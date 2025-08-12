أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "e7" ش.م.ع ("e7" أو "المجموعة")، المزود الرائد في مجال حلول الهوية وخدمات تعزيز الوجود للعلامات التجارية من خلال منتجاتها وحلولها المتكاملة، اليوم عن نتائجها المالية المدققة لفترة الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 ("الربع الثاني 2025" و"النصف الأول 2025").

وبهذه المناسبة، قال المهندس أحمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة e7:"يسرنا الإعلان عن فترة ناجحة أخرى في مسيرتنا الحافلة، حيث أحرزنا تقدماً كبيراً في جميع أعمالنا، مدفوعين بنهج قائم على توفير حلول متكاملة. ويعد قرارنا بإعادة 800 مليون درهم إماراتي من الفائض النقدي إلى المساهمين، إلى جانب التزامنا بتوزيع أرباح سنوية لا تقل عن 10 فلوس للسهم الواحد للسنوات المالية 2025-2027، انعكاساً واضحاً لرؤيتنا طويلة الأجل الرامية لخلق المزيد من القيمة والتركيز على تحقيق عوائد مجزية لمساهمينا. ويسرنا التأكيد على التزامنا بتوجيهاتنا المالية المحددة لعام 2025، مدفوعين بالتقدم المحرز حتى تاريخه في هذا العام إلى جانب الانتهاء من النصف الأول بمستوى نمو جيد. ونواصل التركيز على الارتقاء بأعمال المجموعة، وتعزيز حصتنا السوقية وتوسيع نطاقنا الجغرافي، مدعومين بتأمين شراكات مبتكرة ورقمية جديدة ترمي لتعزيز تجربة العملاء ودعم مساعينا التنموية على المديين القصير والطويل".

من جانبه، قال إستيبان غوميز نادال، الرئيس التنفيذي في مجموعة e7:"يعكس أداؤنا المالي في النصف الأول مرونة وقوة نموذج أعمالنا، حيث حققنا نمواً مطرداً وواصلنا التقدم في تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية. وعلى الرغم من تأثر نتائجنا المالية بالتحقيق المرحلي للإيرادات والبنود غير المتكررة، إلا أننا أحرزنا تقدماً ملحوظاً في تعزيز ركائز النمو لعام 2025 وما بعده. ويستمر الزخم الإيجابي في مختلف مجالات أعمالنا، بعد أن أبرمنا عدداً من العقود والشراكات الرئيسية، وعززنا فريقنا القيادي بكفاءات تنفيذية رفيعة المستوى، وأطلقنا عدة مبادرات جديدة ومبتكرة لدفع عجلة النمو. ونظل متفائلين بمستقبل المجموعة، بينما نواصل اغتنام الفرص المعززة للقيمة في قطاع حلول الهوية، حيث نمتلك حالياً مجموعة نشطة من الفرص قيد الدراسة، بالتوازي مع تركيزنا على توسيع حضورنا في دولة الإمارات والأسواق الدولية من خلال النمو العضوي".

نتائج النصف الأول من عام 2025 تعكس التحقيق المرحلي للإيرادات عبر مختلف قطاعات أعمال المجموعة والبنود غير المتكررة

وصل إجمالي إيرادات المجموعة في النصف الأول من عام 2025 إلى 291.6 مليون درهم، بانخفاض قدره 3.1% على أساس سنوي، مقارنةً بـ 300.8 مليون درهم في النصف الأول من العام السابق. ويُعزى هذا الانخفاض الطفيف بشكل رئيسي إلى الأداء القوي في النصف الأول من العام السابق الذي كان مدفوعاً بتوزيع الإيرادات على مختلف القطاعات خلال تلك الفترة.

