EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعلن عن انتقال مقرها الإقليمي إلى موقعه الجديد في مركز الملك عبدالله المالي في الرياض

EY تعلن عن انتقال مقرها الإقليمي إلى موقعه الجديد في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض، في المملكة العربية السعودية

تعلن عن انتقال مقرها الإقليمي إلى موقعه الجديد في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض، في المملكة العربية السعودية افتتحت EY أول مكتب لها في المملكة العربية السعودية قبل 57 عاماً

أول مكتب لها في المملكة العربية السعودية قبل 57 عاماً قامت EY بتعيين ما يقرب من 1000 مهني سعودي خلال هذا العام

الرياض، المملكة العربية السعودية – 25 يونيو 2024: أعلنت إرنست ويونغ (EY) الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن انتقال مقرها الإقليمي إلى موقعه الجديد في مركز الملك عبدالله المالي (كافد) في الرياض بالمملكة العربية السعودية والذي سيتم افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام.

وتماشياً مع نهج التحول في EY، تم تصميم المكتب الجديد ليكون مصدر إلهام للموظفين، مع إيلاء اهتمام خاص بعناصر التكنولوجيا الذكية والعمل الجماعي. وسيوفر هذا المقر الجديد، الذي يمتد على مساحة 11,691 متراً مربعاً في المبنى "Twin Buildings 1.11" ويتوزع على القسمين الشمالي والجنوبي منه، لموظفي EY مساحة عمل تمكنهم من تحقيق قيمة طويلة الأجل للشركة ولعملائها وللمجتمع المحلي ككل.

وفي تعليقه على هذه المناسبة، قال عبد العزيز السويلم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تفتخر EY بلعب دور مهم في الاستراتيجيات المبتكرة والمتطورة التي تساهم بتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي. ولقد استغلت EY خدماتها وحلولها المبتكرة ليس فقط لتمكين الشركات الحكومية والمحلية في المملكة فحسب، بل لتقديم الدعم أيضاً للمجتمع السعودي من خلال تنفيذ برامج تركز على رواد الأعمال والتعليم وتمكين شباب اليوم ليصبحوا قادة المستقبل".

خلق الوظائف

وجدير بالذكر أن أكثر من 55% من موظفي EY في المملكة العربية السعودية، هم مواطنون سعوديون، وقد تم توظيف ما يقرب من 1,000 مواطن سعودي في العام الماضي وحده. كما أن 60% من الموظفين الجدد هم من خريجي أحد برامج التسريع من EY للخريجين والقيادات في مجال التدقيق المالي، والاستشارات، والضرائب، والاستراتيجية والمعاملات، وخطوط الخدمات.

ويحظى المواطنون السعوديون في EY بفرصة للانضمام إلى برنامج فالكون(Falcon) ، الذي يتتبع المسيرة المهنية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي من ذوي الأداء العالي بشكل سريع. وتبلغ نسبة المشاركين السعوديين في البرنامج حالياً، 68% وهم في طريقهم ليصبحوا شركاء وقادة في EY.

تقديم خدمات Wavespace من الرياض

وسيشهد المقر الجديد أيضاً إطلاق مركز EY Wavespace الرياض، الذي يعد مركزاً حديثاً ومتطوراً يوفر بيئة تعاونية للعملاء وفرق EY وقادة الفكر ورواد الأعمال والطلاب والأكاديميين. ويمثّل هذا المركز، الذي سيغطي مساحة تزيد عن 930 متراً مربعاً، إضافة جديدة إلى مراكز EY الخمسين المنتشرة في جميع أنحاء العالم، حيث يستعرض تقنيات متطورة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتقنية البلوك تشين والميتافيرس والتحليلات المتقدمة.

وكانت EY افتتحت أولى مكتبها الإقليمية في المنطقة في عام 1923، مما يجعلها أول مؤسسة خدمات مهنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي عام 1967، قامت EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتوسيع حضورها نحو المملكة العربية السعودية من خلال افتتاح مكتب لها في جدة، ثم واصلت النمو لتفتتح أول مكاتبها في الخُبر في عام 1969، وفي الرياض في عام 1974. ويأتي تأسيس المقر الإقليمي الجديد في الرياض نتيجة مباشرة للاستثمارات المستمرة للشركة في هذه المنطقة، وسيشرف هذا المقر على عمل 8,000 موظف يتوزعون على 26 مكتباً في 15 دولة.

وكانت EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد احتفلت في العام الماضي بالذكرى المئوية لتأسيسها، بالتزامن مع إطلاق منصة EY.ai لتحويل الأعمال، وذلك لدعم المتطلبات الديناميكية لتطوير الأعمال في المنطقة.

إرنست ويونغ | بناء عالم أفضل للعمل

تعمل إرنست ويونغ من أجل بناء عالم أفضل للعمل من خلال المساعدة في خلق قيمة طويلة الأجل للعملاء والموظفين والمجتمع وبناء الثقة في الأسواق المالية.

توفر فرق إرنست ويونغ المتنوعة التي تعمل في أكثر من 150 بلداً، وبما تملكه من بيانات وتقنية، الثقة من خلال التدقيق المالي ومساعدة العملاء على النمو والتحول.

كما تقوم فرقنا، ومن خلال عملها في التدقيق المالي والخدمات الاستشارية ومجال القانون والاستشارات الاستراتيجية والاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية بطرح الأسئلة الأفضل للتوصل إلى إجابات جديدة بشأن المشكلات المعقدة التي تواجه عالمنا اليوم.

تشير EY إلى المنظمة العالمية أو إلى احدى الشركات الأعضاء في إرنست ويونغ العالمية المحدودة، حيث تعتبر كل شركة في المنظمة كياناً قانونياً مستقلاً. وكونها شركة بريطانية محدودة بالتضامن، لا تقدم إرنست ويونغ العالمية المحدودة أية خدمات للعملاء. ويمكن الحصول على معلومات حول كيفية قيام EY بجمع البيانات الشخصية واستخدامها، والاطلاع على الحقوق التي يتمتع بها الأفراد بموجب قانون حماية البيانات، من خلال الرابط: ey.com/privacy. لا تزاول الشركات الأعضاء في إرنست ويونغ العالمية المحدودة أعمال القانون والمحاماة عندما يكون ذلك محظوراً بموجب القوانين المحلية.

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بدأت EY العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 1923. وعلى مدى أكثر من 100عاماً، واصلت الشركة النمو حتى وصل عدد موظفيها إلى أكثر من 8,000 موظف في 26 مكتباً و15 دولة تجمعهم قيم مشتركة والتزام راسخ بأعلى معايير الجودة. ونحن مستمرون في تطوير قادة أعمال بارزين لتقديم خدمات استثنائية لعملائنا والمساهمة في دعم المجتمعات التي نعمل بها. إننا فخورون بما حققناه على امتداد الأعوام التسعين الماضية، لنؤكد من جديد على مكانة EY الرائدة باعتبارها أكبر مؤسسة للخدمات المتخصصة والأكثر رسوخاً في المنطقة.