الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت "أومني أوبس"، الشركة السعودية الرائدة لتكنولوجيا البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، عن انضمامها إلى برنامج الشركاء العالمي لـ Grafana Labs، المطورة لمنصة Grafana Cloud لمراقبة أداء الأنظمة البرمجية السحابية. تهدف هذه الخطوة إلى تمكين الشركات من تطوير قدراتها في في مجال الملاحظة والمراقبة عن طريق تتبع وتحليل بيانات الآداء عبر منصة موحّدة ومرنة.

ومن خلال هذا التعاون، ستقدّم "أومني أوبس" خدمات متطورة لمراقبة أداء الأنظمة تعتمد على تقنيات Grafana Cloud، مع استضافتها محليًا داخل المملكة العربية السعودية، بما يضمن للشركات سيادة كاملة على بياناتها والامتثال التام للأنظمة واللوائح المحلية. وبإضافة خبرة "أومني أوبس" في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، ستحصل المؤسسات على مراقبة شاملة لأنظمتها تمكنها من تحسين الأداء والتحكم في بيئاتها التقنية، لا سيما مع تنامي متطلبات مراقبة أعباء عمل الذكاء الاصطناعي.

ويمنح هذا البرنامج "أومني أوبس" وصولًا مباشرًا إلى حلول Grafana Labs المبتكرة، بجانب خبراتها الاستراتيجية، مما يساعدها على تقديم حلول مراقبة عالية الجودة وتوسيع نطاق خدماتها لتلبية احتياجات السوق السعودي المتنامية.

وبهذه المناسبة، صرّح محمد الطاسان، الرئيس التنفيذي المؤسس لـ "أومني أوبس": "تتسارع وتيرة التحوّل نحو الذكاء الاصطناعي في المملكة بما يتماشى مع مستهدفاتنا الوطنية الطموحة، وهذا يتطلب حلولًا تقنية تجمع بين الأداء المتقدم وضمان أمن وسيادة البيانات. ومن خلال شراكتنا مع Grafana Labs، سنوفر للشركات رؤية دقيقة ومباشرة لأداء أنظمتها وعمليات الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على بقاء بياناتها داخل المملكة، مما يمنحها الثقة للتوسع والنمو ضمن إطار الامتثال للمعايير المحلية".

من جانبه، قال توم كينيدي، رئيس الشراكات العالمية في Grafana Labs: "نحن ملتزمون بتوسيع شبكة شركائنا كجزء أساسي من استراتيجيتنا للوصول إلى الأسواق، ويسعدنا انضمام أومني أوبس إلى منظومتنا. وقد صُمم برنامج الشركاء لدينا لفتح آفاق النمو وتلبية تطلعات العملاء واحتياجات السوق المتغيرة."

للمزيد من المعلومات حول برنامج شركاء Grafana وطلب الانضمام إليه، يرجى زيارة: https://grafana.com/partnerships/

-انتهى-

نبذة عن "أومني أوبس"

شركة سعودية متخصصة في تكنولوجيا البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تأسست في عام 2024 بهدف تسريع مستقبل المملكة العربية السعودية المدفوع بالذكاء الاصطناعي. تقدم الشركة حلولًا متطورة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي عبر البيئات المحلية (On-Premises)، السحابية، والطرفية (Edge)، مما يتيح للشركات والصناعات بمختلف أحجامها توسيع نطاق عمليات الذكاء الاصطناعي بكفاءة، من خلال بنية حوسبية مرنة وعالية الأداء.

الموقع الإلكتروني: https://www.omniops.sa

للتواصل الإعلامي: media@omniops.sa