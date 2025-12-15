أطلق مكتب منظمة السياحة الوطنية اليابانية (JNTO) في دبي المرحلة الثانية من حملته الإعلامية الموجهة للتعريف بالوجهات السياحية اليابانية في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بعد حملة هوكايدو الصيفية التي نُفِّذت في وقت سابق من هذا العام. وتسلّط هذه المبادرة الجديدة الضوء على منطقة سيتوتشي، الواقعة غرب أوساكا والمعروفة بجزرها الهادئة وثقافتها التقليدية وموروثها الغني في فنون الطهي، كوجهة مثالية للمسافرين من دول مجلس التعاون الذين يبحثون عن تجارب يابانية أصيلة.

تشير سيتوتشي إلى المناطق الساحلية الممتدة على طول بحر سيتو الداخلي، حيث تشكّل أكثر من 700 جزيرة لوحة طبيعية خلّابة توصف غالبًا بأنها "البحر الأبيض المتوسط الياباني". وتشتهر المنطقة بمناخها الدافئ و وفرة المأكولات البحرية والفواكه الموسمية الفاخرة، فضلًا عن مدنها التاريخية التي تأثرت بالتراث البحري والسموراي في اليابان. ويمكن للزوار استكشاف مدن القلاع والأحياء التجارية القديمة، والاستمتاع بالفنون الحديثة المنتشرة في المجتمعات الجزيرة، وتجربة الحرف اليدوية الفريدة المتجذرة في ثقافة الساموراي مثل صناعة السيوف وفخار بيزن.

يمكن للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي الوصول بسهولة إلى منطقة سيتوتشي عبر مطار كانساي الدولي (KIX)، الذي يرتبط برحلات مباشرة من دبي والدوحة. ومن أوساكا، يمكن الوصول إلى المنطقة بسهولة عبر مزيج من القطارات والعبّارات والرحلات البرية. وعلى الرغم من قربها من المدن الكبرى، فإن سيتوتشي لا تزال غير مكتشفة نسبياً في الشرق الأوسط وتقدم تجارب يابانية هادئة وأصيلة.

وفي إطار هذه الحملة الثانية، دعت JNTO مؤثرين من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لزيارة معالم سيتوتشي الأقل شهرة. وشملت رحلتهم جولات بحرية بين جزر بحر سيتو الداخلي، واكتشاف الحرف التقليدية مثل فخار بيزن وصناعة السيوف، وتذوّق المأكولات المحلية، إضافة إلى ركوب الدراجات عبر بعض من أجمل الطرق الساحلية في اليابان. وستقوم JNTO بدمج تجارب هؤلاء المؤثرين ضمن حملة ترويجية متكاملة عبر القنوات الرقمية وغير الرقمية خلال الأشهر المقبلة.

وفي تعليق له، قال المدير التنفيذي لمكتب منظمة السياحة الوطنية اليابانية في دبي، السيد كوباياشي دايسوكي:

كوباياشي دايسوكي

المدير التنفيذي لمكتب منظمة السياحة الوطنية اليابانية في دبي

"من خلال حملتنا الإعلامية المتكاملة الأولى التي ركّزت على هوكايدو، سررنا بملاحظة تزايد الاهتمام باستكشاف مناطق في اليابان تتجاوز طوكيو وأوساكا. ومع سيتوتشي، نسعى لتسليط الضوء على وجهة أخرى يمكن للزوار من خلالها اختبار الثقافة اليابانية العميقة التي تشكّلت بفعل جغرافيتها الفريدة ومناخها الدافئ.

تقدّم سيتوتشي ما يناسب جميع المسافرين، بدءاً من الأنشطة الخارجية ذات المناظر الخلّابة والجزر المخصصة للفنون المعاصرة، وصولاً إلى الحرف التقليدية والمدن التي حافظت على تراثها عبر الأجيال. كما تشتهر المنطقة بمأكولاتها البحرية الطازجة وفواكهها المميزة مثل الخوخ والعنب واليوسفي. وتعتمد تقاليد الطهي فيها على النكهات الطبيعية، مما يجعل من السهل تلبية تفضيلات الطعام المتوافق مع المتطلبات الحلال.

ومن خلال التعريف بالمناطق الأقل شهرة مثل سيتوتشي، نأمل أن يستلهم المسافرون من دول مجلس التعاون الخليجي الرغبة في العودة إلى اليابان ومواصلة اكتشاف وجهات جديدة."

ستواصل JNTO الترويج لليابان كوجهة سفر رائدة بالتعاون الوثيق مع الجهات المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي.

لمزيد من المعلومات حول السفر إلى اليابان وآخر تحديثات السفر عن اليابان كوجهة سفر، يرجى زيارة الموقع التالي: https://www.japan.travel/ar/

-انتهى-

#بياناتحكومية