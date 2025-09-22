القاهرة، وقّعت شركة السويدي (EDTech)، وشركة بيرسون FTSE: PSON.L، الشركة العالمية الرائدة في مجال التعلم مدى الحياة ، مذكرة تفاهم ليصبحا شريكين رسميين في مصر، بهدف تعزيز التعليم الفني والمهني القائم على المهارات.

وتعتزم شركة السويدي (EDTech) تقديم شهادات "BTEC" و"Higher National" المعترف بهما عالميًا من "بيرسون" في مراكزها التعليمية المعتمدة في جميع أنحاء البلاد، حيث يتم تطوير واعتماد مؤهلات "BTEC" و"Higher National" من قبل شركة بيرسون بالشراكة مع نخبة من الأكاديميين وأصحاب العمل والحكومات، لضمان توافق المحتوى مع احتياجات سوق العمل. وتدعم هذه المؤهلات الطلاب من خلال خبرات تعليمية تطبيقية وعملية في كل خطوة من مسيرتهم المهنية، سواء اختاروا التوجه مباشرة إلى سوق العمل أو استكمال دراساتهم العليا.

وبموجب الشراكة الجديدة، سيتاح للطلاب في مصر فرصة الحصول على هذه المؤهلات في مجموعة من المستويات المختلفة وفي تخصصات مثل الهندسة، والإنشاءات، والرعاية الصحية والاجتماعية، مما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للتعليم الفني والمهني. كما تضع مذكرة التفاهم إطارًا أوسع للطرفين لاستكشاف المزيد من سبل التعاون في مجالات التعليم الثانوي والفني والعالي، بهدف دعم مسارات تنمية المواهب الإقليمية والنماذج التعليمية المتوافقة مع احتياجات الصناعة.

تم التوقيع في المقر الرئيسي لشركة السويدي إليكتريك بحضور المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء شركة السويدي إليكتريك، والسيدة جين بيكر، نائب الرئيس لشؤون شهادات BTEC البريطانية والدولية والشهادات الوطنية العليا في بيرسون.

وفي تعليقها على توقيع الاتفاقية، قال المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء شركة السويدي اليكتريك : “تُعد هذه الشراكة الاستراتيجية مع بيرسون قفزة نوعية في مهمتنا لتقديم خدمات تعليمية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. فمن خلال الجمع بين فهمنا لاحتياجات السوق الإقليمية وخبرة بيرسون العالمية، نعمل على بناء نظام بيئي لتنمية المواهب والكوادر الماهرة، مع ترسيخ مكانة مصر كمركز رائد للتعليم القائم على المهارات والمعترف به عالميًا. كما نوفر عبر برامج BTEC ودبلومات HNC/HND ومراكز اختبار PTE وVUE، بالإضافة إلى أنظمة التقييم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مسارات تعليمية ومهنية معترفًا بها عالميًا، مع تقديم تجارب تعليمية مبتكرة وشخصية”.

بينما قالت جين بيكر، نائب الرئيس لشهادات "BTEC" و"Higher National" في المملكة المتحدة والعالم بشركة بيرسون: "نحن فخورون بالتعاون مع السويدي EDTech لدعم أهدافها الطموحة في تعزيز التعليم القائم على المهارات والمشروعات في مصر والمنطقة. فبرامج BTEC والدرجات العليا الوطنية هي مؤهلات مهنية تركز على تزويد الطلاب بالمهارات التي يقدّرها أصحاب العمل الدوليون والجامعات على حد سواء. وتمثل هذه المذكرة بداية شراكة واعدة تعزز التعليم المرتكز على المهارات في المنطقة."

عن شركة بيرسون:

في بيرسون، هدفنا بسيط: مساعدة الناس على تحقيق الحياة التي يتخيلونها من خلال التعلم. نحن نؤمن بأن كل فرصة للتعلم هي فرصة لاختراق شخصي جديد. ولهذا السبب يلتزم نحو 18,000 موظف في بيرسون بإنشاء تجارب تعليمية نابضة بالحياة وثرية، مصممة لإحداث تأثير ملموس في الحياة الواقعية. نحن شركة التعلم مدى الحياة الرائدة عالميًا، نخدم العملاء في ما يقرب من 200 دولة من خلال المحتوى الرقمي، والاختبارات، والمؤهلات، والبيانات. فالتعلم بالنسبة لنا ليس مجرد ما نقوم به، بل هو جزء من هويتنا. زورونا عبر: plc.pearson.com

