أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "مياه وكهرباء الإمارات"، الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بالشراكة مع كلٍّ من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع ("طاقة")، إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في السوق المالي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وشركة "ماروبيني"، وشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، وشركة "هوكوريكو للطاقة الكهربائية" عن بدء التشغيل التجاري الكامل لمحطة "الفجيرةF3 " المستقلة لتوليد الكهرباء.

تقع المحطة في منطقة "قدفع" في إمارة الفجيرة، وتعتبر واحدة من أكبر محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز وأكثرها كفاءة في دولة الإمارات وتبلغ قدرتها 2.4 جيجاواط، وهي قادرة على توليد طاقة كهربائية كافية لتلبية احتياجات نحو 380 ألف منزل، حيث تورِّد الكهرباء بشكل موثوق، إلى جانب دعم عملية دمج الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، الأمر الذي يساهم في تحقيق عملية التحول الاستراتيجي في قطاع الطاقة في الدولة.

والمحطة مجهزة بأحدث تقنيات توربينات الغاز من فئة "JAC" من شركة "ميتسوبيشي باور"، والمجمعة ضمن منظومات تعد واحدة من أكثر توربينات الغاز ذات الدورة المركبة (CCGT) تطوراً في المنطقة. ونظراً لكفاءتها الحرارية العالية، وقدرتها على الاستجابة السريعة، وانبعاثاتها المنخفضة، فإن محطّة "الفجيرة F3" تعتبر جزءاً رئيسياً من مسيرة دولة الإمارات في التحول نحو إنتاج أنظف وأكثر استدامة للطاقة.

تم تطوير المحطة وفقاً لنموذج "منتج الطاقة المستقل"، وتتوزع ملكيتها بين الشركاء، حيث تمتلك "طاقة" حصة 40% من شركة المشروع، و"ماروبيني كوربوريشن" حصة 20.4%، و"مبادلة" حصة 20%، و"هوكوريكو للطاقة الكهربائية" حصة 19.6%. وستكون شركة "مياه وكهرباء الإمارات" المشتري الوحيد للكهرباء المنتجة من المحطة، وذلك بموجب اتفاقية شراء طاقة طويلة الأجل.

وفي هذه المناسبة، قال أندرياس كولور، رئيس العمليات التشغيلية في قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه في شركة "طاقة": "يُمثل تحقيق التشغيل التجاري الكامل لمحطة "الفجيرة F3" لتوليد الكهرباء إنجازاً مهماً لشركة "طاقة" يعزز رحلتنا لتوفير حلول موثوقة ومرنة لتوليد الكهرباء، تدعم طموحات شركتنا بالنمو وعلى نطاق أوسع التحول في قطاع الطاقة في دولة الإمارات. تقوم محطة "الفجيرة F3" بدور رئيسي في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وتوفير أحمال أساسية موثوقة من الكهرباء، مع توفير المرونة اللازمة لدمج المزيد من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة. وتجسد هذه المحطة التزامنا بأن نصبح شركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، في الوقت الذي نوسع فيه محفظتنا من محطات توليد الكهرباء لتصبح محفظة مرنة وجاهزة للمستقبل".

ومن جانبه قال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لتطوير وإدارة الأصول في شركة "مياه وكهرباء الإمارات": "يُمثّل بدء التشغيل التجاري الكامل لمحطة الفجيرة F3 إنجازاً كبيراً في تطوير بنيتنا التحتية الاستراتيجية للطاقة. توفر محطة الفجيرة F3 قدرة انتقالية تدعم تكامل الطاقة المتجددة على نطاق المرافق، مع ضمان موثوقية الشبكة خلال فترات الذروة على الطلب. إننا في شركة مياه وكهرباء الإمارات نفتخر بالعمل مع شركائنا لإنشاء هذه المحطة التي ستقوم بدور رئيسي في تعزيز خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن توليد الكهرباء".

