مجموعة "e7" تبرم شراكة استراتيجية مع شركة " سيفن آي القابضة" المتخصصة في التقنيات الحكومية ومقرها الإمارات، والتابعة لشركة "سيكبا" السويسرية الرائدة عالمياً في مجال التقنيات الحكومية الموثوقة. الشراكة تهدف إلى تطوير وتعزيز منصات التقنية السيادية في إطار الأعمال بين الحكومات، مما يمكن كلتا الشركتين من التوسع في أسواق جديدة وتقديم محفظة شاملة من الحلول الموثوقة والأمنية وتقديمها للحكومات في جميع أنحاء العالم.

التعاون سيحفز الابتكار عبر مسارات رئيسية تشمل تحسين الإيرادات الوطنية، والتحقق من الامتثال للمعايير، وحماية العلامات التجارية، ومنع الاحتيال.

مجموعة "e7" و" سيفن آي القابضة" ستوحدان خبراتهما لتوفير منصات متطورة تدعم الحكومات عبر مجموعة من حلول الهوية، بما في ذلك إدارة الهوية، والطباعة الأمنية، وحلول التغليف والتعبئة المستدامة، والطباعة التجارية، والحلول التعليمية، وتحسين الإيرادات الوطنية، وتقنيات مكافحة التزوير، وحماية الموارد الطبيعية، وغيرها الكثير.

الاتفاقية تمثل إنجازاً هاماً لتعزيز الحضور الدولي لكلتا الشركتين وتؤكد التزامهما المشترك بالابتكار، مع توفير حلول أمنية وسيادية قابلة للتطوير تسهم في تمكين الحكومات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام بالاستفادة من بنية تحتية تكنولوجية قوية.

الشراكة تشكّل ركيزة رئيسية لتنفيذ استراتيجية مجموعة "e7" في دعم النمو العضوي، حيث تضمن لها الاستفادة من قدرتها الإنتاجية المستقبلية بمجال طباعة الطوابع الضريبية، وتمكنها من دخول أسواق جديدة لتعزيز حضورها العالمي عبر سلسلة قيمة حلول الهوية، وتسهم في دفع عجلة التطوير المشترك للتقنيات المبتكرة والمتطورة في مجال حلول الهوية.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "e7" ش.م.ع ("e7" أو "المجموعة")، المزود الرائد في مجال حلول الهوية وخدمات تعزيز الوجود للعلامات التجارية من خلال منتجاتها وحلولها المتكاملة، اليوم عن إبرام شراكة استراتيجية مع " سيفن آي القابضة"، الشريك الإقليميلشركة "سيكبا" السويسرية. وسيمكن هذا التعاون الشركتين من الاستفادة من محفظة كل منهما في مجال حلول الهوية والمصادقة، وتعزيز الشراكة بينهما في مجالات البحث والتطوير، وتسريع وتيرة الابتكار عبر مجموعة واسعة من التطبيقات الأمنية والسيادية، بما في ذلك التحقق من الهوية وحماية العلامات التجارية ومنع الاحتيال.

تعد الشراكات الاستراتيجية العالمية أبرز محركات النمو العضوي لمجموعة "e7"، وهي تهدف إلى تعزيز أوجه التكامل التجاري، والاستفادة من التقنيات المتكاملة، وتبادل الإمكانيات، وتعزيز جهود البحث والتطوير والابتكار المشتركة. وتشكل هذه العلاقات التعاونية ركيزةً رئيسية في استراتيجية مجموعة "e7" لتوسيع نطاق حضورها العالمي وضمان مواكبة حلولها للمستقبل، بما يلبي الاحتياجات المتطورة للحكومات في جميع أنحاء العالم. وبموجب هذه الاتفاقية، ستكون مجموعة "e7" شريكاً استراتيجياً لشركة " سيفن آي القابضة" في مجالات متعددة، بما في ذلك:

الطباعة الأمنية عالية الإنتاجية: ستوفر مجموعة "e7" قدرة إنتاجية كبيرة مؤهلة لطباعة 6 مليارات طابع ضريبي سنوياً، مما يوفر لعملاء " سيفن آي القابضة" حلولاً عالمية الطراز تستند إلى نظام "سيكبا تريس" للتتبع والتعقب. التعاون لدخول أسواق جديدة: ستعمل الشركتان معاً على اغتنام الفرص في الأسواق ذات الاهتمام المشترك، مستفيدتين من محفظة حلولهما المشتركة لدعم الشراكات الاستراتيجية بين الحكومات والقنوات التجارية الأخرى. التعاون في مجالات الابتكار والبحث والتطوير: ستركز هذه الشراكة على دفع جهود البحث والتطوير المشتركة لتقنيات حلول الهوية المتطورة، والتي تشمل الهوية الرقمية، والوقاية من حالات الاحتيال، وتحسين الإيرادات الوطنية، وحلول المصادقة.

