فاريزون H9E الكهربائية في دولة الإمارات، بالتعاون مع شركة فاريزون للسيارات التجارية العاملة بالطاقة الجديدة (فاريزون أوتو)، التي تمثل قطاع المركبات التجارية في مجموعة جيلي القابضة، الشركة الصينية الرائدة في مجال المركبات التجارية العاملة بالطاقة الجديدة. وجاء الكشف عن الشاحنة الجديدة للمرة الأولى خلال "قمة الابتكار للسيارات الكهربائية" التي تُقام في أبوظبي.

ويندرج هذا الإعلان ضمن اتفاقية التوزيع الاستراتيجية الموقّعة بين جميل للسيارات وفاريزون أوتو في يناير 2025، لتوزيع علامات مميزة من مركبات الطاقة الجديدة المبتكرة من فاريزون أوتو في سوق دولة الإمارات. وتشكّل هذه الاتفاقية تعاون دولي واسع النطاق بين الطرفين يشمل توزيع المركبات إلى عدة أسواق، تماشياً مع التزام جميل للسيارات المستمر بتقديم حلول تنقل مستدامة ومتطورة. وقد شهدت هذه الاتفاقية سابقاً إطلاق مركبات من طراز "فاريزون إس في" الكهربائية بالكامل.

تعدّ فاريزون أوتو أول علامة للمركبات التجارية في الصين تقدم مجموعة كاملة من مركبات الطاقة الجديدة، بما في ذلك الشاحنات الثقيلة والخفيفة والصغيرة، والمركبات التجارية الخفيفة، والحافلات. وتتميز مجموعة شاحنات فاريزون H9E الخفيفة متعددة الاستخدامات بأدائها الكهربائي الموثوق عبر مختلف التطبيقات التجارية، إلى جانب شمولها لوازم السلامة ومزايا متقدمة لمساعدة السائق. وبداية من الشاحنة بسعة 6 طن والمثالية لعمليات التوصيل داخل المدن، وصولاً إلى الطراز الأقوى بسعة 8 طن، تجمع إصدارات شاحنة فاريزون H9E بين الكفاءة التشغيلية وخلوها التام من الانبعاثات ومزايا القيادة الذكية. ومن المقرر طرحها للشراء في السوق الإماراتية خلال النصف الثاني من عام 2025.

يتماشى إطلاق سلسلة شاحنات فاريزون H9E الخفيفة والكهربائية بالكامل مع مهمة جميل للسيارات المتمثلة في توفير حلول تنقل مستدامة ومتطورة في سوق دولة الإمارات. ويأتي إطلاق هذه الشاحنات عقب طرح جميل للسيارات لطراز "فاريزون إس في" الكهربائية الذكية في يناير الماضي، وذلك بهدف تمكين الشركات من خفض التكاليف التشغيلية عبر اعتماد أساطيل تعمل بالطاقة الكهربائية.

وتسعى جميل للسيارات من خلال مجموعتها المتنوعة من مركبات الطاقة الجديدة إلى تلبية الطلب المتزايد على حلول التنقل التجاري الأكثر كفاءة واستدامة في دولة الإمارات. ويؤكد الإطلاق الأخير للشاحنة على التزام جميل للسيارات بدعم تحول دولة الإمارات في قطاع التنقل الأخضر والمستدام.

لمحة حول جميل للسيارات

تعد جميل للسيارات رائدة في تقديم الحلول في مجال التنقل وتعتبر الشريك المفضل لأرقى العلامات التجارية للسيارات على مستوى العالم. وتدير عمليات دولية في أكثر من 10 دول، بما فيها المملكة المتحدة ودولة الإمارات وتركيا والمغرب ومصر والجزائر واليابان والصين وأستراليا وموناكو وجنوب أفريقيا وبولندا. كما أنها تمثل مجموعة من أبرز العلامات العالمية لسيارات الركاب والسيارات التجارية، مثل تويوتا، ولكزس، وبي واي دي، وإم جي موتور، وجي إيه سي موتور، وفاريزون أوتو، وشانجان للسيارات، وهينو. وتتمتع جميل للسيارات، بصفتها موزعاً مستقلاً، بفهم عميق لمتطلبات السوق، مما يمكنها من مساعدة شركائها من مصنعي القطع الأصلية على بناء علاقات أقوى مع عملائهم، وبالتالي زيادة حصتهم في السوق وتحقيق النمو المستدام من خلال الارتقاء بمستويات رضا العملاء وولائهم.

لمحة حول شركة فاريزون

مجموعة فاريزون للمركبات التجارية العاملة بالطاقة الجديدة تمثل قطاع المركبات التجارية في مجموعة جيلي القابضة. وأنشأت فاريزون أكبر معهد لأبحاث المركبات التجارية للطاقة الجديدة في الصين، وذلك بدعم من معهد الأبحاث الرئيسي لمجموعة جيلي القابضة. وتتولى المجموعة مسؤولية جهود البحث والتطوير للجيل الجديد من منتجات المركبات التجارية الذكية والصديقة للبيئة، والتي تعتمد على تقنية الراكب والمركبة. وتعتمد الشركة منهجيتين رئيسيتين تمزج فيهما استخدام "الميثانول- والهيدروجين مع التكنولوجيا الكهربائية". إن فاريزون هي أول علامة للسيارات التجارية في الصين تقدم مجموعة متكاملة من منتجات الطاقة الجديدة، وهي تلتزم بالسعي لتعزيز مكانتها الرائدة كمزود شامل لخدمات تكنولوجيا النقل المستدامة والذكية.

في عام 2024، حافظت الشركة على تصدرها المركز الأول في السوق الصينية، بالإضافة لتحقيقها إنجازاً بارزاً تمثل ببيع 300 ألف مركبة، لتكون أول علامة للمركبات التجارية للطاقة الجديدة التي تحقق هذا الهدف على الإطلاق.

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