ووصلت قيمة إجمالي الربح في النصف الأول من عام 2025 إلى 88.0 مليون درهم، وارتفع هامش الربح بواقع 80 نقطة أساس ليصبح 30.2% بالمقارنةً مع 29.4% في النصف الأول من عام 2024. بينما بلغ إجمالي الربح للربع الثاني من العام 62.1 مليون درهم، بهامش ربح قدره 34.9%، وهو ما يتماشى بشكل عام مع المستويات المسجلة في الربع الثاني من عام 2024 والتي بلغت 34.8%، ويُعزى ذلك إلى الجهود والتحسينات التي تبذلها المجموعة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، رغم استقرار الإيرادات.

وانخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون بنسبة 26.6 % على أساس سنوي لتصل إلى 52.0 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025، وبلغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون 17.8% لنفس الفترة. ويُعزى انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون بشكل رئيسي إلى تسجيل مصاريف غير متكررة بقيمة 8 ملايين درهم خلال الفترة، بالإضافة إلى تراجع الإيرادات على أساس سنوي بسبب التحقيق المرحلي للإيرادات عبر قطاعات أعمال المجموعة، ولا سيما في قطاع حلول التعليم. وانخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون بنسبة 25.8% على أساس سنوي لتصل إلى 38.6 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بـ 51.9 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2024، بينما بلغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون 21.7% في الربع الثاني من عام 2025.

كما انخفض صافي الأرباح قبل خصم الضريبة بنسبة 66.5% ليصل إلى 33.6 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بـ 100.2 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024. بينما بلغ صافي الأرباح قبل خصم الضريبة للربع الثاني من عام 2025 ما يصل إلى 12.7 مليون درهم، مقارنة بـ 71.0 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام السابق، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى إعادة تقييم أوامر الشراء (warrants) وفقاً للسعر السوقي.

وصل صافي الأرباح بعد خصم الضريبة إلى 30.6 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 91.1 مليون درهم في النصف الأول من العام السابق. كما وصل صافي الأرباح بعد خصم الضريبة للربع الثاني من عام 2025 إلى 11.6 مليون درهم، مقارنة بـ 64.5 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام السابق.

تتمتع مجموعة e7 بوضع نقدي قوي، حيث تمتلك أرصدة نقدية بقيمة 1,244.4 مليون درهم، دون أي ديون مستحقة بنهاية النصف الأول من عام 2025.

مواصلة التركيز على تقديم قيمة طويلة الأمد للمساهمين وتوسيع محفظة الحلول

تؤكد مجموعة e7 التزامها الراسخ بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على المديين المتوسط والطويل، وذلك عبر تحقيق نمو مستمر في الربحية. ولتحقيق هذه الغاية، تعتزم الشركة توسيع نطاق حلولها المبتكرة، واستكشاف فرص جديدة في الأسواق الناشئة، وتوطيد علاقاتها مع عملائها، مؤكدةً على مكانتها كشريك موثوق.

وفي قطاع حلول الهوية، تُعد e7 شريكاً موثوقاً للعملاء من القطاعين الحكومي والخاص حول العالم في تقديم حلول هوية آمنة (بطاقات الهوية الوطنية، وجوازات السفر، والبطاقات المصرفية، وغيرها)، وتقدم الشركة خدماتها للسلطات الاتحادية في دولة الإمارات ودول رابطة الدول المستقلة وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وتُعد e7 من بين عدد محدود من مزودي حلول الهوية على مستوى العالم الحاصلين على شهادات صناعية متخصصة في تطبيقات الطباعة الأمنية، وذلك من خلال منشأتها التصنيعية المتطورة في أبو ظبي، والتي تتمتع بقدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 50 مليون بطاقة هوية وطنية، و14 مليون جواز سفر (تشمل الطاقة الإنتاجية اعتباراً من الربع الأول من عام 2026)، و25 مليون بطاقة مصرفية، و6 مليارات طابع ضريبي (بدءاً من نهاية عام 2025) سنوياً.

