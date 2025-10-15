دبي: أعلنت " e& money"، ذراع التكنولوجيا المالية التابعة لمجموعة "إي آند"، عن خططها لإطلاق شراكة مع منصة "PayPal" لتقديم خدمة ربط الحسابات وإمكانية السحب الفوري في دولة الإمارات. وبمجرد توقيع الشراكة، ستصبح " e& money" أول وأكبر محفظة رقمية في الدولة ترتبط مباشرة بـ "PayPal"، ما يمنح المستخدمين وصولاً إلى حساباتهم بالدولار وتحويلها إلى الدرهم الإماراتي عبر تطبيق " e& money".

واعتباراً من وقت توفر الخدمة، سيتمكن عملاء "PayPal" من ربط حساباتهم بمنصة " e& money"وتحويل أموالهم إلى المحافظ الرقمية بشكل فوري، مع تحويل الدولار الأمريكي إلى الدرهم بسعر صرف ثابت ومن دون رسوم خفية. أما المرحلة الثانية المقرر إطلاقها لاحقاً، فستتيح للمستخدمين إرسال الأموال من "e& money" إلى حساباتهم في "PayPal"، ما يخلق جسراً ثنائي الاتجاه بين المنصتين. وكجزء من هذه الخطة، تعتزم "إي آند" أيضاً الانضمام إلى مبادرة "PayPal World"، وهي شبكة من الشراكات العالمية التي تربط بين أكبر أنظمة الدفع والمحافظ الرقمية في العالم عبر منصة موحدة.

وقال خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركتي "إي آند لايف" و"إي آند إنترناشونال": «تمثل شراكتنا مع "PayPal" خطوة إضافية نحو تعزيز ريادة دولة الإمارات في مجال الخدمات المالية الرقمية، وتحقيق رؤيتها بأن يتحول اقتصادها ليصبح رقمياً خالياً من النقد ومدفوعاً بالابتكار. ومن خلال تعاوننا كعلامتين عالميتين موثوقتين، فإن هذه الشراكة تجسد طموحنا المشترك في تسهيل وتسريع الشمول المالي، وهو ما أصبح حقيقة نبنيها معاً اليوم. ومن خلال هذا التعاون، سنفتح آفاقاً جديدة للازدهار في مستقبل الاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال تمكين أصحاب العمل الحر والمبدعين والمستهلكين من الوصول الفوري إلى الفرص العالمية والمشاركة الكاملة في الاقتصاد الرقمي.»

من جهته، قال أوتو ويليامز، نائب الرئيس الأول والمدير الإقليمي والمدير العام لـ "PayPal" في الشرق الأوسط وأفريقيا: «تواصل دولة الإمارات تميزها كإحدى أكثر الأسواق ديناميكية في العالم في مجال الابتكار الرقمي. وتؤكد شراكتنا مع "إي آند" التزام "PayPal" بدعم النمو وفتح آفاق جديدة للمستقبل. إن الجمع بين شبكتنا العالمية وإمكاناتنا الموثوقة من جهة، وبين ريادة "إي آند" الإقليمية من جهة أخرى، سيتيح تمكين الأفراد والشركات من التسوق وإرسال الأموال وإجراء المعاملات عبر الحدود بسهولة أكبر من أي وقت مضى.»

وقالت مليكي كارا، الرئيس التنفيذي لمنصة " e& money": «تعتمد التجارة عبر الحدود على شبكات دفع سريعة وموثوقة. ومن خلال تعاوننا مع "PayPal"، سنعمل على إزالة الحواجز التي يواجهها أصحاب العمل الحر والمبدعون والمستهلكون عند تحويل دخلهم إلى الاقتصاد المحلي. باختصار، هذه الخطوة تقربنا أكثر نحو الشمولية المالية الفورية والشفافة والآمنة.»

ستوفر الشراكة وصولاً فورياً لمستخدمي "PayPal"، حيث سيمكنهم تحويل الأموال خلال لحظات وعلى مدار الساعة، لتكون جاهزة للاستخدام في دفع الفواتير أو التحويلات من شخص لآخر أو للسحوبات النقدية من الرصيد أو عبر استخدام الرصيد ضمن بطاقة " e& money". سيتم أيضاً تثبيت أسعار الصرف مسبقاً، مع الإفصاح عن الرسوم بشكل كامل لضمان الشفافية وتجنب الرسوم غير المتوقعة الشائعة في قنوات التحويل التقليدية.

وبالنسبة لأصحاب العمل الحر والمبدعين الرقميين المتنامي في الدولة، فإن السحب الفوري يلغي عقبات التدفق النقدي ويقلل الاعتماد على خدمات الطرف الثالث المكلفة. كما سيكون بإمكان المستهلكين استخدام حساباتهم في "PayPal" محلياً للتسوق أو دفع الفواتير أو التحويلات، دون الحاجة للانتظار لأيام حتى اكتمال دورة المقاصة المصرفية.

وعلى المستوى الوطني، ستدعم هذه الشراكة أجندة الشمول المالي لدولة الإمارات وتسهم في تسريع التحول نحو اقتصاد غير نقدي، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للاقتصاد الرقمي والهدف المتمثل في أن يشكل الاقتصاد الرقمي 19.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2031.

ويمثل الإعلان عن هذه الشراكة اليوم أولى محطات خارطة الطريق المشتركة، حيث تخطط " e& money" و"PayPal" للاستثمار المشترك في التسويق وتطوير المزيد من الابتكارات، بهدف دمج المنصات الرقمية العالمية بشكل أكثر سلاسة في الحياة اليومية داخل الإمارات.

