عمان، الأردن: أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن آخر التحديثات على ميزة Galaxy AI، في إطار مساعيها المتواصلة لتطوير تجربة متعددة الوكلاء توفر تجربة غنية وسلسة ومتكاملة. وقد صُمم Galaxy AI بناءً على رؤية سامسونج الرامية إلى تخفيض الجهد واختصار مراحل إنجاز المهام اليومية، حيث تهدف إلى مساعدة المستخدمين في تعزيز إنتاجيتهم، ومنحهم خيارات أوسع وقدراً أكبر من المرونة والتحكم.

وتشير أحدث التحليلات إلى توجه عدد متزايد من المستخدمين للاعتماد على مجموعة متنوعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي وفقاً لطبيعة المهمة المطلوبة، مما أسهم في جعل تقنيات الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً في الحياة اليومية. كما تشير الأبحاث إلى أن 8 من كل 10 مستخدمين يعتمدون حالياً على أكثر من نوعين من وكلاء الذكاء الاصطناعي. وانسجاماً مع هذا التحول، تواصل سامسونج العمل على تطوير ميزة Galaxy AI لدعم مجموعة مختارة من وكلاء الذكاء الاصطناعي المدمجة، وتمكين المستخدمين من اختيار التجارب التي تلائم احتياجاتهم وتفضيلاتهم وأنماط حياتهم.

ويوفر Galaxy AI تجربة ذكاء اصطناعي سلسة ضمن نظام التشغيل، وذلك عبر التكامل العميق على مستوى أطر العمل البرمجية في الأجهزة، والقدرة على العمل على مستوى النظام بدلاً من حصر استخدامه داخل التطبيقات، مما يتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي فهم طلبات المستخدمين بشكل أفضل، والتفاعل معهم على نحو طبيعي.

ويخفف هذا النهج من الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات أو تكرار الأوامر عبر تمكين ميزة Galaxy AI من العمل في الخلفية. كما أنه يتيح لسامسونج توفير تجارب مخصصة للمستخدمين، بما فيها خدمات الدعم مثل خدمة Perplexity، مع الحفاظ على سلاسة التجربة وتكاملها على نحو مثالي ضمن أجهزة جالاكسي.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس ورئيس العمليات ورئيس مكتب البحث والتطوير في قطاع تجربة الأجهزة المحمولة لدى سامسونج للإلكترونيات، وون-جون تشوي: "نحن ملتزمون ببناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي تتميز بالانفتاح والشمول، ونهدف إلى منح المستخدمين خيارات واسعة وقدراً أعلى من المرونة والتحكم من أجل تنفيذ المهام المعقدة بسهولة وسرعة. ويعمل Galaxy AI ضمن هذه الرؤية على توفير تجربة موحدة ومترابطة، قائمة على تكامل مجموعة متنوعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي".

وفي إطار توسعها في منظومة وكلاء الذكاء الاصطناعي المتعددة، ستعتمد سامسونج على Perplexity كوكيل ذكاء اصطناعي إضافي في الجيل المرتقب من أجهزة جالاكسي الرائدة، والذي يمكن للمستخدمين الوصول إليه عبر عبارة تنبيه صوتية مخصصة هي "Hey Plex"، أو من خلال أدوات الوصول السريع، مثل الضغط المطوّل على الزر الجانبي، مما يتيح لهم الحصول على المساعدة اللازمة بسهولة عند الحاجة. كما سيتم دمج وكيل Perplexity مع مجموعة مختارة من تطبيقات سامسونج، بما في ذلك تطبيقات الملاحظات والساعة ومعرض الصور والمذكرة والتقويم، بالإضافة إلى العديد من التطبيقات الخارجية، مما يتيح له تنفيذ مهام متعددة الخطوات بسلاسة، ويمنح المستخدمين القدرة على التنقل بين المهام على نحو انسيابي دون الحاجة إلى إدارة كل تطبيق بشكل منفصل. ويمنح هذا النهج المتكامل على مستوى النظام مستخدمي أجهزة جالاكسي تجربة ذكاء اصطناعي غنية ومرنة.

وتواصل سامسونج تركيزها على توفير تجارب سهلة الاستخدام ومتاحة للجميع من خلال تطوير منظومتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي، والتعاون مع الشركاء الموثوقين. وسيتمّ الإعلان قريباً عن التفاصيل المتعلقة بالأجهزة والتجارب المدعومة.

