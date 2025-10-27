القاهرة – أعلنت شركة سوماباي، الوجهة السياحية الرائدة في مصر على ساحل البحر الأحمر، عن توقيع اتفاقية تعاون جديدة مع شركة إيديكس(EDECS)، إحدى أبرز شركات الهندسة والمقاولات الإقليمية، لإطلاق مشروع جديد لتوسعة وتطوير المارينا الحالية. ومن خلال هذه الشراكة، ستتولى شركة EDECS تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المارينا في سوماباي، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية البحرية وتوسيع طاقة استيعاب المرسى لليخوت الفاخرة.

يأتي هذا التعاون استكمالًا للشراكة الناجحة بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية السابقة، وتُعد شركة إيديكس، بخبرتها الممتدة لثلاثة عقود في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، شريكًا استراتيجيًا موثوقًا لتنفيذ هذا المشروع. ويهدف المشروع الجديد إلى توسيع المارينا بنحو 72,130 متر مكعب إضافيًا بطاقة استيعابية تصل إلي 260 يخت، لاستيعاب المزيد من الزوار والضيوف وتقديم أفضل تجربة ممكنة لهم. ومن المقرر أن يشمل المشروع تحديث البنية التحتية القائمة، بالإضافة إلى إنشاء امتداد جديد لمرافق المارينا الحالية، بما يسهم في ترسيخ مكانة سوماباي كوجهة بحرية رائدة على ساحل البحر الأحمر، ويؤكد التزامها المستمر بتطوير مرافقها لتقديم تجربة فريدة لزوارها.

وفي هذا السياق، صرّح المهندس إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات سوماباي للتنمية السياحية، قائلًا: "يُمثل هذا المشروع باستثمارات خطوة جديدة ضمن خططنا لتطوير سوماباي كوجهة عالمية متكاملة، حيث نحرص باستمرار على رفع كفاءة المرافق وتوسيع قدرات المارينا بما يلبي الطلب المتزايد من زوارنا ويعزز مكانة سوماباي كواحدة من أبرز الوجهات البحرية في المنطقة. كما نسعى إلى توسيع نطاق خدماتنا، حيث تُعد تجربة الزوار وجودة المرافق من أهم أولوياتنا. ونحن كذلك حريصون على الاستفادة من الجمال الطبيعي الفريد للمنطقة بما يعزز جاذبيتها واستدامتها. ويسعدنا التعاون مجددًا مع شركة EDECS، التي تمتلك خبرة واسعة في تنفيذ مشروعات بحرية استراتيجية بمعايير عالمية، ونؤمن بأن هذا المشروع سيضيف قيمة استثنائية للمنتجع، بما يتماشى مع رؤيتنا لتقديم تجارب لا تُنسى لضيوفنا من جميع أنحاء العالم."

من جانبه، علق الدكتور محمود حسنين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة EDECS، معربًا عن فخره بتولي الشركة تنفيذ هذا المشروع الحيوي في سوماباي، قائلًا: “نعتز بالثقة التي أُوُليَت لـ EDECS لتنفيذ هذا المشروع المتميز، والذي يعكس مكانتها كشريك موثوق في مجالات الأعمال البحرية وتطوير المراسي السياحية. وتلتزم الشركة بتنفيذ توسعة استثنائية ترتقي بمعايير الجودة لتتجاوز المقاييس الدولية، بما يسهم في تعزيز مكانة منطقة البحر الأحمر لتكون واحدة من أرقى الوجهات السياحية العالمية.”

ويعكس هذا المشروع التزام EDECS بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والاستدامة في جميع مراحل التنفيذ، اعتمادًا على كوادرها الفنية المتخصصة وخبرتها الممتدة في كبرى المشاريع البحرية في مصر والمنطقة.

ومن الجدير بالذكر أن شركة إيديكس تُعد من أبرز مجموعات الهندسة والمقاولات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في تنفيذ المشروعات البحرية والإنشائية الكبرى، حيث أنجزت الشركة أعمالًا بارزة في الموانئ والجسور وشبكات الري والبنية التحتية في مصر والمنطقة. ويجسد مشروع توسعة المارينا أحدث خطوة في استراتيجية سوماباي طويلة الأمد لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز تجربتها السياحية، بما يتماشى مع رؤيتها لتصبح الوجهة الأولى لعشاق البحر والرفاهية في مصر والمنطقة.

نبذة عن سوماباي:

تُعد سوماباي وجهة سياحية رئيسية في مصر، تتمتع بموقع مميز على ساحل البحر الأحمر(على بعد 20 دقيقة فقط بالسيارة من مطار الغردقة الدولي و4 ساعات بالطائرة من أوروبا الوسطى).

تقع سوماباي على مساحة 10 ملايين متر مربع، ويحيط بها البحرمن ثلاث جهات. تضم سوماباي 5 منتجعات فندقية فاخرة بالإضافة لمجموعة مميزة من المباني السكنية. يعد موقع سوماباي الاستثنائي بالإضافة لوسائل الراحة المتميزة تجربة فريدة للأصدقاء والعائلة.

يتميز موقع المنتجع ببعض الشواطئ الرملية في البحر الأحمر وإطلالات بانورامية على الجبال الصحراوية والسماء الزرقاء. الفنادق الفاخرة وملعب غاري بلاير لبطولات الغولف وسبا شامل ومركز ثالاسو ومركز للغوص وركوب الأمواج بالطائرة الورقية كلها تجعل من سوماباي المكان المثالي للاسترخاء والاستجمام.

نبذة عن شركة إيديكس (EDECS):

"إيديكس" (EDECS) هي مجموعة إقليمية رائدة في مجال الهندسة والمقاولات، تتمتع بخبرة تزيد عن ثلاثة عقود في التنفيذ عبر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. تعمل المجموعة وفق نموذج EPC (الهندسة والمشتريات والإنشاء)، وتقدم حلولاً متكاملة (Turnkey solutions) بدءاً من التخطيط والمشتريات وصولاً إلى التشييد، التشغيل التجريبي، والتسليم النهائي.

نحن نقدّم خبرة مؤكدة تعمل على تحسين التصميم، وتبسيط عملية التسليم، وضمان تحقيق كل مشروع لأقصى درجات الكفاءة، والتنفيذ في الوقت المحدد، والأداء المستدام. ينصب تركيزنا الأساسي على الأعمال البحرية والبنية التحتية، مع التركيز بشكل خاص على تطوير المراسي السياحية. وفي حين تظل المشاريع البحرية هي جوهر عملياتنا، فإن قدراتنا تمتد أيضاً لتشمل الطرق والجسور، وتطوير السكك الحديدية، ومشاريع الري والمياه، وأعمال الحفر والتسوية، والمباني، مما يتيح تقديم حلول متكاملة تلبي الاحتياجات المتطورة للمنطقة.

أنجزت إيديكس أكثر من 10 كيلومترات من الأرصفة وأكثر من 1.85 مليون متر مربع من أعمال البنية التحتية. بفضل ثقة الحكومات والمشغلين العالميين الرائدين للموانئ، تجمع "إيديكس" بين الانضباط وبعد النظر لتقديم بنية تحتية تعزز الاتصال، وتوسع القدرة التجارية، وتدعم أهداف التنمية طويلة الأجل للمنطقة.

تحافظ "إيديكس" على بصمة قوية لها في جميع الموانئ الاستراتيجية المصرية، مما يضمن التغطية على مستوى الدولة والدعم المباشر للبوابات التجارية الرئيسية للبلاد."