بلغ إجمالي الإيرادات من قطاع حلول الهوية 150.4 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 3.8% على أساس سنوي، مدفوعةً بالأداء القوي خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 16.6% على أساس سنوي خلال هذا الربع. ويُعزى هذا النمو الملحوظ في إيرادات الربع الثاني إلى مواصلة e7 التركيز على توقيع عقود جديدة ضمن هذا القطاع، بما في ذلك عقد لإنتاج جوازات السفر في الشرق الأوسط وعقد طويل الأجل لطوابع ضريبية في شرق أفريقيا. كما حصلت المجموعة على عقود رئيسية لتوريد بطاقات مصرفية في كل من شرق أفريقيا وآسيا الوسطى، ما ساهم في توسيع قاعدة عملائها في القطاع المصرفي. ويأتي ذلك في أعقاب تجديد المجموعة شهادات اعتمادها من "فيزا" و"ماستركارد"، مؤكدةً بذلك امتثالها الدائم لأعلى معايير تصنيع ومعالجة بطاقات الدفع.

وفي إطار حلول الهوية، لا تزال مجموعة e7 ملتزمة بالتوسع في أسواق جديدة في مختلف أنحاء أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط ودول رابطة الدول المستقلة من خلال الشراكات الاستراتيجية بين الحكومات.

بينما بلغت إيرادات حلول الطباعة 89.8 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025، بانخفاض قدره 14.0% على أساس سنوي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التحقيق المرحلي المذكور سابقاً للإيرادات في قطاع التعليم، بعد تجديد العديد من العقود المهمة مع عملاء رئيسيين من القطاعين الحكومي والخاص خلال عام 2024.

وفي المرحلة المقبلة، وفي إطار حلول الطباعة، تستغل e7 كذلك الفرص المتاحة في قطاعات عالية النمو، مثل الفعاليات والكتب الدينية والأنشطة الخارجية. أما في قسم التعليم، فتتوسع e7 خارج نطاق المدارس في دولة الإمارات، لدعم المؤسسات الحكومية والعملاء من القطاع الخاص بمواد تعليمية وتدريبية رقمية. علاوةً على ذلك، لا تزال منصة e7 التفاعلية للقراءة، "كتبي"، تحقق زخماً كبيراً، حيث تمتلك الآن مكتبة تضم 400 قصة باللغتين الإنجليزية والعربية، مما يعزز تمكين الطلاب في جميع أنحاء دولة الإمارات.

أما في قطاع حلول التعبئة والتغليف، فقد بلغت الإيرادات 19.3 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025، مسجلةً نمواً قوياً بنسبة 23.2% على أساس سنوي، وجاء هذا النمو مدفوعاً بإبرام عقود جديدة وتوسيع نطاق التعاون مع العملاء الحاليين، إلى جانب استقطاب عملاء جدد.

كما حصلت المجموعة خلال الفترة ذاتها على الجائزة الفضية لفئة "أفضل مُحوّل لتغليف الكرتون" ضمن جوائز Prime Packaging Awards، وهي إحدى أبرز الجوائز التي تحتفي بالابتكار والتميز في قطاع التغليف بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتواصل e7 تركيزها على تعزيز النمو ضمن قطاع التعبئة والتغليف خلال الفترة المقبلة، بدعم من زيادة حصتها السوقية من خلال استقطاب عملاء جدد في قطاعات رئيسية متنوعة مثل الأغذية والمشروبات، والسلع الاستهلاكية، والسلع الفاخرة، والأدوية، في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وستعزز الشركة ذلك من خلال توسيع نطاق شراكاتها مع عملائها الحاليين، ومن المتوقع أن يُسهم ذلك في دفع عجلة النمو ورفع مستويات الاستخدام التشغيلي لأصول e7.

حقق قطاع الحلول اللوجستية إيرادات بلغت 32.9 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025، بانخفاض قدره 8.5% على أساس سنوي. ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى الأثر غير المباشر الناتج عن جدولية تسجيل الإيرادات في قطاع التعليم، حيث أصبحت حيث تتولى شركة "توزيع" مهمة توزيع المنتجات التعليمية الخاصة بالشركة.

