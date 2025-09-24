القاهرة، مصر: أعلنت شركة GoDaddy ((NYSE: GDDY عن الإطلاق لإحدى الحلول الجديدة GoDaddy Airo Site Designerعالمياً، وهي منشئ مواقع مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لجعل عملية إنشاء مواقع WordPress أسرع وأسهل لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة.

يمكن ل GoDaddy Airo Site Designer أن ينشئ موقع WordPress مخصص كامل، مكتمل بالكلمات والصور والتخطيط بعد أن يتم تقديم وصف موجز لفكرة العمل. هذا الحل يمنح أصحاب المشاريع الصغيرة نقطة انطلاق قوية لتحويل أفكارهم إلى واقع على الإنترنت.

وصرحت سيلينا بيبر، نائب الرئيس للأسواق العالمية لدى شركة GoDaddy: "يعد إنشاء موقع إلكتروني بالنسبة للعديد من الشركات الصغيرة معلماً هاماً في رحلتهم الرقمية. إنها خطوة حاسمة تسمح لهم بتثبيت وجودهم على الإنترنت وعرض علامتهم التجارية. يُبسّط Airo Site Designer هذه العملية، مما يجعل WordPress في متناول رواد الأعمال بمختلف مستوياتهم التقنية. يمكن للمستخدمين التفاعل مع الذكاء الاصطناعي لتحويل رؤيتهم إلى واقع، وإنشاء مواقع إلكترونية عالية الجودة ومهنية تعبر عن علامتهم التجارية بصدق."

"تخدم هذه الأداة المتعددة الاستخدامات الشركات الجديدة وأولئك الذين يديرون عملاء متعددي.. فهي تستخدم الوظائف الكاملة لWordPress، مما يحول الطريقة التي تنشئ بها الشركات الصغيرة وجودها على الإنترنت. مع Airo Site Designer، يمكن لأي شخص إنشاء موقع ويب احترافي، بغض النظر عن خبرته السابقة في تصميم الويب."

يستجيب هذا الابتكار مباشرة لأحد أكبر التحديات التي تواجه الشركات الناشئة: التواجد على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي بسرعة. وفقًا لاستبيان GoDaddy العالمي لريادة الأعمال، 46% من أصحاب المشاريع الصغيرة في مصر مستعدون للاستثمار في الذكاء الاصطناعي لزيادة الكفاءة، ويعتقد 42% أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير إيجابي على تجربة العملاء، بينما يعبر 40% عن استعدادهم للاستثمار لتحسين عملية اتخاذ القرارات من خلال الرؤى القائمة على البيانات. من خلال تحليل هذه النتائج، من الضروري توفير أدوات ذكاء اصطناعي بسيطة ومتاحة تجعل بناء المواقع سهلاً للجميع.

من الفكرة إلى الموقع الإلكتروني، بسرعة فائقة

بدلاً من قضاء ساعات في التنقل بين القوالب والصور المجانية والنصوص النموذجية، يقوم Airo Site Designer بتقصير الجدول الزمني من المفهوم إلى موقع WordPress جاهز للنشر. وهذا يحرر رواد الأعمال المصريين ليركزوا أكثر على إدارة أعمالهم.

تُعد هذه الأداة جزءًا من خدمة الاستضافة المُدارة من GoDaddy الخاصة بـ WordPress، وهي متكاملة مع مجموعة منتجات GoDaddy لأسماء النطاقات والتسويق والتجارة الإلكترونية. ولكي تكون أكثر ملائمة ومُخصصة لأصحاب المشاريع الصغيرة ورجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن Airo Site Designer يدعم اللغة العربية، مما يسهل عليهم إنشاء مواقع ويب احترافية. يمكن إنشاء المواقع بتصميم من اليسار إلى اليمين، ومن خلال تغيير إعداد سريع في WordPress، يمكن للمستخدمين التبديل إلى وضع اليمين إلى اليسار (RTL) للحصول على تجربة ويب عربية كاملة.

مصممة لكل من رواد الأعمال والمحترفين

بالإضافة إلى رواد الأعمال الأفراد، يمكن للوكالات الرقمية والمستقلين الاستفادة أيضاً. Airo Site Designer المحترفين على الانتقال بسرعة من استقبال العملاء إلى المسودة الأولى، مما يقلل من المهام المتكررة حتى يتمكنوا من قضاء المزيد من الوقت في الاستراتيجية وتجربة المستخدم وتقديم خدمات عالية القيمة.

لمحة حول شركة GoDaddy

