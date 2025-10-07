الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت Engagesoft، المنصّة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمتخصّصة في تفاعل الموظفين وفعالية المؤسسات، ومقرّها المملكة العربية السعودية، عن جمع 3.5 مليون دولار في جولة تمويل ما قبل السلسلة أ بقيادة Silicon Badia. وسيُسهم هذا الاستثمار في دفع خطط Engagesoft المستقبلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتمكينها من تقديم رؤية شاملة لصحة المؤسسات من خلال التركيز على التفاعل والثقافة وفعالية القيادة والأداء.

خلال الأشهر الـ 18 الماضية، ضاعفت Engagesoft قاعدة عملائها ثلاث مرات، كما زادت من متوسط قيمة الاشتراكات، وحققت نموًا في الإيرادات السنوية المتكررة تجاوزت العشرة أضعاف.

تأسست الشركة عام 2021 على يد الأخوين عمر وطارق طهبوب، اللذين يمتلكان معًا عقودًا من الخبرة في تطوير منتجات المؤسسات وبناء منصات التكنولوجيا المتقدمة. عمل عمر سابقًا في شركات عالمية وإقليمية مثل "أوراكل" و"بيت.كوم" و"سيارة"، حيث قاد نمو المنتجات والعمليات في الشرق الأوسط. أما طارق، فيتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 14 عاماً في مجال القيادة التقنية في اليابان ومنطقة الشرق الأوسط، ويقود اليوم الرؤية التقنية للشركة بصفته الرئيس التنفيذي للتقنية. وبفضل خبرتهما المشتركة، أصبحت Engagesoft الشريك الموثوق للمؤسسات الرائدة مثل: الزامل للصناعة، إيديتا للصناعات الغذائية، نادك، تكافل الراجحي، جمجوم فارما، بن زقر، جهينة، أسواق التميمي، الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وشركة داون تاون السعودية.

قال إبراهيم الكعبي، مدير رأس المال البشري المؤسسي في شركة الزامل للصناعة: "لقد أصبحت Engagesoft محفّزًا حقيقيًا في رحلتنا نحو تمكين صوت كل موظف. إن مرونة المنصّة تتيح لنا جمع تعليقات قيّمة من مختلف جوانب تجربة الموظف، مما يساعدنا على بناء ثقافة قائمة على التفاعل والنمو والأداء العالي. نحن نعمل حاليًا على توحيد استخدام المنصّة عبر الشركة وتوسيع نطاقها لتشمل تقييمات القيادة، وعمليات التوظيف، وإجراءات إنهاء الخدمة."

وفي شركة إيديتا للصناعات الغذائية، ساعدت تحليلات منصة Engagesoft على تعميق الرؤى الثقافية داخل المؤسسة. قال ماجد تادرس، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والثقافة في شركة إيديتا: "لقد كانت آلية التحليلات في Engagesoft نقطة تحوّل بالنسبة لنا. فقد كشفت لنا كيف يشعر موظفينا حقًا، بينما عمل فريق Engagesoft كشريك حقيقي، يساعدنا على التركيز على التحسينات الصحيحة وتوفير معايير السوق. وكان العنصر البشري لا يقلّ قيمة عن التحليلات المتقدّمة."

علّق عمر طهبوب، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـEngagesoft: "أظهرت الأشهر الأخيرة أن الفرصة السوقية أكبر بكثير وتتحرك بوتيرة أسرع مما كنّا نتوقع. هذا التمويل يمكّننا من تقديم الجيل الجديد من الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر دورة حياة الموظف، بما يرسّخ مكانة الشركة كمنصّة معيارية لثقافة بيئة العمل."

وعلّق إراس مجدوبة، مستثمر في رأس مال الجريء في Silicon Badia قائلًا: "نرى Engagesoft كفرصة استثنائية عند تقاطع السوق المؤسسي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع الطلب العالمي المتزايد على تعزيز تفاعل الموظفين. لقد كسبت الشركة بالفعل ثقة أبرز المؤسسات الإقليمية في مواجهة منافسين عالميين، ومع خططها المستقبلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، نعتقد أنها على أتمّ الاستعداد للتوسّع إقليميًا وعالميًا، لتصبح واحدة من أبرز قصص النجاح في مجال البرمجيات كخدمة (SaaS) في المنطقة. نحن متحمّسون لدعم عمر وطارق وفريقهما في هذه الرحلة."

تتسارع مكانة Engagesoft لتصبح المعيار في تحويل آراء الموظفين إلى نتائج تنظيمية قابلة للقياس. فقد عالجت المنصّة أكثر من 10 ملايين استجابة من الموظفين، وسجّلت المؤسسات التي تستخدمها زيادة متوسّطة في معدّلات التفاعل بنسبة 30% عبر جولات استبيان متعددة. وتُعد الشركة واحدة من قلة من شركات البرمجيات كخدمة (SaaS) التي انطلقت من الشرق الأوسط ونجحت في تحقيق انتشار مؤسسي واسع النطاق، ما يبرهن على قدرتها على المنافسة والفوز أمام اللاعبين العالميين.

ومع وجود عمليات في السعودية ومصر والأردن، تخدم الشركة حاليًا 120 عميلًا مؤسسيًا في سبع دول تشمل: البحرين، قطر، الإمارات، الأردن، مصر، السعودية، وفلسطين. ويعكس هذا الحضور الواسع مكانتها ليس فقط كشركة رائدة في مجالها على مستوى المنطقة، بل أيضًا كواحدة من الشركات الإقليمية القليلة في مجال البرمجيات كخدمة (SaaS) القادرة على المنافسة المباشرة مع الشركات العالمية، وترسيخ معايير جديدة لمشاركة المؤسسات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نبذة عن Engagesoft

Engagesoft هي منصّة برمجيات كخدمة (SaaS) مدعومة بالذكاء الاصطناعي، متخصّصة في تعزيز تفاعل الموظفين وفعالية المؤسسات. تأسست في عمّان عام 2021، ويقع مقرّها الرئيسي اليوم في الرياض. تجمع المنصّة بين الاستبيانات الموثوقة والتحليلات المتقدّمة لمساعدة المؤسسات على الاستماع والفهم واتخاذ الإجراءات استنادًا إلى رؤى القوى العاملة. وتتعاون Engagesoft مع العديد من أبرز الشركات في منطقة الشرق الأوسط لتحويل آراء الموظفين إلى أثر ملموس، ودعم المؤسسات في بناء ثقافات قائمة على النمو والأداء والابتكار.

الموقع الإلكتروني: www.engagesoft.me

للتواصل الإعلامي: press@engagesoft.me

حول Silicon Badia

تُعدّ Silicon Badia شركة استثمار جريء عالمية تستثمر في شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وخارجها. ومع أكثر من 120 استثمارًا وعدد من عمليات التخارج الناجحة في الأسواق الإقليمية والدولية، تتعاون الشركة بشكل فعّال مع روّاد الأعمال لمساعدتهم على التوسّع والنمو. وتكرّس Silicon Badia جهودها لبناء قصص نجاح تنطلق من المحلي إلى العالمي، من خلال دعم المؤسسين الذين يوظّفون المواهب والرؤى الإقليمية لتأسيس شركات قادرة على المنافسة عالميًا.

