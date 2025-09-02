كشفت Great Place to Work - وهي شركة عالمية للأبحاث والتدريب والاستشارات تعترف بأفضل أماكن العمل™ في أكثر من 60 دولة حول العالم - عن أفضل 100 مكان عمل في الشرق الأوسط™، مقسمة إلى 50 منظمة كبيرة، و25 منظمة متوسطة، و25 منظمة صغيرة.

يُعدّ بناء ثقافة عمل إيجابية أمرًا أساسيًا لتعزيز مشاركة الموظفين وابتكارهم ونجاح المؤسسة بشكل عام. تُسلّط قائمة أفضل أماكن العمل في الشرق الأوسط الضوء على الشركات التي تُولي الأولوية للثقة والاحترام والدعم بين فرق عملها. ويُشجّع الاحتفاء بهؤلاء الفائزين الشركات في جميع أنحاء المنطقة على السعي لتحقيق التميز في ممارساتها في مكان العمل.

وفي تعليقه على قائمة أفضل أماكن العمل في الشرق الأوسط™ لعام 2025، قال تنزيل الرحمن، المدير العام بالمملكة العربية السعودية في Great Place to Work الشرق الأوسط:

"تهانينا لجميع المنظمات المتميزة التي حصلت على لقب أفضل أماكن العمل في الشرق الأوسط™"إن التزامكم بتعزيز البيئات الإيجابية والمبتكرة الشاملة يشكل معيارًا للتميز."

قائمة أفضل أماكن العمل في الشرق الأوسط™ لعام 2025

الفئة الكبيرة

BFL Group Leminar Al Dabbagh Group IHG DEWA Dubai Police Hilton Ras Al Khaima Police Metropolitan Group McDonald's Qatar Landmark Retail Seara Sunset Hospitality Group FIVE Hotels & Resorts Globelink West Star Shipping L.L.C Marriott International Chalhoub Group Hilti META Abu Dhabi Customs JUMEIRAH Four Seasons Hilton al Habtoor City Complex SAMI Advanced Electronics DHL Burjeel Holdings Sobha Realty AstraZeneca Cisco e& G42 RICC McDonalds BEYON Alshaya Group Visa Talabat Arada Developments LLC L'Oréal Bayut Dubizzle Altanfeethi CMA Chef Middle East Dar Al Riyadh Nestlé Red Sea Global SEWA United Pharmaceuticals Company Saudi Global Ports Apparel Group AJMAL PERFUMES Nesma & Partners

الفئة المتوسطة

Mohammed Bin Rashid Housing Est. Century Financial IDS Blue Ocean Academy PizzaExpress UAE - Jordana Restaurants LLC White and Co. Real Estate Novotel World Trade Centre LLC THABT DMCC Accor Hotels Welldone Solutions Saudi Company for Visa and Travel Solutions - Tasheer SKY VIEW REAL ESTATE BROKERS L L C Health and Safety - Dubai Municipality BNW Developments Fund for Martyr, Wounded, POW & Missing in Action Banke International Asharqia Chamber Emicool LLC MetLife Benefit Cosmetics LLC Free Zones Authority of Ajman Alkhabeer Capital General Administration of Public Health Center3 by stc

الفئة الصغيرة

RemoteApps Matrix Bldg Waterproofing Fixing LLC Charitable Association for Rheumatic Diseases (CARD) Arista TechTrans U X E SECURITY SOLUTIONS L.L.C Luxe Port Trading LLC mleeha cultural & sports club نادي مليحة الثقافي الرياضي Flight Centre Travel Group TAKEDA Trukker ZenHR Tesla Properties L.L.C Ajman Sewerage CARSON LOGISTICS W.L.L. Qatar aloula non profit organization - الجمعيه النسائية الخيرية الاولى بجدة Adagio Premium Hotel Apartment Jumeirah the Palm Ehfaaz Sahara Motors Faith Healthcare Group Union Square House Real Estate Chalet International Real Estate LLC LAMAISON ENGINEERING CONSULTANCY AND REAL ESTATE L.L.C Shift Group DNL Properties

-انتهى-

نبذة عن Great Place to Work®

غريت بليس تو وورك® هي مؤسسة عالمية متخصصة في الأبحاث والاستشارات الإدارية، تُقيّم أفضل أماكن العمل™ في أكثر من 60 دولة حول العالم، وتُقدم خدمات أعمال واستشارات متميزة. رسالتها هي تحسين حياة الأفراد وبناء مجتمع أفضل من خلال تحسين تجربة العمل. تأسست غريت بليس تو وورك عام 1991 لتوفير منهجية بحثية بسيطة، تُستخدم على نطاق واسع لفهم المؤسسات وتقييمها. يُشكل استطلاع رأي الموظفين وتقييم سياسات الموارد البشرية أساس خدمات البحث والاستشارات التي يقدمها المعهد، وقد استخدمته شركات من جميع أنحاء العالم لبناء ثقافات عمل قوية قائمة على علاقات مبنية على الثقة.

حول قوائم "أفضل أماكن العمل™"

أي شركة مقرها في الشرق الأوسط، وتندرج ضمن القطاعات المدرجة في القائمة، وتوظف 10 موظفين أو أكثر، مؤهلة للمشاركة. يتم اختيار أي شركة تظهر في القائمة بناءً على إجابات موظفيها على مؤشر ثقة أماكن العمل الكبرى©، وهو استبيان خاص بالموظفين طورته مؤسسة Great Place to Work®. بالإضافة إلى ذلك، تُقيّم Great Place to Work® Middle East المواد المقدمة من الشركة، بما في ذلك ردها على تدقيق ثقافة Great Place to Work®©، بالإضافة إلى المواد المقدمة من الشركة للنظر فيها. يمكن للمؤسسات التقديم من الآن وحتى بداية العام التالي لقائمة أفضل أماكن العمل™ لعامي 2024 و2025.