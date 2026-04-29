القاهرة – أعلنت شركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست (CPME) اول شركة لغرض الاستحواذ SPAC في السوق المصرية ، المقيدة بالبورصة المصرية تحت كود CPME.CA، موافقة مجلس إدارتها من حيث المبدأ على المضي قدمًا في إجراءات الاستحواذ على حصة حاكمة قد تصل إلى كامل أسهم رأس مال شركة EIH Consulting ش.م.م وشركاتها التابعة، وذلك في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز حضور الشركة في قطاع الخدمات المالية غير مصرفية، وعلى رأسها قطاع المعادن النفيسة والخدمات المالية المرتبطة به.

وتُعد شركة EIH Consulting من الكيانات الرائدة في مجال الاستثمار وتداول المعادن النفيسة في السوق المصرية، كما كانت من أوائل الشركات التي أطلقت منصة رقمية متخصصة في هذا النشاط تحت العلامة التجارية «منجم»، والتي تتيح تداول المعادن النفيسة لصالح المؤسسات وصناديق الاستثمار والأفراد.

وبموجب القرار، تم تفويض العضو المنتدب لشركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست، أو من يفوضه، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للبدء واجراءات الفحص النافي للجهالة وإتمام المفاوضات المتعلقة بالصفقة، وتحديد هيكلها النهائي، سواء من خلال استحواذ نقدي أو عبر مبادلة أسهم، على أن يتم عرض نتائج تلك المفاوضات على مجلس الإدارة لاعتمادها.

كما قررت الشركة تكليف شركة Gravition Financial Advisory بصفة مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركة المستهدفة بالاستحواذ، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة.

وفي هذا السياق، قال ماجد شوقي، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس في كاتليست بارتنرز ميدل إيست، إن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لاستراتيجية الشركة الهادفة إلى الاستثمار في القطاعات ذات الإمكانات العالية والقادرة على تحقيق نمو مستدام وقيمة مضافة طويلة الأجل، مؤكدًا أن EIH Consulting تمثل نموذجًا واعدًا يجمع بين الخبرة التشغيلية والرؤية المستقبلية، خاصة في قطاع المعادن النفيسة الذي يشهد اهتمامًا متزايدًا محليًا وإقليميًا.

وأضاف أن الشركة تسعى من خلال هذه الصفقة المحتملة إلى توظيف خبراتها الاستثمارية وشبكتها الإقليمية لدعم خطط التوسع، وتعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات المالية المرتبطة بالذهب والمعادن النفيسة، بما يواكب التطورات المتسارعة في الأسواق.

ومن جانبه، قال سامح الترجمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة EIH Consulting، إن الشركة تتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الاستثمارية الواسعة التي تتمتع بها كاتليست بارتنرز، بما يدعم خططها المستقبلية ويعزز وتيرة التوسع، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل محطة محورية في مسيرتها نحو مرحلة جديدة من النمو والتوسع.

وأكدت الشركة أن إتمام الصفقة يظل مرهونًا بنتائج المفاوضات الجارية، واستيفاء إجراءات الفحص النافي للجهالة، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.

نبذة عن كاتليست بارتنرز ميدل ايست CPME:

تعد شركة كاتليست بارتنرز ميدل ايست اول شركة لغرض الاستحواذ SPAC في السوق المصرية وتم تداول أسهمها في ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥ بعد قيدها في البورصة المصرية في ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ كأول شركة لغرض الاستحواذ في البورصة المصرية

نبذة عن EIH Consulting:

تأسست الشركة في عام 2019، وهي شركة استثمارية تركز على منظومة صناعة المعادن الثمينة والذهب في مصر، وتستهدف الاستثمار في مجالات تداول المعادن الثمينة، والخدمات اللوجستية، والمنتجات الرقمية، وصناعة السوق للمعادن الثمينة، والمنتجات المالية غير المصرفية المدعومة بالذهب، بالإضافة إلى المنتجات الاستثمارية المدعومة بالذهب أو الهجينة التي تجمع بين الذهب وأدوات أسواق المال.

