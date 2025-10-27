الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: تركت شركة "أومودا وجايكو" (OMODA & JAECOO)، العلامة التجارية العالمية الفاخرة للسيارات التي تعيد تعريف مفاهيم التنقل الذكي والمستدام، انطباعاً لافتاً خلال مشاركتها في معرض تنقّل المستقبل "إيفولف 2025" (Evolve Future Mobility Show – EFMS)، الذي استضافه مركز إكسبو الشارقة في الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر 2025.

وبصفتها الراعي الذهبي للمعرض، الذي يعدّ الحدث الأبرز والمنصة المتخصصة الرائدة في مجال النقل الكهربائي والمستدام في منطقة الشرق الأوسط، جددت "أومودا وجايكو" (OMODA & JAECOO) التزامها الراسخ بدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتسريع التحوّل نحو تبني حلول التنقل النظيفة والأكثر ذكاء.

استضاف معرض تنقل المستقبل (EFMS 2025) أكثر من 200 عارض من كبرى شركات السيارات الكهربائية إلى جانب أكثر من 5 آلاف زائر، حيث جمع تحت سقف واحد نخبة من رواد القطاع والمبتكرين وصناع السياسات ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف أحدث التطورات التي تساهم في تشكيل مستقبل تقنيات التنقل، لا سيما المركبات الكهربائية والهجينة. يتوافق هذا الحدث المرموق مع أهداف رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 10 ملايين طن بحلول عام 2050، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للنقل المستدام.

وخلال الحدث، خطفت "أومودا وجايكو" (OMODA & JAECOO) الأضواء وأسرت الحضور مع الإطلاق العلني لسيارتها الكهرباية من طراز JAECOO J7 SHS بتقنية Super Hybrid System (SHS) المبتكرة، إلى جانب الكشف للمرة الأولى في المنطقة عن أقوى طراز هجين للعلامة التجارية حتى اليوم، JAECOO J8 SHS، الجديد بالكامل، والمعتمد على تقنية (SHS)، ما يمثل محطة بارزة في مسيرة العلامة التجارية القائمة على الابتكار. ويدمج الطرازان تقنية نظام الدفع الهجين الفائق (SHS)الخاصة بالعلامة التجارية، والتي تمثل إنجازاً رائداً يجمع بين الأداء العالي وكفاءة استهلاك الوقود والإدارة الذكية للطاقة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) الفاخرة.

هذا وقد شكّل جناح "أومودا وجايكو" (OMODA & JAECOO) نقطة جذب بارزة خلال معرض تنقّل المستقبل (EFMS 2025)، واستقطب اهتماماً واسعاً من وسائل الإعلام والمؤثرين وعشاق السيارات المتشوّقين لاكتشاف التقنيات المستقبلية التي تعرضها العلامة التجارية.

وفي معرض تعليقه، قال شون شو، الرئيس التنفيذي لشركة السيارات العالمية "أومودا ودايكو" (OMODA&JAECOO Automobile International): "تشكّل مشاركتنا في معرض تنقّل المستقبل (EFMS 2025) بصفة الراعي الذهبي دليلاً راسخاً على على التزامنا بمبادىء الاستدامة والابتكار والتصميم المرتكز على المستخدم. كما يعكس الإطلاق الأول لطرازي سيارات JAECOO J7 SHS الكهربائية (بتقنية Super Hybrid System) سيارات JAECOO J8 SHS الهجينة (بتقنية Super Hybrid System)، سعينا المتواصل لتحقيق مهمتنا المتمثّلة في قيادة التحوّل نحو حلول النقل المتطورة والمستدامة والصديقة للبيئة في المنطقة."

وفي إنجاز يعزّز زخمها العالمي، حصدت الشركة الأم لشركة "أومودا وجايكو" (OMODA & JAECOO) في وقت سابق من هذا العام المرتبة 233 في قائمة "فورتشن جلوبال 500" لعام 2025، وتجاوزت صادراتها العالمية حاجز الـ5 ملايين سيارة. ويؤكد هذا الإنجاز المزدوج المرموق (Dual 500) على النمو العالمي المتسارع الذي تحققه المجموعة والتزامها المتواصل بالابتكار في صناعة السيارات العالمية.

من خلال حضورها اللافت وعروضها المبتكرة في معرض تنقل المستقبل (EFMS 2025) لهذا العام، رسّخت "أومودا وجايكو" (OMODA & JAECOO) ريادتها في قطاع مركبات الطاقة الجديدة (NEV) الذي يشمل السيارات الكهربائية والهجينة. كما سمحت لها هذه المشاركة في تعزيز حضورها ودورها الرائد في دفع عجلة التقدّم في مجال التنقل المستدام في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

