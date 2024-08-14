الشراكة ترمي إلى تعزيز نموّ الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات عبر منحها تسهيلات تمويلية قائمة على الإيرادات

دبي: أعلنت اليوم شركة أرامكس الرائدة عالمياً في حلول الشحن والخدمات اللوجستية والمعروفة بخدماتها المبتكرة التي تستهدف الشركات والمستهلكين الأفراد، عن عقد شراكة استراتيجية مع FlapKap، الشركة الرائدة في مجال التمويل على أساس الإيرادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يهدف هذا التعاون إلى دعم تجار أرامكس الحاليين والجدد وكذلك شركات التجارة الإلكترونية الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتّحدة بهدف تسريع حصولها على تمويل بشروط مرنة خلال مدة زمنية لا تتجاوز الـ48 ساعة.

وتؤدي الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي ولاسيما في المراكز الاقتصادية سريعة النموّ مثل دولة الإمارات، ولكن يبقى الحصول على رأس المال اللازم لتوسيع نطاق مشاريعها من أبرز التحديات التي تواجهها. ففي الواقع، تشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات بحسب مؤسسة التمويل الدولية، 90% من إجمالي الشركات. وتشير تقديرات المساهمة المئوية الإجمالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الغنية إلى 51% تقريباً وتصل مساهمتها في التوظيف إلى 62%. بالمقابل، تبرز فجوة ائتمانية كبيرة تطال هذه الشركات وتزيد عن 260 مليار دولار في المنطقة، حيث أنها لا تُمنَح سوى 4% فقط من القروض المستحقة في دولة الإمارات. وتهدف هذه الشراكة إلى معالجة هذه المشكلة من خلال الاستفادة من خبرات أرامكس في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومن حلول التمويل المبتكرة التي تقدمها FlapKap.

وستدعم أرامكس بموجب هذه الشراكة الجديدة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديمها لها خدمات لوجستية وخدمات نقل شاملة لضمان كفاءة إدارة سلسلة التوريد. وستقدم FlapKap من جانبها حلول التمويل القائمة على الإيرادات من خلال تطبيقها المبتكر. وستتيح هذه الشراكة للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من تمويل FlapKapلرأس المال المتداول لتلبية احتياجاتها من المخزون والتسويق والتشغيل من جهة، ومن الدعم اللوجستي الموثوق الذي توفّره أرامكس من جهة أخرى.

وتعليقاً على الشراكة الجديدة، قالت لور المخيمر، مديرة القنوات التجارية والشراكات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتاجر التجزئة في أرامكس: ""تقدم FlapKap حلولاً جديدة لمواجهة تحديات الإدارة المالية التي تعترض الشركات الصغيرة. وتهدف شراكتنا إلى مساعدة مزيد من المؤسسات على تبسيط عملياتها اللوجستية والتشغيلية، مما يتيح لها التركيز على تأمين التمويل اللازم للتوسّع وتلبية الطلب المتنامي على منتجاتها وخدماتها. ونحن على ثقة بأنّ هذا التعاون سيسهم إلى حدّ كبير في نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات واستدامته، بما يتماشى مع التزام أرامكس العالمي بدعم توسّع منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوّرها."

من جانبه، قال كونال هاريسينغاني، مدير العمليات التجارية في شركة FlapKap: "تشكّل شراكتنا مع أرامكس مبادرة رائدة ستضيف قيمة كبرى إلى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. فهذه المرة الأولى التي تتعاون فيها شركتان رائدتان في المنطقة في مجال الخدمات اللوجستية والحلول التمويلية المبتكرة القائمة على الإيرادات. فقد اجتمعت كل من FlapKap وأرامكس حول هدف مشترك يتمثل بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها من خلال منحها فرص نموّ قائمة على البيانات، حيث يمكنها رفع قدرتها الشرائية من المخزون، وتحسين عملياتها التسويقية، وتعزيز توسّعها الإقليمي بفضل هذه الشراكة التي سنلتزم بتطويرها بصورة مستمرة لتعزيز نموّ تجارنا."

نبذة عن أرامكس:

حققت أرامكس منذ تأسيسها في العام 1982 نموًا سريعًا؛ لتصبح اليوم علامة تجارية رائدة في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل تتميز بخدماتها المتخصصة وحلولها العالمية المبتكرة التي تلبي احتياجات الشركات والأفراد حول العالم. تتخذ أرامكس المدرجة في سوق دبي المالي (منذ العام 2005)، من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا رئيسًا لعملياتها؛ وتستفيد من موقع الدولة الذي يمثّل حلقة وصل بين الشرق والغرب.

تمتد عملياتنا اليوم في أكثر من 600 مدينة فيما يزيد على الـ70 دولة في جميع أنحاء العالم، وتوظّف أكثر من 16,000 ألف خبير متخصص في مجال النقل والشحن. وتتركز عمليات أرامكس ضمن أربع خدمات رئيسية تضمن نطاق عمليات واسع ومتنوع، وتوفر عروض خدمات شاملة، وتلبي احتياجات فئات العملاء جميعها من الشركات والأفراد على حد سواء. وتشمل هذه الخدمات:

خدمات الشحن الدولي السريع التي تتضمّن خدمات تجميع الطرود وشحنها من أرامكس ("خدمة شوب آند شيب وشركة ماي يو إس").

خدمات الشحن المحلي السريع

خدمات الشحن

الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد

تشكل الاستدامة أساسًا في تحقيق رؤيتنا ورسالتنا. وندرك جيدًا أن تطوير أعمالنا والمحافظة على مقومات استدامتها الفعلية يتطلّب منا توظيف كفاءاتنا الأساسية من أجل إحداث تأثير إيجابي، في إطار التزامنا بتطبيق مفاهيم المواطنة المؤسسية الصالحة في جميع المجتمعات التي نعمل فيها. لذا نواصل التعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية التي تركز على تحقيق الأهداف نفسها، بغرض الوصول إلى مزيد من المستفيدين كل عام من خلال المبادرات والبرامج الموجهة والمدروسة بعناية، وبما يضمن إحداث تأثيرإيجابي على المدى البعيد والمساهمة في تطوير وتنمية المجتمعات.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.aramex.com

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