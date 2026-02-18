في خطوة تؤكد ثقة كبرى الكيانات الاستثمارية في خبراتها، تتولَّى شركة "أوركا للاستشارات المالية"، إحدى شركات "السالم القابضة"، مهام المستشار المالي لمجموعة عربية القابضة في مشروعها الفندقي الجديد الذي يحمل علامة Fairmont العالمية، داخل مشروع صن كابيتال بمدينة 6 أكتوبر.

ويمثل المشروع أول دخول فعلي لمجموعة عربية إلى قطاع الضيافة، ضمن خطة توسعية تهدف إلى إنشاء محفظة فنادق بطاقة إجمالية تقارب5000 غرفة خلال السنوات المقبلة؛ حيث تتولى "أوركا" مسؤولية الهيكلة المالية وترتيب التمويلات وبناء الإطار الاستثماري للمشروع، لضمان أفضل عائد واستدامة تشغيلية طويلة الأجل.

ويتم تمويل المشروع عبر تحالف مصرفي يقوده البنك الأهلي المصري بقيمة 6.06 مليار جنيه؛ ما يعكس متانة الدراسة المالية وثقة القطاع المصرفي في قوة وجدوى المشروع. وتم تعيين شركة "مصر كابيتال" كمستشار فني مستقل، ومكتب "سري الدين للاستشارات القانونية" كمستشار قانوني، ضمن منظومة متكاملة من الأطراف؛ لضمان أعلى درجات الحوكمة والانضباط المهني.

وفي هذا الإطار، صرَّح شادي جبر، الرئيس التنفيذي لشركة "أوركا للاستشارات المالية"، بأن الصفقة تمثل محطة مهمة ضمن استراتيجية الشركة في تقديم الاستشارات المالية للمشروعات الكبرى؛ خصوصًا في القطاع العقاري.



وأضاف جبر: "في أوركا، نؤمن بأن دور المستشار المالي يتجاوز ترتيب التمويل؛ ليشمل بناء هيكل استثماري متوازن يعزز الثقة بين المطورين والمؤسسات التمويلية، ويحقق استدامة حقيقية للمشروعات. والمشروعات الفندقية الكبرى تمثل رافعة قوية للاقتصاد؛ إذ تدعم قطاع السياحة وتخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنعكس إيجابًا على مؤشرات النمو الاقتصادي".

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "أوركا للاستشارات المالية" فخره بالشراكة مع مجموعة عربية القابضة، والتعاون مع البنك الأهلي المصري، وجميع الشركاء في التحالف، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يجسد نموذجًا فعالًا للتكامل بين المؤسسات المالية والمطورين؛ لدعم مستهدفات الدولة في زيادة الطاقة الفندقية واستيعاب 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

ويقع المشروع ضمن صن كابيتال على مساحة 575 فدانًا بمدينة حدائق أكتوبر مقابل أهرامات الجيزة، ويضم الفندق 490 غرفة فندقية و500 وحدة فندقية؛ ليصبح من أبرز المشروعات الفندقية الجاري تنفيذها في السوق المصرية.



نبذة عن أوركا للاستشارات المالية

تعمل "أوركا للاستشارات المالية" إحدى شركات مجموعة السالم القابضة، في مجال الاستشارات المالية والتمويلية منذ عام 2023، من خلال مكتبها بمصر و قطر، وتضم خبرات متخصصة في التمويل والتقييم وتأسيس الصناديق العقارية. وشاركت كمستشار مالي في صفقات بقطاعات مختلفة أبرزها القطاع العقاري والأجهزة الكهربائية والتجزئة، وتتولى حاليًّا استشارات تمويل مشروع فندقي بـالقاهرة الجديدة، إضافةً إلى تأسيس صندوق عقاري بالتعاون مع إحدى شركات إدارة الأصول المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

