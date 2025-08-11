د. احمد جلال: المسئولية المجتمعية أحد الأركان الرئيسية في استراتيجية البنك لدورها الفعال في تنمية وخدمة المجتمع

عل إسماعيل: التعاون مع البنك يمثل نموذجًا حقيقيًا لتكامل القطاع المصرفي مع المجتمع المدني في خدمة المواطنين

القاهرة: أعلن EBank الرائد في تقديم الخدامات المالية والمصرفية، عن تجديد شراكته الناجحة مع مؤسسة الدكتور إبراهيم أ. بدران الطبية الخيرية، للعام السادس على التوالي، وذلك بهدف الاستمرار في تقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة للمناطق الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية، من خلال القوافل الطبية، والعيادات المتنقلة، وحملات التوعية الصحية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك التي تستهدف دعم المسؤولية المجتمعية وتعزيز مبادئ التنمية المستدامة، من خلال المبادرات التي تركز على تمكين المجتمعات وتوفير خدمات أساسية مثل الرعاية الصحية، بما يتماشى مع رؤية البنك في إحداث تأثير إيجابي ومستدام في حياة الأفراد والمجتمع.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لمسيرة شراكة ملهمة، والتي انطلقت في عام 2020، وأسفرت على مدار خمسة أعوام عن تحقيق تأثير ملموس، حيث أسهم التعاون المشترك مع المؤسسة في الوصول إلى آلاف المواطنين في المناطق النائية، وتقديم خدمات رعاية صحية تتسم بالكرامة، والجودة، والإنسانية.

يعكس تجديد EBank شراكته مع مؤسسة الدكتور إبراهيم أ. بدران الطبية الخيرية حرصه على الشراكة الملهمة مع المؤسسة، والتي بدأت في عام 2020، ونجحت على مدار خمسة أعوام في تحقيق أثر ملموس، حيث أسهم التعاون في الوصول إلى آلاف المواطنين في المناطق النائية، وتقديم خدمات رعاية صحية تتسم بالكرامة، والجودة، والإنسانية.

وخلال فترة التعاون التي امتدت لخمسة أعوام منذ 2020 وحتى 2024، استطاعت هذه الشراكة أن تُحدث أثرًا واسع النطاق في مجال الرعاية الصحية، حيث نجحت في تقديم الخدمات العلاجية لـ 26548 مريضًا، لتتجاوز بذلك الأهداف الموضوعة بنسبة 128%. كما تم تنفيذ 16 قافلة طبية و57 يوم تشغيل للعيادات المتنقلة، إلى جانب تنظيم حملات توعية صحية استفاد منها أكثر من 10500 شخص في 43 قرية.

وشملت الخدمات الطبية والتوعوية 8 محافظات هي: بني سويف، والفيوم، والجيزة، والإسماعيلية، وأسوان، والبحيرة، والقليوبية، والشرقية، ليصل بذلك إجمالي عدد المستفيدين من المبادرة إلى أكثر من 37 ألف مواطن في مختلف أنحاء الجمهورية.

ويجسد تجديد التعاون في عام 2025 التزامًا مشتركًا بمواصلة التوسع في تقديم الخدمات الصحية للمناطق الأكثر احتياجًا، حيث تهدف الشراكة هذا العام إلى تغطية محافظات أسوان، والجيزة، والمنيا، من خلال تنفيذ 3 قوافل طبية، وتشغيل العيادات المتنقلة على مدار 45 يومًا، وذلك بهدف تقديم خدمات علاجية لـ7500 مريض، إلى جانب تقديم التوعية الصحية لأكثر من 5600 مواطن.

وقال الدكتور أحمد جلال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، بأن المسئولية المجتمعية تمثل أحد الأركان الرئيسية في استراتيجية البنك، إيمانا منه بدورها الفعال في تنمية وخدمة المجتمع وبناءه مع التأثير فيه، وايمانا بضرورة وأهمية استمرار المساهمات المتعددة المختلفة والمتنوعة في تطوير البيئة المحيطة، وبالأخص في مجال الصحة.

وأضاف: "البنك حريص على الاستمرار في دعم المنشآت والمؤسسات الصحية والمستشفيات، مع التكفل برعاية العديد من الحالات المرضية المختلفة وتوفير العلاج والأجهزة الطبية والعلاجية أو الاستكشافية وكذلك الأجهزة التعويضية".

