• ستضاعف الصفقة عدد مشاهدي Footballco في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 42 مليون معجب

• سيتم نقل المقر الرئيسي الإقليمي لـ Footballco إلى المملكة العربية السعودية، سوق كرة القدم الأسرع نموًا في المنطقة

• ستسبق أول بطولة كأس عالم تستضيفها المنطقة

وافقت شركة Footballco، أضخم شركة عالمية للمحتوى والإعلام الرقمي الخاص بكرة القدم على شراء موقع كووورة وهو أضخم موقع رياضي رقمي في الشرق الأوسط مقابل صفقة نقدية من منتصف ثمانية أرقام.

سيطر موقع كووورة، الذي يقوم بنشر أخبار الرياضة عبر الإنترنت ومقره دبي، على الأخبار والبيانات الرياضية على الإنترنت في الشرق الأوسط وذلك منذ إطلاقه في البحرين عام 2002، على يد مؤسسه خالد الدوسري.

يصل عدد مستخدمي الموقع الذي ينشر أخباره باللغتين العربية والإنجليزية إلى ما معدله 25 مليون مستخدم شهريًا، كما يبلغ عدد متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي سبعة ملايين متابع ويغطي أكثر من 42 رياضة مختلفة، 85% منها تتعلق بكرة القدم. ولطالما اشتهر موقع كووورة بسرعته في نقل الأخبار الرياضية ناهيك عن مصداقيته ونزاهته في تغطيتها.

سيوسع الاستحواذ البصمة الحالية لشركة Footballco في الشرق الأوسط والتي تستخدم سبع إصدارات محلية من موقع جول تُنشر باللغتين الإنجليزية والعربية مما سيضاعف من جمهور Footballco في المنطقة ويزيد من وصولها العالمي الشهري إلى 640 مليون معجب.

يأتي هذا الاستحواذ على عالم الأخبار الرياضية في وقت يتطلع فيه المشجعون في جميع أنحاء العالم إلى كأس العالم FIFA الأول في الشرق الأوسط.

من ناحيته قال مؤسس موقع كووورة، خالد الدوسري: "أنا فخور بأنني أسست موقع كووورة وجعلته يصل إلى هذا المستوى وأنا متحمس لرؤية المدى الذي قد يصل إليه من النمو باعتباره جزء من Footballco.

"منذ اليوم الذي تم إطلاقه فيه ، عملنا بكل جد واجتهاد للحفاظ على المكانة الرائدة لموقع كووورة على جميع المستويات.

"إن وضع المعايير والحفاظ عليها هو أحد التحديات التي لم تخضع لأي حل وسط".

"نتطلع إلى نمو وتوسيع موقع كووورة باعتباره جزء من Footballco، ونسعى دائمًا لخدمة قاعدة قيمة وثمينة من المستخدمين الناطقين باللغة العربية من عشاق الرياضة.

" طالما كان كل من الترابط والانسجام والعمل الجاد قواسم مشتركة في بيئة عمل كووورة" ،

ومن ناحيته، قال مصطفى محمد، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة كارمك للاستشارات (Karmic Consultancy) المسيِّرة لموقع كووورة دوت كوم “لقد أوصلتنا روح الفريق والعائلة لما نحن عليه. شكرًا لكل عضو في الفريق ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النتائج الرائعة في ظل القيمة العالمية الكبيرة التي ستضيفها Footballco إلى كرة القدم ".

وقال جوان ديلجادو، الرئيس التنفيذي لشركة Footballco: “ يعزز موقع كووورة بصمتنا العالمية والشرق أوسطية في وقت تتجه فيه المزيد من الأنظار نحو الرياضة والمنطقة."

" باعتباره سوق أساسي لـ شركة Footballco ، فلا بد من التعامل مع موقع كووورة على أنه منصة كرة القدم الأولى في الشرق الأوسط ، مما يتيح لنا خدمة فئات الشباب المتنامية وعشاق كرة القدم.

"يعتبر موقع كووورة بمثابة سوق رقمي غني، يسمح لنا بمواصلة نشر خريطتنا من خلال استخدام علامات تجارية محلية رائدة جنبًا إلى جنب مع موقع جول العالمي."

لتوسيع وجود Footballco في الشرق الأوسط، ستقوم الشركة بنقل مقرها الإقليمي إلى المملكة العربية السعودية، ودمج عمليات موقع كووورة وجول في المنطقة.

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حول Footballco

تُدير شركة Footballco ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال محتوى كرة القدم و الإعلام، أربعة مواقع لنشر المواد الرياضية ك Voetbalzone و Calciomercato و Spox و GOAL – أحد أضخم مواقع كرة القدم في العالم - بالإضافة إلى العلامات التجارية المجتمعية Mundial و INDIVISA و NXGN ومشغل فيديو الويب FC player. تصل Footballco، من خلال هذه المحفظة إلى أكثر من 640 مليون مشجع كرة قدم شهريًا ممن ينشرون موادهم عبر الويب والتطبيقات والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والبودكاست والفيديو وغير ذلك. تعتبر شركة Footballco مملوكة بالأغلبية لشركة الوسائط المتكاملة (IMC)، وهي شركة تابعة لشركة الأسهم الخاصة الأمريكية العملاقة TPG، أما DAZN Group فتمتلك الحصة الأقل من الشركة.

حول كووورة Kooora

أسسها خالد الدوسري في البحرين عام 2002، كووورة.كوم Kooora.com هي أكبر بوابة رياضية عربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تلتزم كووورة بتقديم الأخبار الرياضية والتحليلات والنتائج الحية والأرشيف التاريخي لمباريات كرة القدم إلى أكثر من 25 مليون مستخدم شهريًا، وقد حقق الموقع أكثر من 650 مليون مشاهدة للصفحة شهريًا. علاوة على ذلك، لدى كووورة أكثر من 8 ملايين متابع عبر مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

بصرف النظر عن الأخبار والمقالات الرياضية المنتظمة التي يتم الاستعانة بمصادر خارجية لها من وكالات الأنباء، يتجاوز الإنتاج الداخلي للأخبار في كووورة 250 قصة في اليوم. كما أنها تلجأ إلى شبكتها الكبيرة من

المراسلين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفقًا لمؤشر جوجل Google، يشتمل موقع كووورة.كوم Kooora.com على أكثر من 750.000 صفحة، مما يوفر أرشيفًا غنيًا للنصوص والوسائط المتعددة والبيانات التي يتم الاحتفاظ بها وتخزينها بالكامل منذ البداية. يقع موقع Kooora.com في دبي، وهو يسجل بشكل دائم نموًا مستمرًا سنويآً.