وتواصل المجموعة تركيزها على تعزيز عروض القيمة في مجال الخدمات اللوجستية، من خلال تقديم خدمات ذات قيمة مضافة وتبنّي مبادرات فعالة لتقليل بصمتها البيئية.

تقدم استراتيجي مستمر في النصف الأول من عام 2025 مدفوعاً بالابتكار والمبادرات الرقمية

تواصل المجموعة إحراز تقدم ملموس في أولوياتها الاستراتيجية، حيث أطلقت العديد من المبادرات الرئيسية لتبسيط ورقمنة وتعزيز قدراتها التشغيلية وحلولها المبتكرة، بما في ذلك:

تزويد جوازات سفر جديدة في الشرق الأوسط ضمن عقد يتضمن مزايا أمنية متقدمة، مثل تقنية النافذة الشفافة المتكاملة مع شريحة لاتلامسية، ما يعزز أمن الوثائق ووظائفها

استكشاف فرص تنويع محفظة المنتجات ضمن حلول الهوية، من خلال العروض المبتكرة، بما في ذلك البطاقات المزودة بإضاءة LED وبطاقات مصنوعة من مواد خشبية

تجديد شهادات الاعتماد من "فيزا" و"ماستركارد" ضمن حلول الهوية لبطاقات PVC المعاد تدويرها، وشهادات معايير أمن البيانات في قطاع بطاقات الدفع (PCI DSS)، وبرنامج إدارة جودة البطاقة من ماستركارد، وشهادات الآيزو (ISO 9001) و(14001 ISO) و(45001 ISO)، مما يضمن استمرارية الامتثال في تصنيع ومعالجة بطاقات الدفع

إطلاق تقنية "الرصد والتتبع" في قطاع التغليف لتزويد العملاء بحلول مبتكر لمكافحة التزوير، مما يعزز أمان المنتجات وإمكانية تتبعها

إطلاق "الكتب الرقمية التفاعلية" في قطاع التعليم، مقدمةً نموذجاً متكاملاً يجمع بين الطباعة والمحتوى الرقمي

استكشاف فرص توفير حلول الطباعة الرقمية والطباعة من الموقع الإلكتروني، المصممة خصيصاً لناشري الكتب ودعم خدمات الطباعة عند الطلب بكفاءة عالية.

تجديد شامل للبنية التكنولوجية لشركة "توزيع" ضمن قطاع التوزيع، وتعزيز قدراتها التكنولوجية وكفاءتها التشغيلية وسرعتها في تلبية خدمة العملاء عبر مراكز اتصال تعمل بالذكاء الاصطناعي وحلول إنترنت الأشياء المتطورة لإدارة الأسطول، بالإضافة إلى منصة ذكية متكاملة من الجيل التالي لإدارة العمليات اللوجستية.

تحقق e7 تقدماً ملموساً في مسار تحولها التنظيمي، بما يدعم جهودها في تحقيق النمو المستدام

بالإضافة إلى المبادرات المذكورة أعلاه والتي تم إطلاقها في النصف الأول من عام 2025، تواصل e7 تركيزها على تعزيز تفاعلها مع العملاء، والانتقال من دور المورد التقليدي إلى تقديم حلول متكاملة ومرتفعة التأثير. ويرتكز نهجها الجديد على رفع قيمة العلامة التجارية لعملائها، وذلك من خلال التفكير المبتكر القائم على التصميم الذي يعزز تجربة العملاء.

كما تواصل e7 إجراء تعيينات إدارية لقيادة النمو المستقبلي للمجموعة، حيث قامت بتعيين كوادر تنفيذية من أصحاب الخبرات الواسعة خلال النصف الأول من عام 2025. وإلى جانب التعيينات التي تم الإعلان عنها سابقاً والتي شملت رئيس قطاع التكنولوجيا والرقمنة لقيادة تحول المجموعة نحو مؤسسة قائمة على البيانات، ورئيس قسم الشؤون التجارية لدفع نمو الإيرادات، تواصل المجموعة في توسيع فريق إدارتها، من خلال تعيينها رئيساً لكل من قسم الموارد البشرية، وقسم الصناعات، وقسم التدقيق الداخلي، ويتمتع كل منهم بخبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجالات اختصاصهم.