تُعد مجموعة e7 شريكاً موثوقاً للعملاء من القطاعين الحكومي والخاص حول العالم في تقديم حلول هوية آمنة (بطاقات الهوية الوطنية، وجوازات السفر، والبطاقات المصرفية، وغيرها)، وتقدم الشركة خدماتها للسلطات الاتحادية في دولة الإمارات ودول رابطة الدول المستقلة وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وتُعد مجموعة e7 من قلائل مزودي حلول الهوية على مستوى العالم الحاصلين على شهادات صناعية متخصصة في تطبيقات الطباعة الأمنية، وذلك من خلال منشأتها التصنيعية المتطورة في أبوظبي، والتي تتمتع بقدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 50 مليون بطاقة هوية وطنية، و14 مليون جواز سفر (تشمل الطاقة الإنتاجية اعتباراً من الربع الأول من عام 2026)، و25 مليون بطاقة مصرفية، و6 مليارات طابع ضريبي (بدءاً من نهاية عام 2025) سنوياً. وفي إطار استراتيجيتها للنمو، تواصل المجموعة تركيزها على توسيع أعمالها في مجال حلول الهوية، لا سيما عبر عمليات استحواذ ملحقة تستهدف مجالات الهوية الرقمية وقدرات تكامل الأنظمة.

وبهذه المناسبة، قال المهندس أحمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة e7: "تمثل شراكتنا الاستراتيجية مع ’7I القابضة‘ - إحدى الشركات الرئيسية التابعة لشركة ’سيكبا‘ - خطوةً جوهريةً في مهمتنا الرامية لتطوير حلول تكنولوجية سيادية على نطاق عالمي. ومن خلال مضافرة جهودنا، فإننا نتمتع بقدرات فريدة لتوفير منصات آمنة ومبتكرة تدعم الحكومات، وتعزز النمو الاقتصادي المستدام في جميع أنحاء العالم. كما يؤكد هذا التعاون على التزام مجموعة e7 بالتميز والريادة في مجال حلول الهوية. ويأتي هذا الإنجاز الاستراتيجي عقب توزيعنا مؤخراً أرباحاً نقدية خاصة بقيمة 800 مليون درهم، مما يعكس قوة موقفنا المالي، والتزامنا المستمر بتقديم قيمة ملموسة لمساهمينا على المديين المتوسط ​​والطويل".

من جانبه، قال إستيبان غوميز نادال، الرئيس التنفيذي في مجموعة e7: "سيمكننا التعاون مع ’7I القابضة‘ من تسريع وتيرة جهودنا بمجال الابتكار، وتوسيع نطاق حضورنا العالمي ليشمل جميع حلول الهوية والأمان. ولا تقتصر أهمية هذا التعاون على كونه يدعم استفادتنا من حصة كبيرة من قدرتنا الإنتاجية المستقبلية من الطوابع الضريبية فحسب، بل إنه يفتح أمامنا أيضاً أسواقاً جديدة، ويمهد الطريق أمام التطوير المشترك لتقنيات جديدة ومبتكرة تُلبي الاحتياجات المُتطورة للحكومات حول العالم. ونحن متحمسون لفرص النمو التي تُتيحها هذه الشراكة لمجموعة e7، والقيمة التي ستُحققها لعملائنا وأصحاب المصلحة لدينا على حدٍ سواء".

وعلق فيليب آمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة"سيكبا" بالقول: "يسرنا أن نشهد التوسع المتواصل الذي تحققه ’ سيكبا‘ في المنطقة من خلال شركة ’ سيفن آي القابضة‘، ولا سيما شراكتها الجديدة مع مجموعة e7 التي تعزز هذه المكانة، كما تعكس التزامنا المشترك بتقديم تقنيات موثوقة تدعم الحكومات حول العالم في حماية إيراداتها، وضمان أمان مواطنيها، وتمكين نموها المستدام".

