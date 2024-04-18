بينانس"FZE" تحصل على ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي

دبي، 18 أبريل 2024: أعلنت "بينانس" Binance المنصّة العالمية الرائدة لتقنية البلوكتشين ومزوّد البنية التحتية للعملات الرقمية اليوم، حصولها على ترخيص "مزود خدمات الأصول الافتراضية" من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، ويأتي هذا الترخيص بعد الإصدار الأولي لترخيص "الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق" الذي حصلت عليه بينانس "FZE في يوليو 2023، ما يمثّل خطوة جوهرية لمسيرة بينانس.

وتعليقًا على هذا الإعلان، قال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لشركة Binance (بينانس): "يعزز حصولنا على ترخيص "مزود خدمات الأصول الافتراضية" بشكل ملحوظ التزامنا التام بتطوير المشهد المالي من خلال الامتثال والابتكار. ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا بمبادئ الشفافية والامتثال التنظيمي والنمو المسؤول في مجال الأصول الافتراضية، كما يشهد على روح الابتكار السائدة في دولة الإمارات، التي تواصل جهودها لتبني القدرات الاقتصادية والتحويلية لتقنيات البلوكتشين بما ينفع ويدعم نمو المقيمين فيها."

وسيتيح انتقال بينانس "FZE" من ترخيص الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق إلى ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية إمكانية توسيع عروض منتجاتها وخدماتها لتشمل سوق التجزئة، بالإضافة إلى المستثمرين المؤهلين والمؤسسات. وستتمكن بينانس "FZE" اليوم من تقديم مجموعة واسعة من منتجات الأصول الافتراضية للعملاء الأفراد التي تشمل التداول الفوري والتداول بالهامش (للمستخدمين المؤهلين) ومنتجات التحصيص.

وقال أليكسندر شحادة، مدير عام بينانس "FZE" في دبي: "يعد حصولنا على ترخيص "مزود خدمات الأصول الافتراضية" خطوة أساسية تؤكد التزامنا بتوفير خدمات آمنة ومتوافقة وعالية المستوى لمستخدمينا. كما تشير بوضوح إلى مكانة دبي وما تتسم به من تفكير تقدمي يتبنى ويستوعب الإمكانات المالية التي توفرها تقنيات البلوكتشين.

وبموجب ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية الجديد، ستعمل بينانس "FZE" على تعزيز خدماتها الحالية بشكل كبير بما يتجاوز التداول الفوري وخدمات العملات التقليدية.

وسيسمح هذا الترخيص لبينانس "FZE" التركيز على تنويع خدمات التداول، ما يسمح للمستثمرين المؤهلين من الأفراد والمؤسسات بالمشاركة في منتجات الهامش والمشتقات، ومن بينها العقود والخيارات الآجلة. وتقتصر هذه الخدمات حاليًا وبشكل صارم على الخدمات التي تستوفي معايير المستثمر المؤهل.

وتوجه بينانس "FZE" دعوتها للمستخدمين إلى استكشاف هذه المجموعة الجديدة من الفرص في أقرب وقت ممكن.



نبذة عن Binance (بينانس)

Binance (بينانس) منصة شاملة ورائدة لتقنية البلوكتشين ومزود للبنية التحتية للعملات الرقمية عبر مجموعة منتجات مالية تشمل أكبر منصة تداول للأصول الرقمية من حيث حجم التداول. وتحظى منصة Binance (بينانس) بثقة الملايين في جميع أنحاء العالم، وهي مكرسة لزيادة حرية الأموال للمستخدمين، وتتميز بحافظة لا مثيل لها من منتجات وعروض التشفير، من بينها: التجارة والتمويل والتعليم والبيانات والأبحاث والأعمال الخيرية والاستثمار والاحتضان وحلول اللامركزية والبنية التحتية وغيرها.

تحذير عن المخاطر: يمكن أن تكون أسعار الأصول الافتراضية متقلبة وقد تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع، وقد لا تتمكن من استرداد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قراراتك الاستثمارية، وBinance (بينانس) غير مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها.

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