توزيعات أرباح نقدية خاصة لمرة واحدة بقيمة 800 مليون درهم إماراتي؛ والتزام بتوزيعات أرباح منتظمة ضمن إطار واضح متعدد السنوات يغطي السنوات المالية 2025–2027

بعد انتهاء الفترة، أعلنت e7 عن توزيع أرباح خاصة لمرة واحدة بقيمة 800 مليون درهم إماراتي، مما يعكس نهج المجموعة الاستباقي والمتوازن في تخصيص رأس المال. كما التزمت المجموعة بدفع توزيعات أرباح سنوية لا تقل عن 10 فلوس للسهم الواحد خلال السنوات المالية 2025–2027.

ويندرج هذا التوزيع الاستثنائي ضمن خطة e7 الاستراتيجية لإعادة هيكلة رأس المال، والرامية إلى تعزيز عوائد المساهمين، وخلق قيمة طويلة الأجل. وبالتزامن مع ذلك، تعتزم المجموعة بإطلاق عرض اختياري لإعادة شراء جميع أوامر الشراء (warrants) القائمة بسعر 2.40 درهم إماراتي لكل أمر شراء.

وتأتي هذه المبادرة بعد مراجعة شاملة للمشهد السوقي الحالي في قطاعي التعبئة والتغليف وحلول الهوية، بهدف تحديد فرص النمو غير العضوي، كما تعكس نهج المجموعة المنضبط في تخصيص رأس المال. وقد تم تصميم خطة إعادة الهيكلة بهدف تعزيز قوة الميزانية العمومية لـ e7، وضمان الحفاظ على مرونة مالية مستدامة، مما يمكّن المجموعة من الاستفادة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية المستقبلية. وفي هذا السياق، تواصل المجموعة تركيزها على توسيع أعمالها في مجال حلول الهوية، لا سيما عبر عمليات استحواذ ملحقة تستهدف مجالات الهوية الرقمية وقدرات تكامل الأنظمة.

لا تغيير في التوقعات والتوجيهات المالية لعام 2025

تماشياً مع زخم الأداء التشغيلي، والتقدم المحرز في المبادرات الاستراتيجية خلال النصف الأول من العام، واستمراراً لرؤية النمو الطموحة، تُجدد الإدارة توقعاتها لعام 2025.

إيرادات السنة المالية 2025: من المتوقع أن تحقق المجموعة نمواً سنوياً من خانتين في الإيرادات.

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الديون للسنة المالية 2025: من المتوقع أن تحقق المجموعة نمواً سنوياً أحادي الخانة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الديون.

أبرز النتائج المالية

النصف الأول من عام 2025 = الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025

الربع الثاني من عام 2025 = الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2025

نبذة عن مجموعةe7:

تعد مجموعة e7 (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز المؤشر: e7)، مزوداً رائداً لحلول الهوية والحلول التعليمية تقدم خدمات عالية الجودة لتعزيز الوجود الفعلي للعلامات التجارية من خلال منتجاتها وحلولها المتكاملة والمتمثلة في حلول الهوية، والطباعة، والتعبئة والتغليف، والخدمات اللوجستية، والحلول التعليمية. ويرتكز عرض القيمة الذي تقدمة المجموعة للعملاء على تطبيق نهج متكامل لإدارة الحسابات يركز على العملاء، واستثمار أوجه التكامل بين العمليات لتقديم حلول مميزة ومبتكرة. وتسعى المجموعة إلى تعزيز موقعها كمزود لخدمات متكاملة للعملاء بما في ذلك الحكومات والشركات والمؤسسات المالية، والذين يتوزعون عبر مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، ووسط وجنوب آسيا، وأوروبا، وأمريكا الجنوبية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.E7group.ae..

