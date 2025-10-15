دبي، الإمارات العربية المتحدة - وقّعت شركة دِل تكنولوجيز اليوم مذكرة تفاهم مع شركة إمكود تكنولوجي ذ.م.م. (Emcode Technology LLC) لتعزيز تعاونهما وفتح آفاق جديدة لمبادرات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتُسهم هذه الاتفاقية في دعم أنشطة ومبادرات تُركّز على الذكاء الاصطناعي، مثل ورش العمل وبرامج التدريب والاستشارات وتحديد حالات استخدام، بهدف تعزيز الابتكار في القطاعات الحيوية في الدولة.

وتم توقيع مذكرة التفاهم في دبي خلال معرض جيتكس جلوبال 2025 من قبل جان لوك روينفي، الرئيس التنفيذي لشركة Emcode، ووليد يحيى، مدير عام منطقة جنوب الخليج في دِل تكنولوجيز. شهد مراسم التوقيع السيد عبد الله السويدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة يو اكس اي، ومحمد أمين، النائب الأول لرئيس شركة دِل تكنولوجيز في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

وتعد Emcode Technology شركة إماراتية رائدة في دمج الذكاء الاصطناعي القادر (ACI) وإنترنت الأشياء الصناعية (IIoT) وتحليلات البيانات الضخمة، لتوفير أنظمة أمنية متطورة وتحول رقمي قائم على الابتكار. وسوف تساهم دِل تكنولوجيز من خلال هذا التعاون، بخبرتها التقنية لمساعدة Emcode على تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لعملائها الرئيسيين، بما في ذلك شرطة دبي، وشرطة الشارقة، وهيئة دبي للتطوير، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية.

وتُمثل مذكرة التفاهم هذه التزامًا مشتركًا بمساعدة المؤسسات على تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لحل التحديات المعقدة وتحقيق نتائج تحويلية. ويسعى هذا التعاون إلى تحقيق تطورات ملموسة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتوفير استراتيجيات عملية لدعم القطاعات الحيوية، من خلال مواءمة الخبرات والموارد المتاحة.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال جان لوك روينفي، الرئيس التنفيذي لشركة Emcode:

"نحن في Emcode، نؤمن بأن القوة التحويلية للتكنولوجيا تكمن في تطويرها وتطبيقها بشكل استراتيجي. ونهدف من خلال الجمع بين خبرة دِل تكنولوجيز وحلولنا المبتكرة، إلى إعادة تعريف دور الذكاء الاصطناعي في قيادة التحول الرقمي في جميع أنحاء دولة الإمارات. كما أننا معًا، نلتزم بتحقيق أثر ملموس من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تتماشى مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد رقمي ديناميكي".

من جانبه، قال وليد يحيى، مدير عام شركة دِل تكنولوجيز لمنطقة جنوب الخليج: "تواصل دِل تركيزها على تقديم حلول متطورة وقابلة للتطوير تُمكّن المؤسسات من تحقيق أهدافها في التحول الرقمي. وسوف يتيح لنا التعاون الوثيق مع Emcode دعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات في مجال الابتكار والتحول الرقمي".