ومن جهتها، اكدت الدكتورة إليازية علي الكويتي، المدير التنفيذي لوحدة الصناعات الاستراتيجية بقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة: "نفخر في مبادلة بالمساهمة في مسيرة تحوّل قطاع الطاقة في دولة الإمارات، وذلك عبر الاستثمار المسؤول في مجال البنية التحتية الاستراتيجية كمحطة الفجيرة F3 لإنتاج الطاقة. فهذا المشروع لا يعزز أمن الطاقة الوطني فحسب، بل يدعم المجتمعات المحلية ويسرّع جهودنا نحو تحقيق الحياد المناخي. ومن خلال تبنّي مفاهيم الابتكار والاستدامة، نجدد التزامنا ببناء مستقبل قوي ومستدام لدولة الإمارات، يوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي المنشود والحفاظ على البيئة."

وبدوره، قال ناوكي إيتو، المدير والرئيس التنفيذي للعمليات في قسم خدمات الطاقة والبنية التحتية بشركة ماروبيني: قائلاً: "فخورون بالانطلاق الناجح للعمليات التجارية في محطة الفجيرة F3 مع شركائنا الموقرين. بصفتنا مستثمراً يتمتع بالتزام طويل الأمد تجاه قطاع الطاقة العالمي، تسعى "ماروبيني" إلى المساهمة في مسيرة التحوّل المستمرة لقطاع الطاقة في دولة الإمارات، حيث يُجسّد هذا المشروع الأثر الإيجابي للشراكات الدولية والنهج المبتكر لتلبية التطلعات المتنامية لقطاع الطاقة في المنطقة. ونؤكد التزامنا بمواصلة دعم النمو المستدام وتعزيز القيمة لقطاع الطاقة في دولة الإمارات من خلال التعاون الوثيق مع جميع الأطراف المعنية".

وأوضح ماسايوشي هاياشي، المدير التنفيذي لشركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية: "نفخر بمشاركتنا في مشروع محطة الفجيرة F3 وتحقيق إنجاز مهم بإعلان بدء العمليات التجارية الكاملة اليوم. ومن خلال الاستفادة من خبرتنا الواسعة ومعرفتنا العميقة في مجال توليد الكهرباء باستخدام التقنيات الحرارية، نؤكد التزامنا بدعم توفير كهرباء موثوقة وفعّالة ومنخفضة الانبعاثات في دولة الإمارات. ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة في استراتيجيتنا للتوسع عالمياً وتحقيق نمو طموح في الأرباح من أعمالنا، مع الإسهام في مستقبل مستدام لقطاع الطاقة في المنطقة، وذلك بالتعاون مع شركائنا الموقرين".

واختتم ليس غراهام، المدير التنفيذي لشركة "الفجيرة للطاقة F3 ذ.م.م: "ستُمكّن محطة الفجيرة F3 ذات الكفاءة العالية والمرونة الكبيرة من تعزيز نمو الطاقة الكهربائية المولدة بشكل متقطع من مصادر الطاقة المتجددة في دولة الإمارات بما يتماشى مع الرؤية التي تسعى إلى تقديم شبكة كهرباء مستدامة، وفي الوقت نفسه تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء".

وتؤدي محطة "الفجيرة F3" دوراً حيوياً في تحقيق الاستراتيجية طويلة الأمد لشركة "مياه وكهرباء الإمارات"، والرامية لزيادة حصة الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الكهرباء. وتتكامل عمليات التوليد المرنة ذات الكفاءة العالية للمحطة مع دمج الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة بشكل متقطع ضمن الشبكة، بما يدعم نظام طاقة عصري وخالٍ من الكربون.

وتُعدُّ محطة "الفجيرة F3" إضافة بارزة لقدرات توليد الكهرباء في دولة الإمارات، وتجسد التزام الدولة باستخدام التقنيات المتطورة التي تُقلِّل من الانبعاثات وتُحسِّن الكفاءة، وتدعم التنمية المستدامة.

نبذة عن شركة مياه وكهرباء الإمارات

شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) هي الشركة الوحيدة المعنية بشراء وتوريد المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي. كما تقود عمليات التخطيط، وتنبؤات الطلب، والتعاقد مع شركات الإنتاج، وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء. تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بهذه المسؤوليات من خلال الموازنة الدقيقة بين العرض والطلب لشركات التوزيع والهيئات المختصة على المدى القريب والبعيد في أبوظبي وعدد من إمارات الدولة. تدعم شركة مياه وكهرباء الإمارات أهداف حكومة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بتأمين إمداد أنظف وأكبر وأكثر تكاملاً بأقل التكاليف.

تتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات تنفيذ مبادرة "طاقة نظيفة بنسبة 60 %" بالتعاون مع دائرة الطاقة – أبوظبي، وفقا لما هو محدد في مستهدفات استراتيجية الطاقة النظيفة لعام 2035 لتوليد الكهرباء في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تمكين تحقيق استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2036، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات على تسريع خطة انتقال الطاقة في أبوظبي ودولة الإمارات العربية من خلال تنويع مزيج الطاقة في الدولة، وذلك بتطوير ونشر الطاقة المتجددة والنظيفة وكذلك تقنيات تحلية المياه منخفضة الكربون. وهي شركة تابعةلـ "القابضة (ADQ)"، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة متنوعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد أبوظبي المتنوع. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ewec.ae .

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: communications@ewec.ae .

نبذة عن "طاقة"

تأسست شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" في عام 2005، وهي مجموعة متنوّعة من شركات المرافق والطاقة يقع مقرّها الرئيسي في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (TAQA). تملك "طاقة" استثمارات ضخمة في مجالات توليد الكهرباء وتحلية المياه، ونقلهما وتوزيعهما، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، إضافة إلى عمليات استكشاف وإنتاج، ونقل وتخزين النفط والغاز. وتمتلك الشركة وتدير أصولاً في 25 دولة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.taqa.com ومتابعة صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسم @TAQAGroup في منصّات "لينكدإن" و"إكس" و"إنستغرام" و"يوتيوب".

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: media.hq@taqa.com.

نبذة عن مجموعة ماروبيني

تعد شركة ماروبيني كوربوريشن واحدة من أكبر الشركات التجارية في اليابان (سوغو شوشا) ولها تاريخ يزيد عن 160 عاماً. وتواصل ماروبيني، التي يقع مقرها الرئيسي في طوكيو، توسيع أعمالها في جميع أنحاء العالم، مع تواجد في أكثر من 60 دولة وأكثر من 131 فرعاَ ومكتباَ حول العالم.

تستخدم شركة "ماروبيني" والشركات التابعة لها شبكات أعمالها الواسعة، داخل اليابان وخارجها، للقيام بعمليات الاستيراد والتصدير (بما في ذلك التجارة مع دول ثالثة)، بالإضافة إلى الأعمال التجارية المحلية التي تشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية عبر مجالات واسعة النطاق بما في ذلك توفير منتجات تناسب محبي العيش بنمط حياة صحي، وأعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية، والغذاء، والأعمال الزراعية، ومنتجات الغابات، والمواد الكيميائية، والمعادن والموارد المعدنية، والطاقة، ومشروعات البنية التحتية، والطيران والسفن، والتمويل، والتطوير العقاري، وأعمال الإنشاءات والبناء، والآلات الصناعية، والتنقل، وتطوير الجيل القادم من الأعمال والشركات. إضافة إلى ذلك، تقدم "ماروبيني" مجموعة من الخدمات، وتقوم باستثمارات داخلية وخارجية، وتشارك في تنمية الموارد المتعلقة بجميع الصناعات المذكورة أعلاه.

نبذة عن شركة مبادلة للاستثمار

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي.

تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1,212 مليار درهم إماراتي )330 مليار دولار أمريكي( على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

لمزيد من المعلومات حول شركة "مبادلة"، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة: www.mubadala.com.

نبذة عن شركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية

تأسست شركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية عام 1951، وأسهمت بشكل رئيسي في توفير الطاقة والابتكار في منطقة هوكوريكو باليابان. وبفضل التزامها بتوفير كهرباء مستقرة وموثوقة، تطورت الشركة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمع والصناعة، لتسهم في دعم التنمية الإقليمية ورفاهية المجتمع المحلي.

في إطار خطتها الإدارية متوسطة الأجل، تسعى مجموعة هوكوريكو للطاقة الكهربائية إلى توسيع نطاق أعمالها كإحدى استراتيجياتها الأساسية لتحقيق النمو المستدام. وبالإضافة إلى تعزيز عملياتها المحلية، تعمل المجموعة على تسريع المبادرات في مجالات عمل جديدة، بما في ذلك مشاريع توليد الطاقة في الخارج، لتحقيق رؤيتها في المساهمة في بناء مجتمع عالمي خالٍ من الكربون ومستدام.

-انتهى-

