الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت Futur ex ، الرائدة عالميًا في حلول تشفير البيانات على مستوى المؤسسات، عن إبرام شراكة استراتيجية مع سباير سولوشنز، الشريك الموثوق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لحلول الأمن السيبراني والحوسبة السحابية والبيانات والذكاء الاصطناعي، والموزع الرائد للقيمة المضافة، بهدف تسريع وصول المؤسسات إلى أحدث حلول التشفير وإدارة المفاتيح وحماية البيانات.

من خلال هذه الشراكة، ستعمل حلول Futurex المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع الحضور الإقليمي الواسع والخبرة التقنية لشركة سباير سولوشنز على تمكين المؤسسات من تلبية الطلب المتزايد على حلول أمن سيبراني قائمة على الامتثال وقابلة للتوسع ومهيّأة للمستقبل في قطاعات البنوك والحكومات والاتصالات والمؤسسات الكبرى.

ويتوقع أن ينمو سوق الأمن السيبراني في الشرق الأوسط من 16.75 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 26.04 مليار دولار بحلول عام 2030، مدفوعًا بسرعة التحول الرقمي ومُعزَّزًا بمبادرات إقليمية كبرى مثل رؤية السعودية 2030 ورؤية الكويت 2035 والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في دولة الإمارات.

في هذا السياق قال جون دولي، نائب رئيس المبيعات – الشرق الأوسط لدى Futurex: "استثمرت Futurex بشكل كبير في بناء حضورها المحلي وإطلاق مراكز البيانات وإقامة الشراكات في كلٍّ من دبي وأبوظبي. ويمنحنا التعاون مع سباير سولوشنز ميزة إضافية حيث يتيح للمؤسسات في الشرق الأوسط الحصول على حلولنا العالمية للتشفير وإدارة الوصول، والمدعومة بخبرات محلية وحضور إقليمي واسع. ومع تزايد حاجة المؤسسات إلى حلول أسرع وأكثر قابلية للتوسع تلبي متطلبات الامتثال، فإننا نساعدها على تأمين بياناتها وتسريع تبني الحوسبة السحابية وتحقيق الازدهار في واحد من أسرع أسواق الأمن السيبراني نموًا في العالم."

وتقدم منصة CryptoHub من Futurex ، وهي منصة موحّدة لحماية البيانات، أسرع الحلول وأكثرها قابلية للتوسع عالمياً، مصممة لتتجاوز وحدات التشفير التقليدية (HSMs). بخلاف العروض الأخرى في السوق التي تجمع عدة وظائف تشفير عبر الاستحواذات، توفر حلول CryptoHub الجاهزة للسحابة من Futurex تبسيطاً وتقليلًا للتكاليف، مع تسريع اعتماد السحابة المؤسسية والامتثال للمعايير، من خلال إدخال وحدات HSM السحابية إلى المنطقة، نمكّن العملاء من تلبية متطلبات سيادة البيانات الصارمة، وتعزيز الأداء عبر تقليل زمن الاستجابة، وتقليل تكلفة وإدارة الحلول المستقلة، مع تسريع اعتماد السحابة المؤسسية بطريقة آمنة.

من جهته قال سيد قدري، المدير التنفيذي للعمليات في شركة سباير سولوشنز: " يتسارع التحول الرقمي في الشرق الأوسط ولا يمكن للمؤسسات أن تقبل أي تقصير في مجال الأمن. نتشرف بهذه الشراكة مع Futurex التي تجلب إلى المنطقة أحدث حلول التشفير وإدارة الوصول، والتي لا تقتصر على تلبية متطلبات الامتثال وسيادة البيانات بل تعمل كذلك على تهيئة المؤسسات لمواجهة تحديات المستقبل - بدءًا من التشفير ووصولًا إلى تسريع تبني الحوسبة السحابية، وسنعمل معًا على تعزيز منظومة الأمن السيبراني في المنطقة وتمكين المؤسسات من العمل بأمان وثقة وعلى نطاق واسع، مع وضع معيار جديد لحماية بياناتها القيّمة."

من الجدير بالذكر أن مشهد الأمن السيبراني في المنطقة يشهد تحولات سريعة استجابة لاحتياجات المؤسسات الحديثة، مدفوعًا بمتطلبات صارمة للامتثال وسيادة البيانات ضمن أطر تنظيمية مثل إطار عمل الأمن السيبراني لمؤسسة النقد العربي السعودي وإرشادات الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني في الإمارات، ونظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية. وفي منطقة الشرق الأوسط، تُسرّع متطلبات الامتثال واعتماد السحابة والطلب المتزايد على الخدمات المالية الرقمية (FinTech) الحاجة إلى حلول مثل BYOK وHYOK وHSM-as-a-Service. وفي Futurex، نرى أن المنطقة تتجاوز الأمن التقليدي لتتبنى استراتيجيات تشفير مستقبلية تتصدى للتهديدات الحالية وتستعد لمستقبل ما بعد الحوسبة الكمية.

كما تواجه المؤسسات تهديدات سيبرانية متزايدة التعقيد، بما في ذلك الهجمات المموّلة من جهات دولية أو الهجمات ذات الغايات المالية، مما يبرز الحاجة إلى اعتماد تقنيات التشفير ما بعد الكمي لضمان استدامة استراتيجيات الأمن السيبراني في المستقبل.

ومن خلال طرح منصة CryptoHub وحزمة من حلول الأمان القابلة للتوسع والمهيّأة للامتثال في المنطقة، تسعى Futurex إلى تسريع نموها وتمكين العملاء من اعتماد تقنيات آمنة ومواكبة للمستقبل، وتعزيز مكانتها إلى جانب سباير سولوشنز كقادة للقطاع في تقديم الابتكارات الموثوقة في مجال الأمن السيبراني.

نبذة عن Futurex

على مدار أكثر من 40 عامًا، حققت Futurex الريادة في الابتكار وحصلت على الجوائز في مجال التشفير، حيث تقدم الحلول المتميزة والقوية لحماية بيانات المؤسسات. تثق أكثر من 15,000 مؤسسة عالميًا بحلول Futurex لتوفير الوحدات الرائدة للأمن المادي وخوادم إدارة المفاتيح والحلول السحابية .

تتخذ Futurex مقرها الرئيسي خارج سان أنطونيو، تكساس، ولها مكاتب إقليمية حول العالم وأكثر من اثني عشر مركز بيانات في خمس قارات، وتوفر دعماً لا مثيل له لتلبية متطلبات عملائها الحرجة في تشفير البيانات وإدارة المفاتيح.

نبذة عن سباير سولوشنز

على مدى أكثر من 17 عامًا، لعبت سباير سولوشنز دورًا محوريًا في قيادة التحول الرقمي بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لترسّخ مكانتها كأبرز موزع للقيمة المضافة في المنطقة. وقد قادت الشركة باستمرار جهود حماية المنظومات الرقمية وتأمين المؤسسات من التهديدات المتطورة.

تتجاوز مهمة سباير سولوشنز حدود التقنية، إذ تسعى إلى بناء مجتمع رقمي أكثر أمانًا وذكاءً وابتكارًا ومرونة. ومن خلال تمكين المؤسسات والحكومات بحلول متخصصة واستراتيجية وآمنة، فإنها تساعدها على مواجهة تعقيدات العصر الرقمي بثقة.