وأوضح: "هذه الشراكة تؤكد على الدور الحيوي الذي يقوم به البنك في دعم المبادرات المجتمعية ذات التأثير المباشر، انطلاقًا من إيمانه بأن الصحة حق أساسي لكل إنسان، وأن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الحقيقي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة".

أعربت السيدة علا إسماعيل المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة الدكتور إبراهيم أ. بدران الخيرية عن فخرها بتجديد التعاون مع EBank. وقالت: "هذا التعاون المستمر مع البنك يمثل نموذجًا حقيقيًا لتكامل القطاع المصرفي مع المجتمع المدني في خدمة المواطنين". وأضافت: "تمكنا سويًا خلال السنوات الماضية من الوصول إلى آلاف المرضى في القرى والمناطق النائية، وتقديم خدمات صحية تنقذ الحياة وتمنح الأمل".

وأكدت: "هذه الشراكة ساهمت في زيادة قدرتنا على توسيع نطاق خدماتنا والوصول إلى مزيد من المحتاجين. ونتطلع في العام الجديد إلى تحقيق أثر ملموس يعزز من جودة حياة الأفراد، وباسم كل مريض استطعنا أن نصل إليه ونحدث فرقًا في حياته، نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى EBank على ثقته المتجددة ودعمه المستمر".

نبذة عن البنك المصري لتنمية الصادرات:

أنشئ البنك المصري لتنمية الصادرات عام 1983 بهدف العمل على تنمية الصادرات المصرية ودعم بناء قطاع تصديري زراعي وصناعي وتجاري وخدمي، وسريعا ما أصبح البنك الذراع التمويلية الرئيسية للعملية التصديرية في مصر، واستطاع البنك بأدائه المتميز وسياساته المعتمدة على تنويع استثماراته، أن ينمو ويزدهر ويحقق الكفاءة الائتمانية والمركز المالي القوي، الأمر الذي جعله يحوز على ثقة المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالإضافة إلى ثقة المؤسسات المالية المحلية والدولية.

ويقوم البنك المصري لتنمية الصادرات بدور محوري في دعم المصدرين المصريين وتيسير وصول المنتج المصري إلى الأسواق العالمية، من خلال التوسع في تمويل المشروعات التصديرية ومشروعات إحلال الواردات، والقيام بالمشاركة في القروض المشتركة لهذه المشروعات والمساهمة في رؤوس أموالها، وتمتد خدمات البنك لتشمل توفير كافة الأدوات التمويلية والمصرفية الأخرى للمصدرين وكافة عملائه. كما يقوم البنك بتقديم باقة متنوعة من المنتجات المصرفية الادخارية والاستثمارية والالكترونية للأفراد والشركات، بأسعار تنافسية لتلبية كافة احتياجات العملاء المختلفة.

نبذة عن مؤسسة إبراهيم أ. بدران - مؤسسة طبية خيرية:

تأسست مؤسسة إبراهيم أ. بدران عام 2014 كمؤسسة طبية غير هادفة للربح، على يد أسرة الطبيب الراحل د. إبراهيم بدران، وبمبادرة من أصدقائه وزملائه، بهدف استكمال رسالته الإنسانية في توفير الرعاية الصحية لمن لا يستطيع تحمّل تكلفتها. تنطلق المؤسسة من إيمان راسخ بأن الصحة حق وليست رفاهية، وتعمل وفق شعارها: "بنعالج لأبعد نقطة في مصر"، لضمان وصول الخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء الجمهورية. وخلال 11 عامًا من العمل، نفّذت المؤسسة أكثر من 910 قافلة طبية في 26 محافظة، وقدّمت خدماتها لما يزيد عن 926,000 مريض، وأسهمت في إجراء 2,100 عملية جراحية وتحقيق 8,000 إحالة جراحية، بدعم من فريق طبي متخصص في أكثر من 17 تخصصًا، وبمساندة أكثر من 1,800 متطوع. كما نجحت المؤسسة في تأسيس 10 عيادات طبية ثابتة تقدم خدمات مستمرة للفئات الأكثر احتياجًا في المناطق الريفية. وتُعد الشراكة مع EBank واحدة من أكثر شراكات المؤسسة استدامة وتأثيرًا، حيث تدخل الآن عامها السادس.

