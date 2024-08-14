في خطوة لدعم رؤية الإمارات 2031 وتعزيز مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي

تم تصميم السفينة FNSA 7 وفق أعلى معايير الجودة والابتكار في القطاع البحري من خلال نظام المراقبة المتقدم وميزات الرقمنة التي تتضمنها

وفق أعلى معايير الجودة والابتكار في القطاع البحري من خلال نظام المراقبة المتقدم وميزات الرقمنة التي تتضمنها تؤكد الشركة التزامها بتحديث الأطر التنظيمية البحرية عملاً بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2023

أعلنت شركة "جراندويلد لبناء السفن"، وهي حوض بناء سفن متكامل يُعنى بالصناعات البحرية، عن تسليم سفينة FNSA 7 الجديدة من الطراز العالمي "GrandSuperior"، لصالح شركة الفجيرة الوطنية للملاحة البحرية.

ويؤكد هذا الإنجاز حرص "جراندويلد" على تلبية أعلى معايير الابتكار والتميز في بناء السفن، كما يأتي تماشياً مع رؤية الإمارات 2031، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كشريك عالمي ومركز اقتصادي رائد في قطاعات التجارة والشحن والأنشطة الأخرى.

وتعد سفينة الدعم السريع FNSA 7 مركبة متعددة المهام مجهزة بنظام متقدم للمراقبة عن بعد في الوقت الفعلي وحزمة من الميزات الرقمية وفق أعلى معايير التميز والأداء، لتلبي احتياجات ومتطلبات شركات النفط الكبرى التي تعنى بالعمليات البحرية، مثل "شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك "و"أرامكو" وغيرها. وستعمل، "جراندويلد"، من خلال التكنولوجيا المبتكرة التي تعتمدها، على زيادة الفعالية التشغيلية وتقليل الأثر البيئي، تماشياً مع التزامها بتوظيف أحدث التقنيات في قطاع الملاحة البحرية لتعزيز الاستدامة وتحسين الكفاءة.

وقال جمال عبكي، المدير العام لشركة "جراندويلد لبناء السفن": "يشكل تسليم سفينتنا من طراز “GrandSuperior” لصالح شركة الفجيرة الوطنية للملاحة البحرية إنجازاً نوعياً لحوض بناء السفن التابع لشركة "جراندويلد"، ويعكس أهدافنا المشتركة المتمثلة بتعزيز الابتكار ودفع عجلة التقدم التكنولوجي والاستدامة. ويعدّ ميناء الفجيرة الميناء متعدد الأغراض الوحيد في الساحل الشرقي لدولة الإمارات والذي يوفر وصولاً سهلاً إلى مسارات النقل البحري الدولية. كما تؤدي شركة الفجيرة الوطنية للملاحة البحرية دوراً محورياً في الصناعة البحرية الإقليمية، وذلك بفضل محفظتها المتنوعة من الخدمات المميزة التي تقدمها لمالكي السفن ومشغليها ومستأجريها والمدراء والوسطاء، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للميناء واستثمارات الشركة المستمرة في أصوله الطبيعية. ويسرنا أن نقدم كامل الدعم للقطاع البحري في الدولة، عبر توفير سفن متقدمة مصممة وفق أعلى المعايير الدولية، كما يشرفنا التعاون مع شركة الفجيرة الوطنية للملاحة البحرية ودعمها في رسالتها المؤسسية لتعزيز الصناعة البحرية الإقليمية."

وعملاً بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2023 بشأن القانون البحري، والذي دخل حيز التنفيذ في 29 مارس 2024، تواصل الشركة التزامها بتحديث الإطار التنظيمي للأنشطة البحرية بما يتوافق مع المعايير العالمية.

وبدوره، قال خميس الخديم، الرئيس التنفيذي لشركة الفجيرة الوطنية للملاحة البحرية: "يسعدنا استلام سفينة الدعم السريع FNSA 7 المتطورة من "جراندويلد لبناء السفن"، والتي ستسهم في تحسين قدراتنا التشغيلية، مما يتيح لنا تقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة لعملائنا. وتجسد FNSA 7 بتصميمها وميزاتها المتطورة حرص "جراندويلد" على الارتقاء بمعايير الجودة والابتكار، ونسعى في شركة الفجيرة الوطنية للملاحة البحرية إلى الاستفادة من هذه السفينة المبتكرة لتعزيز مكانتنا في الصناعة البحرية الإقليمية، مؤكدين التزامنا بالتميز التشغيلي وحرصنا على اعتماد التقنيات التحوليَّة في العمليات البحرية للمضي قُدُماً في التميز والريادة في هذا القطاع."

وتواصل "جراندويلد لبناء السفن" مسيرة النجاح التي تقودها لتعزيز دورها كشركة رائدة ومبتكرة في الصناعة البحرية، معتمدة على حوض بناء السفن المتكامل الذي يوفر خدمات بناء السفن وتحويلها وإصلاحها، إضافة إلى الحلول الهندسية المصممة لتلبية الاحتياجات المختلفة للصناعة البحرية. ويمتد حوض بناء السفن الحديث في مدينة دبي الملاحية على مساحة تزيد عن 55,000 متر مربع، حيث يعدّ الأكبر في المنطقة، ويجسّد إمكانات "جراندويلد" وقدرتها الرائدة على تقديم السفن المتقدمة التي تدعم العمليات البحرية والأمنية وأنشطة الموانئ عالمياً.

نبذة عن "جراندويلد"

تأسست "جراندويلد" في العام 1984، وهي حوض بناء سفن رائد ومتكامل في دبي، يوفّر خدمات بناء السفن وإصلاحها وتحويلها، إضافة إلى الحلول الهندسية للصناعة البحرية على مستوى العالم. وتحرص الشركة على الاستفادة من إمكانات الاتصال التي تمتاز بها وسهولة وصولها إلى الأسواق العالمية، مما يمكنها من تقديم أفضل الحلول والخدمات لعملائها الدوليين. كما تتمتع الشركة بمهارات عالية في تصميم وبناء مجموعة متنوعة من السفن البحرية، بما في ذلك السفن المصنوعة من الفولاذ والألومنيوم، حيث تضمّ مجموعتها ذات الهيكل المصنوع من الألومنيوم قوارب الطاقم وسفن نقل الطاقم (CTV) و سفن الدعم والتدخل السريع (FSIV) وقوارب الربان وقوارب الخدمات وقوارب الإنقاذ والعبَّارات السريعة، بينما تشمل السفن ذات الهيكل الفولاذي سفن الدعم البحري (OSV) وسفن (AHTS) وسفن دعم عمليات الغوص (DSV) والسفن الهجينة للدعم ومسوحات الزلازل والقاطرات البحرية وقوارب العمل ورافعات القوارب. كما تتضمن محفظة خدمتها مشاريع التحويل وخدمات التصنيع وخدمات التكنولوجيا الخضراء وخدمات المعالجة السطحية والخدمات الميكانيكية والخدمات المخصصة للآلات، فضلاً عن خدمات الدفع البحري وخدمات الكهرباء والتجهيز وخدمات التجهيز الداخلي والنجارة. وتعمل "جراندويلد" على تعزيز الشراكات الاستراتيجية طويلة الأجل مع عملائها، لتساهم بذلك في تطوير قطاع بحري يدعم البيئة والاستدامة.

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