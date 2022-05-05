دبي، الإمارات العربية المتحدة، مايو 5، 2022: كشفت Everdome، أكثر تجارب العالم الافتراضي (ميتافيرس) واقعية على الإطلاق، عن دخول شركة FAME MMA إلى عالمها الافتراضي الفريد من نوعه، بعد استحواذها على قطعة أرض خاصة بها. وانطلاقاً من الشراكة الوثيقة التي تجمع الجانبين، ستتمكن FAME MMA من الوصول إلى المنظومة الافتراضية المتطورة التي تستخدم رسوماً فائقة الجودة وتترك المستخدمين في حيرة من أمرهم حيال الحدود الفاصلة بين العالمين الافتراضي والحقيقي.

ومع الاستعداد لإطلاق عالمها الافتراضي على ثلاث مراحل خلال العام الجاري، تأخذ Everdome المستخدمين في رحلة غامرة من منطقة حتا في دولة الإمارات إلى كوكب المريخ. وتستخدم هذه المنصة المتطورة تقنية المسح ثلاثي الأبعاد من Metahero ومحرك الألعاب Unreal Engine 5 لمنح المستخدمين تجربة فائقة وفريدة من نوعها.

وباعتبارها أحد شركاء Everdome وتمتلك قطعة أرض في عالمها الافتراضي، ستحظى FAME MMA بفرصة الوصول إلى جمهورها بأسلوب جديد كلياً. وبالاستفادة من خبرات Everdome في تأسيس عوالم الميتافيرس، سترتقي FAME MMA بمستويات تفاعلها مع الجمهور وستتمكن من تحقيق أقصى فائدة ممكنة من تجارب الجيل الثالث للويب Web3.

وتعتبر FAME MMA أكبر اتحاد في أوروبا للنزالات ومؤسسة رياضية رائدة تنظم أحداثاً مشوقة تجمع المشاهير والشخصيات البارزة ومشاهير يوتيوب وإنستغرام وتويتش وتيك توك، إضافة إلى الرياضيين المحترفين. وانطلقت FAME في عام 2018، ونجحت بتنظيم 13 نزالاً ضخماً، ويترقب جمهورها إقامة نزالها الرابع عشر في 14 مايو المقبل. وتدور رؤيتها حول استقطاب الشخصيات المشاهير إلى بيئة غير مألوفة في حياتنا اليومية، لخوض نزالات في بث حي أمام الآلاف من عشاق هذه الرياضة وفق خدمة الدفع مقابل المشاهدة.

وفي هذا السياق، قال روب جرين، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Everdome وMetahero: "يسعدنا إبرام هذه الشراكة مع FAME MMA التي تمكنها من دخول عالمنا الافتراضي. ولاشك أن العوالم الافتراضية تمثل مستقبل قنوات التواصل والتفاعل مع المستهلكين. وبذلك ستكون FAME MMA من أوائل المستفيدين من هذه المنصة المتطورة التي تقدم إمكانات متفوقة بكل المقاييس".

من جانبه قال كرزيستوف روزبارا ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي في FAME MMA: "نسعى إلى تطبيق منهجية عمل تواكب أحدث التطورات التقنية. لذلك جاءت خطوة شراكتنا مع Everdome واستحواذنا على أرض خاصة بنا ضمن عالمها الافتراضي لتتيح لنا تزويد جمهورنا بأساليب تواصل أكثر عمقاً وتأثيراً تمكنهم من حضور النزالات التي ننظمها، مع إطلاق نشاطات مبتكرة تشتمل على النزالات الافتراضية، والصور الرمزية الرقمية، والأجهزة الرقمية القابلة للارتداء".

وتم تأسيس تجربة Everdome استناداً إلى محرك الألعاب Unreal Engine 5 وستقدم أكثر التجارب واقعية لعوالم الميتافيرس، مستندة إلى موهبة وأفكار أبرز الفنانين ومبرمجي الألعاب والمصممين بالتقنيات ثلاثية الأبعاد، والمتخصصين في المؤثرات البصرية في عالم هوليوود، والمتمرسين في التخطيط الحضري، إلى جانب فريق تطوير خبير بإنشاء المؤثرات المرئية المتفوقة منذ أكثر من عقد من الزمن، وفريق تسويق يتمتع بنجاحات لافتة ضمن عدد من القطاعات.

وتشمل المرحلة الأولى لإطلاق تجربة Everdome خطوات الاستعداد الأولى، وتجري ضمن منطقة حتا ويتمكن خلالها المستخدمون من التعرف على غرفة الإطلاق والاطلاع عن كثب على مزايا استكشاف الفضاء وتفاصيل الرحلة المرتقبة. وتجسد المرحلتان الثانية والثالثة استمراراً لرحلة Everdome، وتغطي عمليات إطلاق المهمة والحياة على متن مركبتها، إلى الهبوط على سطح المريخ والاستقرار في الكوكب الأحمر.

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نبذة عن Everdome

تهدف Everdome إلى تأسيس أكثر تجارب العالم الافتراضي (ميتافيرس) واقعية على الإطلاق، وتجمع العلامات التجارية والمستخدمين معاً ضمن بيئة رقمية تحاكي العالم الحقيقي، بهدف تحقيق أفضل تكامل ممكن بين العالمين الرقمي والحقيقي، بما يقود في نهاية المطاف إلى صياغة أكثر تجارب ويب 3.0 واقعية حتى اليوم