من جهته، قال وسيم المرقطن، العضو المنتدب لشركة " سيفن آي القابضة": "تعد هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة e7 ركيزة رئيسية في استراتيجية’ سيفن آي القابضة‘ لتأسيس تحالف يجمع الشركات الرائدة في التقنيات الحكومية في دولة الإمارات ضمن رؤية موحدة لدعم الحكومات من خلال حلول سيادية مبتكرة. وعبر تعزيز التعاون بين الحكومات، يُمكننا تزويد الأسواق الناشئة بحلول طويلة الأجل تدعم بنياتها التحتية، بدلاً من أساليب الدعم التقليدية، مما يحقق المواءمة بين المصالح الوطنية والتنمية الاقتصادية المستدامة. ونتطلع إلى العمل مع مجموعة e7 لإطلاق عصر جديد من التعاون والابتكار الذي يصب في خدمة الحكومات حول العالم."

نبذة عن مجموعةe7:

تعد مجموعة e7 (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز المؤشر: e7)، مزوداً رائداً لحلول الهوية والحلول التعليمية تقدم خدمات عالية الجودة لتعزيز الوجود الفعلي للعلامات التجارية من خلال منتجاتها وحلولها المتكاملة والمتمثلة في حلول الهوية، والطباعة، والتعبئة والتغليف، والخدمات اللوجستية، والتوزيع. ويرتكز عرض القيمة الذي تقدمة المجموعة للعملاء على تطبيق نهج متكامل لإدارة الحسابات يركز على العملاء، واستثمار أوجه التكامل بين العمليات لتقديم حلول مميزة ومبتكرة. وتسعى المجموعة إلى تعزيز موقعها كمزود لخدمات متكاملة للعملاء بما في ذلك الحكومات والشركات والمؤسسات المالية، والذين يتوزعون عبر مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، ووسط وجنوب آسيا، وأوروبا، وأمريكا الجنوبية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.E7group.ae..

نبذة عن شركة "7I القابضة":

" سيفن آي القابضة" هي شركة متخصصة في مجال التقنيات الحكومية، تأسست في دولة الإمارات بطموحات عالمية، حيث تقدم حلولاً أمنية وسيادية ، تساعد الحكومات على تحسين الإيرادات الوطنية، ومكافحة عمليات التزوير، وحماية الموارد الطبيعية، وتحديث أنظمة الإدارة العامة. وبصفتها الشريك الإقليمي والاستراتيجي الرسمي لشركة "سيكبا" - الشركة السويسرية الرائدة عالمياً في مجال التقنيات الحكومية الموثوقة، تستفيد " سيفن آي القابضة" من ابتكارات عالمية المستوى مثل نظام "سيكبا تريس" الرقمي، و"حلول سلامة الوقود من سيكبا"، إلى جانب منصات أخرى خاصة. تحظى حلولنا المبتكرة بتقدير مؤسسات عالمية رائدة، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث ساهمت بنجاح في سد الفجوات المالية، وتعزيز الثقة العامة، وتمكين اتخاذ القرارات القائمة على البيانات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.7iholding.ae

نبذة عن شركة "سيكبا"

"سيكبا" هي شركة تكنولوجية سويسرية، تدعم آليات الحوكمة الفعالة وازدهار الدول على المدى الطويل. تُمكّن منصتنا للسيادة عملاءنا من التحقق من أصولهم الحيوية وتأمينها، عبر حلول مُخصصة تستند إلى مايربو من المئة عام من الابتكارات المتطورة في مجالات علوم المواد، والتقنيات الرقمية، والبيانات. يعتمد كل حل من حلول "سيكبا"على علامة مُصممة خصيصاً لكل دولة. وتعمل هذه العلامات الفريدة بمثابة مصدر وحيد للحقيقة، حيث يتم نشرها عبر سلسلة القيمة الكاملة لتوليد رؤى عملية وموثوقة في الوقت الفعلي.

تأسست "سيكبا" عام 1927 ومقرها الرئيسي في سويسرا، وهي تشتهر بتأمين معظم الأوراق النقدية في العالم. ومع عملياتها المنتشرة في خمس قارات، تُقدم منصتها اليوم حلولاً سيادية، لا سيما في مجالات تحسين الإيرادات الوطنية، والتحقق من الهوية، وأمن قطاع الرعاية الصحية، وحماية العلامات التجارية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.sicpa.com

