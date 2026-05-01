أعلنت شركة Gates Developments عن توقيع اتفاق مع شركة "TMT" للتجارة والتوزيع، لافتتاح أولى فروع هايبر ماركت "Monoprix" الفرنسية في مدينة الشيخ زايد داخل مشروع SPACE، في خطوة تعكس نجاح الشركة في جذب العلامات العالمية وتعزيز تكامل الخدمات التي يقدمها المشروع متعدد الاستخدامات في غرب القاهرة.

ويأتي هذا القرار تأكيدًا على المكانة المرموقة التي يحظى بها مشروع SPACE باعتباره أحد أبرز المشاريع التجارية والإدارية الحديثة في المنطقة على مساحة إجمالية تبلغ نحو 33,600 متر مربع ، المنفذة بالشراكة مع شركة "مجموعة خيرات للاستثمار العقاري" المملوكة لرجل الأعمال السعودي السيد عبد العزيز عبد الله عبد العزيز العيسى، لما يتميز به من تصميم معماري مبتكر، وبنية تحتية متطورة، وموقع استراتيجي يربط بين الشيخ زايد ومدينة السادس من أكتوبر، مما يجعله الوجهة المثالية للشركات الكبرى والمؤسسات الرائدة الباحثة عن بيئة عمل متكاملة تجمع بين الحداثة والاحترافية

وتعد Monoprix من أبرز العلامات الفرنسية في قطاع التجزئة، إذ تأسست عام 1932، وتشتهر بتقديم تجربة تسوق متكاملة تشمل المواد الغذائية ومنتجات الهايبر ماركت والأزياء ومنتجات التجميل والديكور المنزلي والسلع الترفيهية، وتمتلك أكثر من 140 متجرًا في 16 دولة.

ويعكس اختيار العلامة الفرنسية "Monoprix" لمشروع SPACE في مدينة الشيخ زايد لتوافق موقع المشروع مع أعلي المعايير الدولية، و يؤكد أنه كان الاختيار الأمثل بين الخيارات المتاحة بفضل موقعه الحيوي علي محور 26 يوليو في قلب غرب القاهرة بما يوفر سهولة الوصول ويعزز من قدرته على خدمة قاعدة واسعة من العملاء والمستخدمين، للاستمتاع بتجربة التسوق الفرنسية الفاخرة.

وجرى توقيع الاتفاق بحضور السيد حسن نصر، الرئيس التنفيذي لشركة Gates Developments، والدكتور محمود منير سليمان، مؤسس شركة "TMT" للتجارة والتوزيع، التي تمتلك محفظة متنوعة من العلامات في قطاعات التجزئة والأغذية والمشروبات، وعلى رأسها متاجر "Monoprix" .

ويمثل انضمام Monoprix إضافة جديدة إلى قائمة العلامات التي تعاقدت معها Gates Developments داخل مشروع SPACE، على رأسها مجموعة "عز العرب"، ليكون مقرها الرئيسي الجديد في مشروع SPACE ، بالإضافة إلى Beauty Salon "وسام سارچي" أكبر صالونات التجميل، ومطاعم "قرنفل" اللبنانية ، و"eeetwell" للوجبات الصحية بما يعكس نجاح المشروع في بناء مجتمع أعمال وتجاري متكامل يضم علامات متنوعة تخدم شرائح متعددة من العملاء.

وفي هذا السياق، قال السيد حسن نصر، الرئيس التنفيذي لشركة Gates Developments: «يمثل انضمام Monoprix إضافة قوية لمشروع SPACE، ويؤكد نجاح استراتيجيتنا في جذب علامات تجارية عالمية تسهم في رفع القيمة التشغيلية للمشروع وتعزيز تكامل خدماته».

