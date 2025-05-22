تنسجم مذكرة التفاهم مع مساعي "اصنع في الإمارات" لتعزيز النمو الصناعي في الدولة وتمثل دليلاً حيّاً عن علاقات التعاون الثنائية الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات بالصين في قطاعي الطاقة والتصنيع

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت NMDC Group، الرائدة عالمياً في قطاعات الهندسة والتوريدات والبناء والجرف البحري (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (NMDC، مذكرة تفاهم مع شركة Juxin Petroleum Steel Pipe، لاستكشاف مجالات التعاون معها في إطار هدف بعيد الأمد لتأسيس منشآت لتصنيع الأنابيب الفولاذية في دولة الإمارات، والتي سيتم استخدامها بشكل أساسي في قطاع التجريف.

وتشمل مجالات تخصص Juxin Petroleum Steel Pipe بشكل رئيسي تصنيع الأنابيب الفولاذية الملحومة بمفصل لولبي وطولي وتطوير المنتجات التي يتم استخدامها ضمن توربينات (عنفات) الرياح البحرية، وركائز الجسور والموانئ، وأعمال التجريف، والسكك الحديدية للقطارات عالية السرعة، والأساسات العميقة للسكك الحديدية تحت الأرض، والهياكل الفولاذية وغيرها من المشاريع الإنشائية.

وتندرج هذه الشراكة في إطار الهدف الرئيسي لمنتدى "اصنع في الإمارات" والمتمثل بدفع عجلة النمو الصناعي في دولة الإمارات، في حين تمثل دليلاً حيّاً عن علاقات التعاون الثنائية الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات بالصين في قطاعي الطاقة والتصنيع.

وفي هذا السياق، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي، Group NMDC: "يعتبر التعاون ضرورياً في مختلف القطاعات التي تعمل فيها ’Group NMDC‘، ويسعدنا من هذا المنطلق إبرام اتفاقية تعاون أخرى انطلاقاً من إيماننا بأنها ستعود بنتائج إيجابية لافتة، حيث تؤكد على جاذبية القطاع الصناعي في دولة الإمارات الذي يستقطب أبرز اللاعبين الدوليين، والذين حرصوا على المشاركة في ’اصنع في الإمارات‘ مؤمنين بأن هذا الحدث يجسد محطة انطلاق مثلى نحو النجاح. ولاشك أن أعمالنا تسهم بتحقيق الأهداف الصناعية الطموحة في الدولة، ونحن فخورون بدور علاقاتنا الوثيقة مع الشركاء المحليين والدوليين في إتاحة فرص واعدة ضمن مجالات جديدة تعزز النمو والتنوع الاقتصادي".

قال المهندس نيلز دي بروين، الرئيس التنفيذي لشركةNMDC Dredging & Marine : "يمثل التحالف الاستراتيجي بين NMDC Dredging & Marine و Jiansu Juxin Petroleum Steel Pipe تآزرًا قويًا، يجمع بين خبرتنا الفريدة في التجريف البحري والإنشاءات مع تميزهم المثبت في تصنيع الأنابيب الفولاذية المتطورة. من المقرر أن تقدم هذه الشراكة حلولًا متكاملة وعالية الجودة لمشاريع البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء العالم، مما يعزز التزامنا بالابتكار والتنمية المستدامة في القطاعات البحرية والبرية."

ومن خلال المشاركة في فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات" تقوم NMDC Group بالتأكيد على دورها كمحفز لدفع عجلة التنمية في أبوظبي، وعلى عمل المجموعة ككل في تعزيز الاقتصاد المحلي. كما ستعلن المجموعة عن العديد من الشراكات الاستراتيجية، وستقدم أيضاً تحديثات حول مشاريعها، لا سيما عملها على الصعيد الدولي حيث تمتلك أنشطة في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وتايوان وفيتنام، إلى جانب عملها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

-انتهى-

#بياناتشركات